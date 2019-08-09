في صحف بريطانية: دعوة "للجهاد في كشمير" و "التمني" التركي الأمريكي في شرق الفرات بسوريا

أفردت صحف بريطانيا الكبرى الجمعة مساحات كبيرة لأحداث جارية شرق أوسطية وعالمية ورياضية، من بينها أزمة إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة المتنازع عليه بين الهند وباكستان، والمشروع التركي الأمريكي لإنشاء منطقة آمنة شرق الفرات شمالي سوريا، والأحداث في روسيا.

أما الرياضة، فالأبرز فيها هو دليل للأندية المشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز الذي يبدأ بمباراة ليفربول مع نوريتش.

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وفي مقابلة مع "التايمز"، يطالب إمام باكستاني بارز بالجهاد في مواجهة الهند في إقليم كشمير، الذي ألغت نيودلهي الحكم الذاتي الذي يتمتع به الجزء الهندي منه منذ سنوات طويلة.

"سياسة ضعيفة .. وفظائع هندية"

ونقلت الصحيفة عن مولانا عبد العزيز قوله إن "الجهاد فرض".

كان عبد العزيز، 59 عاما، إماما للمسجد الأحمر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ذلك المسجد الذي حاصره الجيش الباكستاني عام 2007 ، ما فجر أزمة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

طالب الإمام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "بإطلاق سراح الإسلاميين من السجون الباكستانية".

وقال إنه يجب "فتح الحدود أمام مقاتلينا" لقتال القوات الهندية في كشمير.

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وتعكس هذه التصريحات عدم رضا من جانب عبد العزيز لسياسة بلاده التي وصفها بالفاشلة في كشمير.

ويقول الداعية الإسلامي إن "السياسة الحالية تجاه كشمير ضعيفة"، ويضيف "لا بد أن نرد على الفظائع الهندية".

وتصف الصحيفة الإمام بأنه محافظ، وتقول إنه كان قريبا من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، وكذلك الملا عمر، مؤسس حركة طالبان.

وتعتبر" التايمز" أنه في ظل إمامة عبد العزيز، تحول المسجد الأحمر إلى "مأوى للمتطرفين الإسلاميين لينتهي الحال إلى المواجهة الدامية" مع الجيش الباكستاني في إسلام أباد قبل 12 عاما.

ويقول الإمام، في معرض تبرير دعوته إلى الجهاد، إن "المسلمين في كشمير في حاجة إلى مساعدتنا".

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الاقتراح التركي الأمريكي بشأن إنشاء منطقة آمنة في الأجزاء التي يسيطر عليها الأكراد شرق الفرات شمال شرقي سوريا ربما يكون محض تمني، هذه خلاصة تحليل نشرته صحيفة "الجارديان" لثلاثة من صحفييها ومراسليها.

"موقف معقد" و "لعب بالنار"

وتناول التحليل الاتفاق، الذي تحدثت تقارير عنه مؤخرا، بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إنشاء منطقة آمنة تشترك قوات تركية وأمريكية في إدارتها. ويلفت الكتاب النظر إلى عدم توفر تفاصيل محددة بشأن "الطريق الذي ربما يسلكه " هذا المشروع.

ويشير التحليل إلى "تعقد الموقف" بسبب الأخبار الأخيرة التي تتحدث عن تجدد القتال حول المناطق التي لا يزال يسيطر عليها المسلحون الإسلاميون في إدلب.

وينقل عن مسؤول أممي، وصفه بأنه رفيع المستوى، قوله إن هذا القتال "أثار فزعا تاما" بين المدنيين في الأيام الأخيرة. ونُقل عن المسؤول تحذيره من عواقب أي هجوم يُخشى أن تشنه الجيش السوري النظامي، واصفا هذا الهجوم بأنه سيكون "لعبا بالنار".

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ويشير التحليل إلى أن هذه المخاوف تتزامن مع مخاوف مماثلة من تدهور الموقف في إدلب مع إعلان دمشق رفضها القوي للمشروع الأمريكي التركي، وتحميلها الأكراد المسؤولية عن المشروع "العدواني" لأنهم عبروا عن ترحيب حذر به.

ويقول تحليل "الجارديان" إن عدم وضوح المقترح التركي الأمريكي أدى إلى أن يدعي بعض المراقبين أن الولايات المتحدة تشتري الوقت في ظل علاقاتها المترنحة من أكراد المنطقة. وينقل الكتاب عن مسؤول أمريكي سابق قوله إن ما حدث "هو بشكل أساسي اتفاق على استمرار التباحث، وهذا أمر جيد". ويضيف المسؤول "مع عدم وجود التزام من جانب ترامب تجاه سوريا، وتخفيض قواتنا الآن إلى الحد الأدنى، فإن ما يمكننا فعله لدعم منطقة آمنة هو حقا قليل".

وتقول تركيا إن أحد أهدافها من مشروع المنطقة الآمنة هو المساعدة على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. غير أن تحليل "الجارديان" ينقل عن عارون اشتين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد بحوث السياسة الخارجية في فلادليفيا، قوله إن "وقوع انتهاكات محتملة للقانون الدولي يمكن أن يعرقل تنفيذ أي عمليات لإجبار اللاجئين على العودة بالقوة".

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وللأوضاع السياسية في روسيا نصيب ملحوظ من اهتمام الصحف البريطانية الكبرى.

فقد خصصت صحيفة "فاينانشال تايمز" صفحة خاصة كاملة بعنوان "روسيا". ويسرد الكاتبان هنري فوي وماكس سيدون في تقرير شامل ما يصفانه بـ " الشعور بألم نظام بوتين".

ويصف التقرير تعامل الشرطة الروسية مع الاحتجاجات على الانتخابات في موسكو بأنه "قمع وحشي... فاقم غضب الروس من فشل الرئيس في إحياء الاقتصاد المتعثر.

ويقول التقرير إن حجم القروض الشخصية التي لجأ إليها الروس بلغ 130 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2018 بزيادة نسبتها 46 في المئة عن عام 2017.

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وينقل الكاتبان عن وزير الاقتصاد الروسي قوله الشهر الماضي إن الانكماش في الاقتصاد الروسي سيبلغ 3 في المئة عام 2021.

ويشير التقرير إلى أن عدد المعتقلين خلال احتجاجات موسكو الأخيرة بلغ 2400 معتقل. ويقول إن الكثير من الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج خلال الأيام الماضي هم من الشباب وذوي التوجهات الليبرالية.

ثلاثي ليفربول

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ومع الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج"، خصصت "ديلي تليجراف" ملحقا وصفته بأنه دليل للأندية المشاركة في الدوري الأقوى في العالم.

ويتوقع معدو الدليل أن يركز ليفربول هذا الموسم أيضا على ثلاثي الهجوم المؤلف من صلاح، كجناح أيمن، وماني، كجناح أيسير وثالثهما فيرمينو في قلب الهجوم.

وسوف يبدأ الموسم الجمعة بلقاء ليفربول، على أرضه، مع نوريتش.

وأثار الدليل سؤالا يتردد على ألسنة جماهير الريدز: هل يمكن أن يكون الفريق أفضل في الموسم الجديد، في إشارة إلى الأمل في الفوز باللقب بعد أن حرمه منه مانشستر سيتي الموسم الماضي؟

وهنا ينقل دليل "ديلي تليجراف" عن يورغن كلوب، مدير الريدز، تحذيره من مقارنة أداء الفريق الموسم الجديد بأدائه الموسم الماضي.

وحسب المدرب الألماني، الذي شرح أسباب عدم إنفاق النادي الكثير من أجل شراء لاعبين جدد، فإن الأهم هو الاحتفاظ بالفريق الحالي بنجومه. وقال "الفرق الكبيرة تبقى متماسكة لعدد من السنوات"، مضيفا أن "الاحتفاظ بالنجوم أهم من شراء نجوم جدد".