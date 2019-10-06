الإندبندنت أون صنداي: النساء لم يعدن بحاجة لمحرم للسكن في فنادق السعودية

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ركزت الصحف البريطانية الصادرة يومه الأحد على جديد المشهد السياسي البريطاني، غير أنها في الوقت ذاته لم تُغفل بعض الموضوعات المتعلقة بالمنطقة العربية مثل قرار السعودية السماح للرجال والنساء الأجانب بمشاركة غرف الفنادق، كما سلطت الضوء على الآثار المحتملة لسقوط ترامب إذا ما نجحت مساعي عزله من منصبه.

ونشرت صحيفة الإندبندنت أون صنداي تقريرا لكونراد دانكان بعنوان: "سعيا منها لدعم القطاع السياحي .. السعودية تُسقط شرط "المحرم" عن النساء عند الإقامة في فنادقها".

ويقول دانكان إن "المملكة أعلنت أنها لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معا في غرفة واحدة في الفنادق، وذلك في محاولة من الرياض لجذب المزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، كما أنها تُيسر للنساء اللواتي لا محرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كن من السعوديات".

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ويضيف دانكان أن المملكة بدأت الأسبوع الماضي نظاما جديدا لمنح تأشيرات الدخول للسائحين من 45 دولة في محاولة لجذب السياحة وتنويع مصادر دخلها في القطاعات الأخرى غير النفط، وقد أصبحت النساء الوافدات غير مُلزمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقا، لكن الخمور ما تزال ممنوعة.

ورغم هذا من المتوقع أن تدفع التدفقات السياحية المتوقعة إلى مزيد من الانفتاح، إذ يتوقع بعضهم أن يصل عدد السائحين إلى 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

"يرتدين حفاضات الأطفال لقضاء الحاجة لكيلا يتركن الطابور"

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ونشرت الأوبزرفر تقريرا لمراسلها في اليونان، دانييل هاودن، عن أوضاع المهاجرين في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية بعنوان "الموت واليأس يطلان من وراء الأسلاك الشائكة لمعسكر اللاجئين سيء السمعة في اليونان".

"إنه مخيم تطوقه أشجار زيتون وأبراج مراقبة تشكل سياجا يحيط به من كل صوب، وهو شديد السوء والبؤس، إذ يفوق عدد المقيمين به الطاقة الاستيعابية له بنحو 4 أضعاف، ولا وجود فيه لرعاية صحية ولا احترام لأدنى حق من حقوق الإنسان".

ويضيف هاودن أن الحاويات المعدنية التي تنتشر داخل هذا المخيم ويستخدمها المهاجرون للإقامة فيها حتى تفحص السلطات طلباتهم المقدمة للحصول على حق اللجوء لم تعد تحتمل أي قدر من المهاجرين أكثر من 13 ألف شخص، إذ تضم كل حاوية نحو 12 شخصا.

ويواصل هاودن وصفه للأوضاع المعيشية البائسة هناك موضحا أن بعض المهاجرين الأفغان أقاموا ما يُشبه فرنا صغيرا من الأحجار وأوراق الأشجار ليعدوا الخبز ويبيعوه لبقية المهاجرين، مشيرا إلى أن الأمر جاء بمحض الصدفة لمواجهة الطوابير الطويلة التي يجب أن يقف فيها المهاجرون انتظارا للحصول على الطعام لدرجة ان بعض النساء كن يرتدين حفاضات الأطفال لقضاء الحاجة لكيلا يتركن الطابور ويبقين دون طعام.

" سقوط ترامب"

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وفي صحيفة الأوبزرفر أيضا مقال لمحرر الشؤون الديبلوماسية، بلسايمون تيسدال، بعنوان "إذا غرق ترامب فسيحاول إغراق الجميع معه".

ويمهد تيسدال لفكرته قائلا إنه يمكن أن ننظر بطريقتين إلى أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع محاولات الحزب الديمقراطي المعارض عزله من منصبه. الأولى هي أن الرجل قد أدرك أخيرا أنه قد خسر المؤامرة التي طالما تحدث عن استهدافها له، والثانية أنه ضمن بشكل كبير الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة والمنتظره العام المقبل.

ويوضح تيسدال أنه لو كانت إحدى وجهتي النظر صحيحة، فإن الولايات المتحدة والعالم يتأهبان لمواجهة أمواج من الأزمات والمشاكل.

ويضيف أن حجة أنصار أن ترامب لا يعرف ما يفعل قد تعززت بسلوكه الطائش الأسبوع الماضي وترديده عبارات عن الخيانة والجواسيس خلال إحدى المناسبات في البيت الأبيض الأمر الذي عزز وجهة نظر من يقولون إنه غير لائق نفسيا ليتولى منصب رئيس الولايات المتحدة.

ويواصل تيسدال قائلا "وكالمعتاد حول ترامب موقفه من الدفاع إلى الهجوم بشكل سريع، إذ عمت تكتيكاته التصعيدية واشنطن كلها فالرجل بدلا من أن يعتذر اعترف بسهولة ودون مقابل بأنه طلب مساعدة الرئيس الأوكراني في استهداف جو بايدن أبرز منافسه من الحزب الديمقراطي".

ويشير تيسدال إلى أن ترامب لم ينف قيامه بطلب خدمات سياسية من قادة سياسيين في أستراليا وإيطاليا وبريطانيا بل انه تعهد بفعل الشيء نفسه مع الصين وهو الأمر الذي يعده الصحفي سارا وبشدة للديمقراطيين، لأن الرجل جعل نفسه يخرق القانون دون يعير للأمر بالا.