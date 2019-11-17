لماذا أقدمت إيران على رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت الحرج؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption أغلق متظاهرون الشوارع في إيران بسياراتهم احتجاجا على رفع أسعار الوقود

تناول العديد من الكتاب العرب خاصة في الصحف الخليجية المظاهرات التي خرجت في مدن إيرانية للاحتجاج على قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود.

وكانت إيران قد أعلنت رفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمئة، على الأقل، يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن الخطوة جاءت في محاولة للتعامل مع تبعات العقوبات الأمريكية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني، إلا أن الاحتجاجات في كل من العراق ولبنان والتي شهدت تنديدات بإيران ودورها في البلدين دفعت الكتاب العرب إلى التساؤل عما دفع إيران لاتخاذ مثل هذا القرار المحفوف بالمخاطر في هذا التوقيت الحرج.

"على حافة الانهيار"

يقول د.محمد مبارك في جريدة "أخبار الخليج" البحرينية "الإيرانيون يعلمون أن حكومة بلادهم والحرس الثوري الذي يسيطر على مفاصل الدولة ينفقون مليارات الدولارات في الخارج خدمة لمشاريع توسعية ودعمًا للإرهاب، ولذلك فإن الحديث عن 'دعم الفقراء' عبر حرمان الشعب الفقير أصلاً من نصيبه من دعم الوقود هو أمر كان وسيكون على الأرجح مستهجنًا بشكل كبير".

ويستطرد بالقول: "فإن السؤال المنطقي هنا هو لماذا يقدم النظام الإيراني على رفع أسعار الوقود أو بالأحرى إزاحة الدعم عنها في هذا التوقيت الحرج وبهذا القدر الكبير بينما هو يستشعر الخطر الذي يقترب منه بسبب الثورة في العراق؟ إن الإجابة المقنعة هنا هي أن الاقتصاد الإيراني يقف على حافة الانهيار فعلاً!"

وتتفق جريدة "الرأي اليوم" اللندنية مع خطأ التوقيت ولو أنها تدعم القرار نفسه.

تقول الجريدة في افتتاحيتها "الأمر المُؤكّد أنّ الرئيس الإيرانيّ 'الإصلاحيّ' حسن روحاني اتّخذ القرار الصحيح في الوقتِ الخطأ... عندما نقول إنّ السيّد روحاني اختار التّوقيت الأسوَأ للإقدام على خطوة رفع أسعار البنزين هذه التي أشعلت فتيل المُظاهرات، فإنّنا نقصِد أنّ إيران وحُلفاءها ونُفوذها في دول جِوار مُهمّة مِثل العِراق ولبنان يُواجِه استِهدافًا غير مَسبوق".

مصدر الصورة Getty Images Image caption جانب من المظاهرات التي اندلعت في المدن الايرانية يوم السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني

وتتابع الجريدة: "لا نعرِف كم ستطول هذه المُظاهرات التي أسعدت الولايات المتحدة وحُلفاءها العرب، ولكن ما نعرفه، أنّ الطّبقة الوسطى والغنيّة لن تتأثّر كثيرًا بهذهِ الزّيادة، لأنّ أسعار البنزين ستَظل الأرخص عالميًّا، أمّا فُقراء إيران، فالأغلبيّة السّاحقة منهم لا تملك السيّارات، وتستخدم المُواصلات العامّة، وإذا جرى استِخدام أموال تقنين المحروقات، ورفع أسعارها، لتَخفيف مُعاناتها تحت الحِصار الأمريكي، فإنّها ستَقِف في خندق النّظام، وليس في خندق الاحتِجاجات".

"محاولة جديدة لأحرار إيران"

ويقول خالد بن حمد المالك في جريدة "الجزيرة" السعودية: "إننا إذ نتابع ما يجري في إيران فإننا نبارك للشعب الإيراني المسلم شجاعته في مواجهة الجبروت والقمع والتسلط التي يتسم بها النظام الفارسي العنصري، ونتابع بارتياح المحاولة الجديدة لأحرار إيران كي يتخلصوا من آثار أربعين عامًا خلت".

وعلى المنوال ذاته يقول إياد أبوشقرا في جريدة "الشرق الأوسط‌" اللندنية: "إن ما نشهده اليوم في لبنان والعراق تتردد أصداؤه في إيران، والسبب الأصلي هو لقمة العيش وفرص العمل، والمجتمع السليم المتسامح، بمنأى عن فساد يزرعه سلاح 'مافيا' تتستر بالدين، وتقتل عشوائياً، وتفتك بمجتمعاتها مستخدمة آفات الانغلاق والتعصب وافتعال العداوات وترويج المخدرات".

ويضيف: "النموذج الخميني - الخامنئي خذل الإيرانيين ونكب جيرانهم، حتى اتفق كل متابع رصين على أن أي تغيير في المنطقة يجب أن يشمل التغيير في إيران. التغيير في قلب طهران هو الضَّمانة للتغيير الآمن والإيجابي في المشرق العربي كلِّه".