لماذا مازال بعض الأطفال العرب محرومين من التعليم؟

مصدر الصورة AFP Image caption أطفال سوريون يستعدون لدخول المدرسة في أحد مخيمات اللجوء في تركيا.

ذكر تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم( اليونسكو) وجمعية أنقذوا الأطفال save the children أن أربعة عشر في المائة من عدد الأطفال المحرومين من التعليم عبر العالم يوجدون في الدول العربية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 4 ملايين طفل عربي من نحو 57 مليونا غير قادرين على الالتحاق بالعملية التعليمية .

وأضاف التقرير أن الصراع في سوريا زاد من عدد الأطفال المحرومين من التعليم عبر العالم.

وبين التقرير أن من بين نحو 3600 حالة حرمان من التعليم سجلتها المنظمات الخيرية العام الماضي. كان هناك سبعون بالمئة من سورياا.

ويقول التقرير إن الأطفال في سوريا يمنعون من دخول المدارس كما يجندون من طرف الجماعات المسلحة في الصراع الدائر بين الحكومة السورية والمعارضة.

وتصادف عرض التقرير مع خطاب ألقته الطفلة الباكستانية مالاله يوسف زاي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 12 من تموز/يوليو.

ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة توفر التعليم للأطفال في سن التعليم الابتدائي غير الملتحقين بالمدارس في البلدان المتأثرة بالنزاعات.

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