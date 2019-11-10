في صنداي تليغراف: القائد العام للجيش البريطاني يحذر من حرب عالمية ثالثة

واصلت الصحف البريطانية في نسخها الصادرة اليوم الانشغال بأمور محلية، أبرزها الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكنها تناولت كذلك بعض المواضيع التي قد تهم القارئ العربي، مثل التحذير من حرب عالمية ثالثة، وآثار سياسة ترامب على الملف النووي الإيراني، وظاهرة التغير المناخي.

نبدأ من صنداي تليغراف التي نشرت مقالا لرئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، بعنوان "روسيا المتهورة قد تشعل بالخطأ حربا جديدة".

يبدأ كارتر مقاله باقتباس مقولة الإمبراطور البيزنطي موريكيوس: "الأمة التي تنسى من دافعوا عنها ستصبح نفسها يوما طي النسيان".

ويستدل كارتر بهذه المقولة على أهمية التاريخ الذي يعتبر أن الكثير من الناس لا يلقون له بالا ولا يهتمون بتأثيره على السياسات المعاصرة التي يقول إنها الأقل استقرارا منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

ويرى كارتر أن دولا مثل روسيا والصين وإيران تقحم نفسها في المشهد السياسي الدولي بما يشكل تحديا للأمن والمصالح الغربية، بالإضافة إلى تهديدها للاستقرار والازدهار الاقتصادي أيضا.

ويواصل قائلا "لم يقتصر التهديد على دول بل امتد إلى تنظيمات تستخدم الإرهاب للانقضاض على أسلوب الحياة الغربي مثل (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش. وهذا النوع من التهديد للقيم الغربية في عقر أوروبا يأتي من موجات ضخمة وغير مسبوقة من المهاجرين".

ويخلص كارتر إلى أنه يجب أن يتعلم الغرب الدروس والعبر من التاريخ، خاصة خلال الفترة التي تعج بمتغيرات في العصر الجاري، والتي يقول إنها أعمق وأسرع مما اعتادته البشرية خلال تاريخها باستثناء فترة الحربين العالميتين.

سياسة ترامب "فشلت"

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صحيفة الإندبندنت نشرت تقريرا لمراسلتها في واشنطن نجار مرتضوي بعنوان "سياسة ترامب في الضغط لأقصى درجة على إيران فشلت".

تقول مرتضوي "لقد مر عام ونصف على بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة ممارسة الحد الأقصى من الضغوط على إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي - الذي اعتبره أسوأ اتفاق وقعته أمريكا - وبمراكمة العقوبات على كاهل طهران".

وتضيف أن ترامب أعلن في البداية أن سياسته ستؤدي في النهاية إلى اضطرار إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والتفاوض حتى تحصل واشنطن على اتفاق أفضل، وهو ما لم يحدث ولايبدو أنه سيحدث قريبا.

وتشير مرتضوي إلى أن هذه السياسات أدت إلى العكس تماما، فبدلا من أن تحد من تأثير إيران الإقليمي دفعتها إلى تخطي كل الحدود حتى في إطار الاتفاق النووي فأعلنت بدء المرحلة الرابعة من الانسحاب المتدرج من الاتفاق النووي.

وتشير إلى أنه حتى على المستوى الدولي فإن المجتمع الدولي أكثر تعاطفا مع إيران لا الولايات المتحدة، فطهران ظلت متمسكة بالاتفاق لمدة عام كامل بعد انسحاب الولايات المتحدة قبل أن تخرق شروطه.

التغير المناخي

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صحيفة الأوبزرفر نشرت تقريرا لكبير المراسلين روبين ماكاي عن أزمة المناخ بعنوان "جبهة جديدة في المعركة ضد منكري ظاهرة التغير المناخي".

يقول ماكاي إن المعركة بين الناشطين المناصرين للحفاظ على المناخ ومنكري ظاهرة التغير المناخي دخلت مرحلة جديدة بعد التحذير الذي أصدره أبرز خبراء المناخ في العالم ومدير مركز نظام الأرض في جامعة بنسلفانيا مايكل مان.

ويضيف ماكاي أن مان أخبر الأوبزرفر أنه "بالرغم من تراكم الأدلة على تأثير الظاهرة على مناخ الكرة الأرضية بشكل واضح لا يمكن لأحد إنكاره إلا أن منكري هذه الظاهرة لم يستسلموا بعد أو يعترفوا بخطأهم".

ويضيف مان أنه ليس هناك أي تحسن في الأنشطة البشرية والسلوكيات الشخصية للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي فالإنسان الحالي لايزال مصرا على عدم التقليل من كمية اللحوم التي يأكلها أو التقليل من سفره بالطائرة.

وينقل ماكاي عن مان قوله إن الجهود المتراكمة للحد من استخدامات الوقود الأحفوري لم تسفر عن شيء إلا أقل القليل في بعض الدول، مشيرا إلى أن هذا الوقود يلعب الدور الأكبر في تقليل معدلات الأوكسجين في طبقات الغلاف الجوي العليا وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يؤدي إلى تزايدة ظاهرة الاحتباس الحراري.