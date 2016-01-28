من الخميني الى روحاني: كيف تغيرت علاقة أوروبا بايران؟

الرئيس الأيراني حسن روحاني يقوم بجولة أوروبية لتوقيع صفقات بمليارات الدولارات، ويدشن مرحلة جديدة من التقارب في العلاقات بين الجانبين، وذلك بعد سنوات من التباعد والحذر منذ ثورة الأمام الخميني. هل تغض أوروبا الطرف عن دور ايران الأقليمي مقابل المصالح الأقتصادية؟