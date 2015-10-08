هل تندلع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

مصدر الصورة AFP Image caption تزايدت المواجهات الدامية بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية

أصيب أربعة إسرائيليين، من ضمنهم جندي، بجروح نتيجة طعنهم بالقرب من مركز عسكري في تل أبيب. ويعتبر الهجوم، الذي نفذه فلسطيني الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، واحداً من سلسلة هجمات فردية نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الآونة الأخيرة تزايدت بعد مواجهة عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين ومصلين في المسجد الأقصى منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، تلتها موجة اعتقالات بحق شبان فلسطينيين وإطلاق رصاص عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وفي هذه الأجواء المشحونة، دعا رئيس بلدية القدس، نير بركات، سكان المدينة ممن لديهم رخص لحيازة السلاح، دعاهم لحمل أسلحتهم تحسباً لأية هجمات ضدهم، ليزيد بدعوته من التوجس العام إزاء ما تحمله الأيام القادمة.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر قراراً بمنع وزرائه وأعضاء الكنيست من زيارة باحات الحرم القدسي خشية أن يثيروا بوجودهم حفيظة الفلسطينيين.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أسابيع ثلاثة احتدّت فيها المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين (جنوداً ومستوطنين) أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين و5 فلسطينيين من ضمنهم مرتكبي الهجمات.

يرى بعض المحللين والساسة أن تصاعد وتيرة أعمال العنف والتي بدأت نهاية تموز/يوليو المنصرم عندما أضرم مستوطنون النار في بيت فلسطيني بالضفة الغربية مما أدى إلى حرق رضيع نائم فوراً ووفاة أبويه لاحقاً – يرون فيه مؤشراً لقرب انطلاق انتفاضة فلسطينية، خاصة مع احتدام الجدل حول الحرم القدسي وتكرار المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين فيه.

يذكر أنه في عام 2000 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريل شارون بالذهاب للمسجد الأقصى برفقة حشد غفير من رجال الأمن، مثيرين موجة غضب عارمة انطلقت على إثرها "الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

واضعين نصب أعينهم أحداثاً عصفت بالبلاد قبل عقد ونصف من الزمن، سارع بعض الكتاب الإسرائيليين لدعوة سياسييهم لاتخاذ تدابير من شأنها إخماد ألسنة اللهب المتفرقة بين الطرفين قبل أن تشب نيران جحيم انتفاضة ثالثة. وحث الكاتب الإسرائيلي رون بن يشاي رئيس الوزراء على إصدار قرارات تمكّن حكومته من تدارك مأزق سياسي وأمني متمثل بانتفاضة ثالثة، وذلك عن طريق فرض طوق أمني حول الحرم القدسي بل وحتى منع شخصيات إسرائيلية من زيارة الحرم حتى إشعار آخر.

من جانبه، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لن يتم جر الفلسطينيين إلى المزيد من العنف والدم، وأنه يدعم مجموعة المتظاهرين الذين يحتمون داخل الحرم القدسي. أما حماس، فصرح قيادي فيها آثر عدم الكشف عن اسمه، أنها تشجع الفلسطينيين على مواجهة المحتل الإسرائيلي، ولكنها لا تحبذ إرسال الكثير من النشطاء إلى الاحتجاجات حفاظاً على سلامتهم.

إلام يشير تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين في القدس والضفة الغربية؟

هل تتمكن إسرائيل من امتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني قبل خروجه عن السيطرة؟

هل تنطلق انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

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