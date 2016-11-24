الفايننشيال تايمز: انتهاء شهر العسل لولي ولي العهد السعودي مع بدء جولة اصلاحات قاسية

مصدر الصورة AFP Image caption وعد الأمير محمد بن سلمان بخلق فرص عمل للشباب السعودي

"انتهاء شهر العسل بالنسبة للأمير السعودي مع بدء جولة الإصلاحات القاسية في البلاد" وقراءة في حظر مصر سفر الناشطين الحقوقيين لخارج البلاد، فضلاً عن دراسة طبية تبين أن تناول زيت الزيتون والسمك لا يحميان من الإصابة بأمراض القلب، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

ونطالع في صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً لسايمون كير بعنوان "انتهاء شهر العسل بالنسبة للأمير السعودي مع بدء جولة الإصلاحات القاسية في البلاد".

يركز كير في مقاله على مشكلة البطالة في السعودية، ويلتقي بسائق أجرة يُدعى أحمد، والذي سافر إلى الولايات المتحدة سابقا في بعثة شأنه كشأن مئات آلاف من السعوديين.

ويقول أحمد، الذي درس الهندسة الميكانيكية في الولايات المتحدة وأمضى سنوات عديدة في التدريب، إنه لم يجد عملاً لدى عودته للسعودية واضطر للعمل كسائق أجرة غير قانوني في المطار. وهو في حالة من الخوف الدائم من اكتشاف الشرطة أمره واعتقاله وفرض غرامة مالية عليه.

وقال أحمد (30 عاما) إن "الوضع الاقتصادي في البلاد سيء، فليس هناك أي وظائف"، مضيفاً "جميع أصدقائي يلعنون الحكومة".

وأشار كاتب المقال نقلاً عن أحد السعوديين العاملين في القطاع العام إلى أن "ثقة رجال الأعمال في الحكومة تزعزعت بعد عجز الأخيرة عن دفع الفواتير المالية المتوجبة عليها، واقتطاع الكثير من الامتيازات لموظفي القطاع العام، فضلاً عن أن التدخل السعودي في اليمن كان باهظاً جداً، أودى بالمال والرجال".

وأردف الموظف السعودي أن "العصر الذهبي ولى بالفعل"، مشيراً إلى أنه لم يسمع أي أخبار جيدة من الحكومة الحالية، فقط التركيز الوضع الاقتصادي والحرب في اليمن.

وتابع كاتب المقال بالقول إن "هناك حالة من التململ من الوضع الاقتصادي المتردي في السعودية، الأمر الذي يضيف مزيداً من الضغط على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يحاول من خلال "رؤية 20130" إنهاء اعتماد السعوديين على النفط وتطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي".

وبالرغم من إدراك السعوديين أهمية هذه الرؤية إلا أن تأثير انخفاض سعر النفط عالمياً كان له آثاره السلبية على الاقتصاد في البلاد.

ويقول ناصر، وهو مُدرّس سعودي، في لقاء مع كاتب المقال إن راتبه الشهري انخفض 7 في المئة، وأضحى يتقاضى 1400 دولار شهرياً، وهذا جراء الاقتطاعات المالية التي طبقت على الموظفين في القطاع العام لتوفير 27 مليار دولار.

وقال كاتب المقال إن "هناك تقارير تفيد بأن الأمير محمد دفع نحو 500 مليون يورو لشراء يخت، وهو الأمر الذي أثار استهجان الكثيرين".

وختم كاتب المقال بالقول إن " العديد من الأثرياء السعوديين نقلوا مليارات الدولارات خارج السعودية بعد مخاوف من الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

مصدر الصورة AFP Image caption منعت الحكومة المصرية سفر الناشطة عايدة سيف الدولة للمشاركة في مؤتمر بتونس

حظر مصري

ونبقى في صحيفة الفايننشال تايمز، حيث كتبت مراسلة الصحيفة من القاهرة مقالاً بعنوان "مصر تحظر سفر عدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان للخارج".

وقالت كاتبة المقال إن "الحكومة المصرية فرضت حظراً على سفر بعض الناشطين المعروفين، في خطوة مناهضة لحقوق الإنسان في البلاد".

وأضافت الكاتبة أن "الناشطة عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم لرعاية ضحايا العنف والتعذيب مُنعت من السفر لتونس للمشاركة في مؤتمر"، مشيرة إلى أن ناشطين حقوقيين آخرين لاقيا نفس المصير هذا الأسبوع.

ونقلت الكاتبة عن أحد الناشطين الحقوقيين المصريين قوله إن "الحظر يأتي في إطار محاولات الحكومة المصرية لإسكات الانتقادات من قبل المجتمعات المدنية".

وأضاف "الناشطون يعانون من ضغوط شديدة منذ وصول (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي إلى الحكم"، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المصرية الخاصة تروج إلى أن جمعيات حقوق الإنسان ممولة من الخارج وتحاول زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد.

الزبدة

مصدر الصورة AP Image caption أكدت الدراسة أن مشتقات الحليب مفيدة لصحى الانسان وتقي من الأمراض القلبية

ونقرأ في صحيفة التايمز مقالاً لمحرر الشؤون الطبية في الصحيفة بعنوان "لا تزال الزبدة مضرة للصحة".

وقال كاتب المقال إن "استبدال الزبدة واللحوم بزيت الزيتون والسمك لا يحمي من الإصابة بأمراض القلب، بحسب دراسة طبية حديثة".

وكشفت الدراسة أن "استبدال واحد في المئة من الدهون المشبعة التي نتناولها يومياً بالخضراوات يقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8 في المئة، بحسب الدراسة التي أجريت مؤخراً في جامعة هارفرد الأمريكية".

ونقل كاتب المقال عن توم ساندرز، الأستاذ في جامعة كينغز كوليدج البريطانية والمتخصص في علم التغذية، قوله إن "الدهون المشبعة قد تكون مضرة أكثر في بعض الأطعمة وليس جميعها".

وأضاف ساندرز أن "هناك دليل قوي من دراسات طبية أخرى تفيد بأن منتجات الألبان مثل الحليب والجبنة لا علاقة لها بأمراض القلب والأوعية الدموية".