الغارديان: أسرة نتنياهو طلبت السيجار والخمور مجانا من شركات إسرائيلية

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صحيفة الغارديان نشرت موضوعا لبيتر بومونت مراسلها في القدس بخصوص ملف الاتهامات بالفسادالموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقول بومونت إن مساعدا لبعض مديري الشركات الكبرى أكد للشرطة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو وزوجته اعتادا الاتصال لطلب بعض الخدمات.

وأوضح المساعد، الذي عمل مع كل من مالك الكازينو الأسترالي جيمس بيكر و المنتج الهوليودي أرنون ميلشان، أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يطلب نتنياهو وأسرته مشروبات مجانية في مكتبه أو منزله.

وحسب هذه الشهادة التي أدلى بها المساعد للشرطة فإن بيكر وميلشان كانا يتلقيان مكالمات من سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بين الحين والآخر تخبرهما خلالها أن "المشروبات قد انتهت"، وكان الرجلان يرسلان فوريا مزيدا من الخمور باهظة الثمن مجانا.

ويشير بومونت إلى أن وسائل الإعلام في إسرائيل تتناول تسريبات متسلسلة من التحقيقات التي أجرتها الشرطة بهذا الصدد ضمنها شهادات بعض الشخصيات التي إن صحت توضح "مدى وقاحة" نتنياهو وزوجته في طلب هذه الخدمات كما يقول بومونت.

وأشار المساعد إلى أن رجلا الأعمال بيكر وميلشان كانا يتلقيان الاتصالات من رئيس الوزراء وزوجته بشكل اعتيادي لطلب الخمور والسيجار الفاخر في بعض الحالات، وقد قال نتنياهو للشرطة إنه لم يرتكب أي خطأئ ولا تتعدى هذه الأمور "مجاملات من بعض الأصدقاء المقربين".

"نصف ثروة الأرض بيد 1% من سكان العالم"

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صحيفة الإندبندنت نشرت مقالا بعنوان "دراسة تؤكد أن 1% من سكان العالم يستحوذون على نصف ثروة الكوكب".

تقول الصحيفة إن عدد المليونيرات في العالم قد ارتفع في الوقت الذي لا يمتلك فيه نصف سكان الكوكب أي نحو 3.5 مليار شخص إلا نحو 3 في المائة من الثروة العالمية، وقد أكدت دراسة جديدة أن 1 في المائة من سكان الكرة الأرضية أصبحوا يمتلكون نصف ثروتها، وهو ما يشير إلى انعدام العدل في توزيع الثروة.

كما تكشف الدراسة ذاتها أن أصحاب الثروات الطائلة تمكنوا من إضافة أرباح كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 ، مما أدى لزيادة نسبة استحواذهم على إجمالي حجم الثروة في الكوكب من 42.5 في المائة في ذلك التوقيت إلى 50.1 في المائة حاليا.

ويشير تقرير كريديت سويس للثروة العالمية إلى أن 1 في المائة من سكان العالم يمتلكون نحو 106 تريليون دولار، وهو ما يعادل 8 أضعاف حجم الاقتصاد الأمريكي.

ويوضح التقرير أيضا أنه مع توسع القاعدة وضم مزيد من الأغنياء الأقل ثراء إلى الإحصاء يتضح أن 10 في المائة من سكان العالم "الأغنياء" يمتلكون 87.8 في المائة من حجم الثروة العالمية، مما يعني أن 90 في المائة من السكان لا يمتلكون سوى نحو 12 في المائة من حجم الثروة.

وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك نصف سكان العالم الأكثر فقرا سوى 2.7 في المائة من حجم الثروة العالمية التي نمت بشكل مضطرد منذ 2010 حتى أصبح حجمها حاليا يقدر بنحو 280 تريليون دولار.

"آلاف العلماء يحذرون من كوارث تواجه الأرض"

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صحيفة الديلي ميرور نشرت موضوعا بعنوان "15 ألف عالم دولي يوقعون وثيقة لتحذير البشر من كوارث تواجه كوكبهم".

وقد تكتل هذا الجمع من العلماء والخبراء في مجال البيئة والجيولوجيا، نحو 15 ألف عالم بارز، لصياغة هذه الوثيقة التحذيرية بعد 25 عاما من تحذير مماثل.

ففي عام 1992 وقع 1700 عالم من أعضاء المجمع العلمي الدولي تحذيرا لسكان الأرض من كوارث محتملة، لكن بدلا عن العمل على كبح جماح العوامل التي تسهم في تعجيل هذه الكوارث فاقم سكان الأرض الأمر.

وتشير الديلي ميرور إلى أن التحذير الأخير شمل عدة نواح منها الطبيعة والبيئة وارتفاع أعداد سكان الأرض، إضافة إلى تغول أنماط الاستهلاك البشرية لأغلب السلع مما يهدد بانقراض بعض الأنواع من على سطح الكوكب.

وكان العالم في جامعة أوريغون الأمريكية ويليام ريبيل المحرك الرئيسي وراء هذه الرسالة التي صدرت بعنوان "تحذير للبشرية" وتضامن معه بقية العلماء الذين ينتمون إلى 184 دولة .