الجزائر: جدل بشأن "تحرير" بيع الخمور

14 أبريل/ نيسان 2015

صدر الصورة، PA التعليق على الصورة، الخمور ثاني الصادرات الجزائرية بعد المحروقات

على إثر الضجة الإعلامية والتنديد الشعبي الواسعين، جمّد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قرار وزير التجارة عمارة بن يونس والذي يقضي بـ "تحرير" الخمور وإلغاء منظومة التراخيص المعمول بها في البلاد.

وقد أثار قرار وزيرالتجارة جدلا واسعا وموجة انتقادات شديدة ، خصوصا في الأوساط المحافظة، التي اتهمت الوزير باستهداف تقاليد وعادات المجتمع الجزائري.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية فإن قرار الوزير الأول جاء نظرا لعدم تشاور وزير التجارة بالأطراف الحكومية والوزارية المعنية، وأنه اتخذ القرار بمفرده. وأضاف المصدر أنه سيتم دراسة الموضوع والبت فيه نهائياً بعد مشاورة كافة القطاعات المعنية.

وبموجب القرار المجمّد، ألغت وزارة التجارة العمل بنظام التراخيص، الذي كان ينص على ضرورة الحصول على سجل تجاري خاص ببيع الكحول في محال تجارية محددة ووفقا لشروط صارمة، ممهدة الطريق أمام بيع الخمور بشكل حر ومن دون ضوابط، ما يعني أن بيعها يصبح متاحا في كل المحلات التجارية العامة والمقاهي والمطاعم العادية.

غير أن الخطوة التي أقدم عليها وزير التجارة جرت عليه غضب التيارات الاسلامية في البلاد وبعض أعضاء البرلمان وسخط قطاعات اجتماعية واسعة.

فقد وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله القرار بأنه "عدوان على الدين" و"إجرام في حق الأمة.. ومسخ لهوية الشعب الجزائري". أما الداعية السلفي عبد الفتاح حمداش فاتهم الوزير بن يونس بمعادة الدين الاسلامي والسعي الى "تخدير المجتمع الجزائري وإلهائه".

وأضاف، في تصريحات صحفية، "رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يسعى إلى تزويد كل تركي بجهاز لوحي، بينما يسعى الوزير لتزويد كل جزائري بقارورة خمر".

وتنديدا بالقرار حملت نورة خروبش، عضو حركة مجتمع السلم - المحسوبة على التيار الاسلامي المعتدل في الجزائر - محمد عيسى وزير الأوقاف مسؤولية عدم تدخله لإبطال القانون. وأجاب الوزير عيسى بالقول إنه لا يمكنه الرد على قرار اتخذه زميل له في الحكومة.

وطبقا لخبراء اقتصاديين فإن تجارة الخمور تحتل المرتبة الثانية على قائمة الصادرات الجزائرية بعد المحروقات. وهي تجارة مربحة جدا بفعل جودتها العالية كونها مستمدة من فاكهة عنب تعد من الأجود في العالم وهناك طلب محلي وعالمي كبير عليها.