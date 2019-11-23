صحف بريطانية تناقش الاشتباكات في سوريا، وقرارات بن سلمان "الخاطئة"، ومستقبل نتنياهو

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تناولت صحف بريطانية الاشتباكات في شمال شرقي سوريا ومخاوف سكان المنطقة من "المنطقة الآمنة" التي تريد تركيا تأسيسها، ومحاولة منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال تدني شعبيته بسبب توجيه اتهامات قضائية له بتلقي رشاً، وقرارات ولي العهد السعودي "الخاطئة"، علاوة على نسخة جديدة من برنامج عالم سمسم لأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط.

الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا لمراسلها ريتشارد هول من تل تمر، شمال غربي سوريا، حول الاشتباكات هناك.

يصف التقرير الوضع في المدينة قائلا "تعلو سحب الدخان السوداء الكثيفة في سماء المدينة نتيجة قيام المقاتلين المدافعين عنها بإحراق إطارات السيارات لحجب الرؤية عن المقاتلات التركية التي تصطادهم من الجو، لكن يبدو أن ذلك كله دون جدوى".

ويضيف هول أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة بأنها مستمرة وصامدة لا يبدو ذا جدوى لسكان المنطقة الذين يرحلون عن منازلهم كلما اقتربت المعارك منهم وأصبحت عبارات ترامب بالنسبة لهم كما لوكانت تصف "واقعا بديلا".

ويقول هول "بالنسبة لسكان شمال شرقي سوريا، فإن كلمات الرئيس ترامب تعتبر تذكيرا إضافيا بكيفية إنكار الولايات المتحدة لهم، وتوضح انعزال هذه الإدارة التام عن الصراع الجاري في أراضيهم بل وعدم اهتمامها بما ينتج عنه".

ويوضح المراسل أن أغلب سكان المنطقة يعبرون عن خشيتهم من أن تركيا تخطط لتغيير البنية العرقية للمناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا حيث تواصل الفصائل السورية المدعومة من تركيا تقدمها تجاه مدينة تل تمر، واستولت على عدة قرى محيطة بها وأصبحت على وشك السيطرة على المدينة نفسها.

ويوضح هول أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تنوي توطين مليون لاجيء سوري من الموجودين على أراضيها في "المنطقة الآمنة" التي تسعى لإقامتها شمالي سوريا هو أبرز العناصر التي دفعت السكان للخشية من تغير البنية العرقية لشمال سوريا بالكامل.

مستقبل نتنياهو

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الغارديان نشرت تقريرا لمراسلها في القدس أوليفر هولمز بعنوان "أعداء نتنياهو يستعدون للقضاء عليه بعد اتهامه بالفساد"

يقول هولمز إن أعداء رئيس وزراء إسرائيل، بنياهين نتنياهو السياسيين بدأوا التركيز على الاتهامات التي وُجهت إليه بتلقي رشاً. على أمل القضاء عليه مستغلين تهاوي شعبيته إلى أدنى مستوى لها خلال عقود طويلة من عمله السياسي.

ويوضح الصحفي أنه من المنتظر أن يقدم حزب العمل المعارض دعوى للمحكمة العليا يطالب فيها بإجبار أطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ البلاد على التنحي من منصبه مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي لايجبر رئيس الوزراء على التنحي عن منصبه بسبب توجيه اتهامات إليه بارتكاب جرائم لكنه يجبره على التنحي فقط عند إدانته قضائيا.

ويقول هولمز إن اتهام نتنياهو قضائيا ألقى مزيدا من الشكوك حول مصيره، خاصة في الوقت الذي فشل في الحصول على أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة منفردة من قبل تكتل الليكود ولم يتمكن أيضا من تشكيل حكومة ائتلافية رغم إجراء الانتخابات العامة مرتين خلال العام الجاري، ويبدو أن الثالثة تلوح في الأفق.

ويضيف هولمز أن "التصدعات" بدأت تظهر بالفعل في تكتل الليكود بينما تطالب الأحزاب الأخرى وعلى رأسها تحالف أبيض وأزرق باستقالة نتنياهو ولو من بعض الوزارات التي يشغلها بنفسه إضافة إلى منصب رئيس الوزراء، ومنها وزارات الصحة، والزراعة، والشؤون الاجتماعية.

ويضيف أن التحالف، الذي حصل على نفس عدد مقاعد الليكود في الانتخابات الأخيرة لكنه فشل أيضا في تشكيل حكومة ائتلافية، أعلن أنه وجه فريقه القانوني بالاتصال بكل من نتنياهو والمدعي العام للفت نظريهما إلى ضرورة تخلي رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عاما عن المقاعد الوزارية التي يشغلها على أقل تقدير إن لم يتنح عن رئاسة الحكومة.

"بن سلمان وأندرو"

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جريدة آي نشرت مقالا للكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط باتريك كوبيرن بعنوان "ماذا يمكن لولي العهد السعودي أن يتعلمه من الأمير أندرو"؟

يقارن كوبيرن بين موقف محمد بن سلمان والأمير أندرو، دوق يورك، موضحا أنه في نفس الوقت الذي كان أندرو يجري مقابلة كارثية مع بي بي سي كان بن سلمان يستمع إلى ممثلي شركات كبرى وبنوك عالمية يؤكدون له فشل محاولته بيع جزء من شركة أرامكو.

ويضيف كوبيرن أن المملكة حاولت تسويق الشركة في البورصات العالمية مقابل مبلغ كبير فيما رأى البعض أنه محاولة من المملكة لاستخدام ثروتها النفطية في دفع نفسها كقوة عالمية.

ويقول كوبيرن "الأميران يتمتعان بصفات مشتركة. فكلاهما يتصف بالغرور، والغطرسة، وعدم الإنصات لمستشاريه، واتخاذ قرارات خاطئة انعكست بنتائج سيئة على تاريخ كل منهما".

ويضيف كوبيرن "لكن قرارات الأمير أندرو كانت نتائجها محدودة بسبب محدودية سلطته خارج الدائرة المحيطة به، لكن ولي عهد السعودية تمتع بسلطات واسعة منذ تولى والده الطاعن في السن حكم المملكة بداية عام 2015، وأصبح لاحقا الحاكم الفعلي للبلاد".

ويضيف كوبيرن أن ما سماه بن سلمان تحديثا للبلاد، "كان مجرد عمليات تجميلية فقط مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، وهو ما سوقته المملكة خارجيا لكن على المستوى الداخلي تزايدت مستويات قمع الحريات حسب ما تقول منظمة هيومان رايتس ووتش".

ويوضح كوبيرن أن المنظمة قالت في تقريرها، الصادر الشهر الجاري، إن "4 معتقلات من الناشطات السعوديات تعرضن لتعذيب تضمن الجلد على أفخاذهن والتقبيل والاحتضان الإجباري والصعق الكهربائي والتحرش كشرط لإطلاق سراحهن".

عالم سمسم

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الديلي تليغراف نشرت تقريرا لمراسلها في بيروت فينبار أندرسون يقول فيه إن الشركة المنتجة لبرنامج عالم سمسم الشهير تستعد لإطلاق نسخة عربية بعنوان "أهلا سمسم" تستهدف الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط.

ويوضح أندرسون أن الشخصيات الرئيسية في البرنامج ستكون بسمة الشخصية الكرتونية وردية اللون والتي تحظى بذيل خنزير وتصيح بشكل مستمر "يلا..يلا" باللغة العامية العربية وعلاوة على ذلك سينضم إليها جاد بلونه الأصفر، ومعزوزة المعزة الصغيرة.

ويضيف الصحفي أن منتجي البرنامج يأملون أن يساعد في تخفيف حدة الصدمة عن ملايين الأطفال اللاجئين في دول العالم العربي، وينقل عن بعض المنتجين قوله "نعلم كم من المهم أن يرى الأطفال خبراتهم الذاتية وواقعهم الحياتي ينعكس على شاشة التلفزة".

ويقول إن الشركة المنتجة عقدت سلسلة من ورش العمل في كل من الأردن ولبنان خلال العام الماضي جمعت فيها عددا من المختصين في الفنون، وألعاب الأطفال، وعلماء نفس الطفل، وكتاب المراحل السنية الصغيرة للبحث عن أفكار تناسب البرنامج الجديد.

ويضيف أندرسون أن مؤسسة ماك أرثر، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولجنة الإنقاذ الدولية "أي أر سي" خصصتا ميزانية تقدر بنحو 100 مليون دولار في نهاية العام 2017 لبرنامج عالم سمسم الذي يوجه لأول مرة لأطفالا لاجئين.