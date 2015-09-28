كيف يمكن النهوض بالمناهج الدراسية في الدول العربية؟

مصدر الصورة Getty Image caption يقول منتقدو المناهج التعليمية العربية إنها تعاني من قصور واضح

يعتبر التعليم ركيزة أساسية في تطور ونهوض الأمم، إذ أن التعليم يصاحب الطالب منذ نعومة أظافره وصولا إلى المرحلة الجامعية. التعليم يشكل عقل الإنسان وقيمه وطريقة تفكيره وكيفية نظرته للأمور وتعامله مع الآخر.

ويقول خبراء في مجال التعليم إن "الهدف من العملية التعليمية هو مساعدة الطالب على فهم واستيعاب ما يتعلم ليتمكن من تطبيقه مستقبلا". ويظهر من هذا التعريف أن ما يرمي إليه التعليم هو تسليح الطالب بما يلزمه من معرفة ومهارات تمكنه من تحقيق أهدافه الحياتية ومواكبة التطور العلمي العالمي، فإن لم يحقق التعليم له ذلك فهناك حاجة إلى تطويره.

وتتضح أهمية المناهج الدراسية في حياة الأمم والشعوب، مع التغييرات التي تطرأ على تلك المناهج مع تغير الأنظمة السياسية بها. فتحرص دائما النظم الجديدة على تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع توجهها الجديد.

فتعمل دول الاحتلال على تغيير المناهج الدراسية في الدول التي تسيطر عليها، ونفس السلوك يحدث مع خروج الاحتلال، إذ يعمد النظام الوطني الجديد إلى تغيير المناهج من أجل إضفاء صبغة جديدة على فكر النشأ.

وإذا تتبعنا بعض الدول الأسيوية التي شهدت نهضة حديثة، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، سنجد أن السمة المشتركة في تلك الدول جميعها هو اهتمامها بالتعليم وتعديل مناهجها الدراسية بشكل جعلها تواكب الحداثة والنهضة العلمية العالمية.

ونفس الشيء إذا أجرينا مقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة داخل نفس الدولة، سنجد أن الاختلافات بينهما تتمحور حول ثلاثة عناصر رئيسية هي المنهج الدراسي وأسلوب تدريسه إضافة إلى كفاءة القائمين على المؤسسة التعليمية.

وفي حديثه مع بي بي سي، قال الدكتور كمال مغيث، الكاتب والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية بالقاهرة، هناك قصور في مناهج التعليم، وما نشاهده من ظواهر مجتمعية، كازدياد العنف والتطرف الديني والتعدي على حقوق الإنسان، يؤكد هذا القصور.

ويضيف مغيث أن "التعليم في معظم الدول العربية مركزي يهدف إلى الترويج لوجهة نظر الحاكم ويعمل على إعداد مواطنين ضعفاء وغير فاعلين ولا يملكون رؤية".

ويرجع مغيث، ضعف المناهج التعليمية إلى ثلاثة أسباب: "أولها، الإرادة السياسية وعدم رغبة الأنظمة الحاكمة في مواطنين فاعلين وناقدين لها. وثانيها، ضعف الإمكانيات والموارد المالية. وثالثها، تدهور المهارات والكفاءات، إذ أن المناهج العلمية الحديثة تحتاج إلى معلمين وأخصائيين يستطيعون التعامل مع تكنولوجيا العصر".

وفي ذات السياق، يقول منتقدو المناهج التعليمية العربية إنها تهتم أكثر بحشو عقل الطالب بالمعلومات وتركز على ملكة الحفظ مع إهمال ملكات الفهم والنقد وإيجاد الحلول البديلة. ويؤكد هذا الفريق أن تلك الطريقة لا تنتج عقلية تستطيع مواكبة الحداثة العالمية وأن خريج هذه الأنظمة التعليمية لا يمكنه المنافسة على المستوى العالمي.

ويضيف هؤلاء أن ضعف المنهج الدراسي سمة مشتركة في كثير من المناهج الدراسية العربية. إذ يشكو الطلاب من مناهج طويلة لا تتناسب مع مدة الفصل الدراسي، إضافة إلى معلومات ونظريات قديمة لا تواكب التطور الحديث مع عدم جاذبيتها للمتلقي.

في المقابل، يرى فريق آخر أن تطوير المناهج الدراسية عملية مستمرة تستغرق الكثير من الوقت وأن الدول العربية بدأت بالفعل في تطوير مناهجها لكن وتيرة التطور قد تختلف من دولة إلى أخرى على حسب الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة. ويضيف أنصار هذا الرأي أنه لا يمكن مطالبة حكومة دولة يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر بالتركيز على تطوير المناهج الدراسية بشكل سريع، وضخ كم كبير من الأموال في ظل وضع اقتصادي مزر وجوع منتشر.

ونظرا لأهمية التعليم، أنشأت منظمة اليونيسكو عام 1925، مركزا متخصصا في التعليم تحت اسم "المكتب الدولي للتربية"، يهدف إلى تقديم المشورة ومساعدة الدول التي ترغب في تغيير وتطوير مناهجها الدراسية.