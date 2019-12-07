في الغارديان: "الإصلاحات تكشف التصدع في المجتمع السعودي"

مصدر الصورة cic Image caption قاعة سينما في الرياض

ناقشت صحف بريطانية في نسخها الورقية والرقمية صباح السبت "أزمة الإصلاحات التي تجري في المملكة العربية السعودية" و كيف كشف صحفي بريطاني العلاقة بين الأسلحة المستخدمة على الجبهات المختلفة في سوريا وقرية صغيرة في البوسنة، و "سالفيني يصعد مستوى عدائه للمهاجرين في إيطاليا".

الغارديان نشرت تقريرا لموفدها إلى العاصمة السعودية الرياض مارتن شولوف يتناول فيه التناقضات في المجتمع السعودي مشيرا إلى أن "النخبة المدنية في المجتمع طالما نادت بهذه الإصلاحات لكن باستثناء هؤلاء هناك خوف وغضب في كل مكان".

ويوضح شولوف أن الكثير من المظاهر التي تشهدها المملكة حاليا من قبل الشباب لاتتعدى نوعا من التعبير عن التحدي المعروف بين أبناء هذه الفئة العمرية أكثر من كونه تعبيرا عن تغيرات نتجت عن مساحة الحرية التي يسمح بها النظام حاليا.

ويضيف "بعد عامين من الإصلاحات التي تهدف إلى إحداث انفتاح للمجتمع على العالم لاتزال هناك فجوات كبيرة عند الإجابة على أسئلة مثل ماذا ارتدي وماذا أفعل؟ فقوانين الملابس الصارمة التي كان معمولا بها في السابق تم إلغاؤها بالنسبة للمقيمين وتعديلها بالنسبة للمواطنين وكذل القوانين التي كانت تقيد حركة النساء".

ويقول شولوف "نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون في الغرب يقولون إن هذه الإصلاحات تزامنت مع محاولات عديمة الرحمة لسحق المعارضة، حيث تم اعتقال معارضين وعلماء دين ونشطاء بشكل اعتباطي، كما قالت عدة ناشطات نسويات إنهن تعرضن لاعتداء جنسي وتعذيب وهن رهن الاعتقال".

ويضيف "الخوف من الانسلاخ الثقافي عن حضارة الأجداد يسود بين صفوف المحافظين ومن المظاهر التي تعزز مخاوفهم الحفلات الموسيقية والمهرجانات التي تجول شوارع الرياض بشكل متكرر".

من أين جاء السلاح؟

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الإندبندنت أونلاين نشرت مقالا لروبرت فيسك تتبع فيه العلاقة بين السلاح الذي يستخدم في سوريا وقرية صغيرة في البوسنة.

يقول فيسك "لقد كنت دوما مهتما بتتبع آثار السلاح الذي يتم استخدامه في كل الحروب التي شاركت في تغطيتها لمعرفة من أين جاء، ومن هم المشاركون الخفيون في الحرب".

ويضيف فيسك "في سوريا وفي احد الأقبية في مدينة حلب عثرت على مئات من قذائف الهاون التابعة لجبهة النصرة وكانت اوراق الشحن الخاصة بهذه القذائف موجودة أيضا علاوة على كتيبات شرح الاستخدام".

ويضيف "لقد كان من الواضح أن هذه الأسلحة تستخدم ضد المقاتلين التابعين لبشار الأسد لكن السؤال الذي ألح على ذهنى هو من أرسل هذا السلاح"؟

ويشير فيسك إلى ان السلاح صنع في قرية نوفي ترافنيك البوسنية وهي منطقة "أعرفها جيدا من خلال تغطيتي للحرب البوسنية"، مضيفا أنه ذهب للقاء لفت كرينييتش الذي كان اسمه على الأراق وعندما التقاه وجده مستعدا للحديث والإجابة على السؤال الذي كان يدور في ذهنه وهو كيف وصلت هذه الأسلحة إلى سوريا؟

ويقول فيسك "بينما بدأت الكاميرا تسجل نظر كرينيتش إلى الأوراق التي أحضرتها معي وأشار إلى اسمه قائلا هذا توقيعي فقلت من أرسل هذه الأسلحة فرد قائلا السعوديون، وزير سعودي و3 من ضباط الجيش".

ويضيف "بالطبع أنكر السعوديون كل ذلك كما لوكانت الوثائق والقذائف كلها غير موجودة، مؤكدين أنه ليس لهم علاقة بالأمر، لكنني كنت أفكر بشكل مختلف فالقبو كان يحوي قذائف هاون أكثر مما يمتلك الجيش البريطاني قد تم شحنها إلى السعودية ومنها إلى تركيا وبعد ذلك مرت عبر الحدود إلى سوريا حيث وجدتها في حلب".

"النوتلا وعداء المهاجرين"

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الديلي تليغراف نشرت تقريرا لمراسلها في العاصمة الإيطالية روما نيك سكويرز يقول فيه إن السياسي الإيطالي "ماتيو سالفيني صعد عداءه للمهاجرين إلى مستوى جديد بعدما أعلن أنه توقف عن تناول منتجات نوتيلا لأنه يتم صنعها باستخدام الكثير من البندق الذي يأتي من تركيا".

ويضيف سكويرز أن سالفيني زعيم المعارضة في إيطاليا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ليعزز خطابه القومي حتى في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن "الرسالة التي يوجهها متسقة دوما مع مقولة "الإيطاليون أولا" وهو الشعار الذي يسعد القوميين ويدفع حزبه ليكون أكثر الأحزاب السياسية شعبية في البلاد بنسبة تأييد تصل إلى نحو 30 في المئة من الناخبين"

ويقول سكويرز "إعلانه مقاطعة نوتيلا أثار انتقادات من ستيفانو بوفانجي نائب وزير الصناعة الإيطالي الذي انتقد هجومه على أكثر منتج إيطالي مبيعا حول العالم وأثر ذلك على شركة فيريرو إحدى أكبر الشركات الإيطالية والتي توفر وظائف لآلاف المواطنين".