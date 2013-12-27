ما هي أبرز أحداث عام 2013؟

مصدر الصورة Reuters Image caption تفاقمت أزمة اللاجئين السوريين لتصبح، وفقا لوصف مسؤولة أممية رفيعة، أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث

شهدت الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2013 أحداثا متنوعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتفاوتت درجة تلك الأحداث، لينحصر تأثير بعضها على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة، فيما امتد تأثير أحداث أخرى إلى المحيطين الإقليمي والدولي.

ولعل من أبرز أحداث عام 2013 عزل الجيش المصري للرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، وإعلان السلطة الانتقالية في مصر جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

ويدخل ضمن أبرز الأحداث تفاقم أزمة اللاجئين السوريين لتصبح، وفقا لوصف مسؤولة أممية رفيعة، أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. ولربما تعد موافقة سوريا على تفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية حدثا كبيرا لأثر ذلك القرار على التوزانات الاستراتيجية في المنطقة.

وقد استمرت تداعيات الحرب في سوريا في التأثير على المحيط العربي والاقليمي، ليشهد لبنان في النصف الثاني من العام تفجيرات استهدفت مصالح لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وتفجيرا انتحاريا هو الأول من نوعه منذ 30 عاما، استهدف السفارة الإيرانية في بيروت. فيما أنهي اتفاق مبدئي حول برنامج إيران النووي سنوات من الجمود الدبلوماسي والتصعيد بين إيران والدول الغربية.

وقد أغضب هذا الاتفاق المملكة العربية السعودية، التي أصاب الفتور علاقاتها مع واشنطن، وخرجت خلافاتهما حول عدد من الأحداث الإقليمية البارزة، إلى العلن. لكن يظل دخول المرأة السعودية مجلس الشورى أوائل عام 2013 حدثا مهما لما انطوى عليه من تحول كبير داخل المملكة.

ولربما كان هروب الفتاة السعودية، هدى، للزواج من حبيبها اليمني، عرفات، أكثر حدث احتفى به اليمنيون، بل وتوحدوا عليه. لكن يبقي اتفاق الفرقاء السياسيين على إقامة دولة اتحادية حدثا ذا دلالة، والثمرة الوحيدة لحوار وطني، مُد أجله لأكثر من مرة.

وفيما استطاع الفرقاء السياسيون في تونس إنهاء عام 2013 بحكومة تكنوقراط، تضع نسبيا حداً للأزمة السياسية التي اشتدت بعد اغتيال معارضين بارزين على أيدي متشددين إسلاميين خلال 6 أشهر، لكنهم أخفقوا في الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد.

وتدهور الوضع الأمني في ليبيا بدرجة غير مسبوقة خلال عام 2013، حيث اُختطف رئيس الوزراء علي زيدان، من قبل إحدى المجموعات المسلحة، التي استمرت في مجموعها تشكل أكبر تحدٍ لبناء الدولة ومؤسساتها.

ومع اقتراب العام من نهايته، دخل جنوب السودان في حرب أهلية مفاجئة، في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس. فيما أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تغييرات واسعة في أعقاب احتجاجات شعبية على رفع أسعار المحروقات تطورت إلى اشتباكات مع قوات الأمن وراح ضحيتها العشرات.

وكان ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية من أكثر الظواهر التي عانت منها قطاعات واسعة من الشعوب العربية خلال عام 2013.

برأيكم