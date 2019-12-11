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رغم تركيزها على الانتخابات العامة المرتقبة في بريطانيا، شُغلت صحف بريطانيا الرئيسية بمصير مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الإصلاحي"، وبشروط نادي ليفربول لإرسال فريقه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، ثم برأي مثير لشخصية رياضية وروائية مرموقة في شخصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تتوقع صحيفة فايننشال تايمز أن يواجه "المشروع الإصلاحي" للأمير محمد بن سلمان مزيدا من التدقيق، خاصة بعد أن "عانت شركة أرامكو في كسب مساندة الأجانب لتحصيل 25.6 مليار دولار أمريكي" مقابل بيع جزء من أسهم عملاق النفط في العالم.

وفي تقرير مفصل على صفحة كاملة بعنوان "بعد أرامكو، يأتي الاقتصاد"، تقول الصحيفة الاقتصادية المتخصصة إنه كان من المفترض أن يُطلِق طرح جزء من أسهم أرامكو مرحلة جديدة من التنمية في السعودية.

مع استكمال طرح أسهم أرامكو سيكون الاختبار النهائي لقدرات الأمير محمد هو تنفيذ المرحلة التالية وهي: خلق ملايين الوظائف الإضافية في القطاع الخاص فايننشال تايمز

غير أن الأمور لا تسير وفق المأمول، تشير الصحيفة، التي تنقل عن مصرفي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، قوله "إنهم لا يحققون ما يستهدفون تحقيقه، وهو جذب رأس مال أجنبي"، وأضاف المصرفي "ليست تلك صفقة حقيقية، إنها سياسية".

"توقعات هائلة وشكوك"

وفي رأي الصحيفة، فإن مشروع بن سلمان "الذي هز المملكة هزة لم تشهدها المملكة منذ أيام جده، عبد العزيز، مؤسس الدولة الحديثة منذ 87 عاما"، هو "قصة طموحات جليلة ولدت توقعا هائلا ولكنها أثارت تشككا أيضا".

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وتشير إلى أنه بينما تقترب المرحلة الأولى من خطة الإصلاح، "رؤية 2030"، التي أعلنها الأمير محمد، الآن من مرحلتها الأولى، فإنها أصبحت واحدة من الأهداف الاقتصادية الضائعة.

وتتطرق الفايننشال تايمز إلى "المتشائمين" في مواجهة "الداعمين" لابن سلمان، قائلة إن الفريق الأول يخشى من أن تؤدي قيادته المتهورة والعدوانية إلى الضرر أكثر من المنفعة".

وتنقل الصحيفة عن مسؤول تنفيذي، تصفه بأنه على دراية بالبلاط الملكي السعودي، قوله إن هناك "تطلعات صائبة ونهجا خاطئا"، ويضيف "عندما تحاول أن تفعل أكثر من اللازم، سوف ينتهي بك الحال إلى ألا تفعل أي شيء".

وتشير الصحيفة إلى أن معدل البطالة العام في السعودية كان قد بلغ 12.2 في المئة ثم ارتفع إلى معدل قياسي هو 12.9 في المئة عام 2018، أما معدل البطالة بين الشباب فلا يزال 30 في المئة.

في الوقت نفسه، فإن "خطط الخصخصة تعثرت، وكُبل الإنفاق الحكومي بفعل فاتورة الأجور في القطاع العام".

وتخلص الصحيفة إلى أن المشككين والمتفائلين بمشروع بن سلمان "تجمعهم مسألة واحدة" وهي "أنه مع استكمال طرح أسهم أرامكو سيكون الاختبار النهائي لقدرات الأمير محمد هو تنفيذ المرحلة التالية وهي: خلق ملايين الوظائف الإضافية في القطاع الخاص".

ترامب "لا يمكنه التوقف عن الكذب"

"ترامب سوف يغشك في ملعب الجولف ثم يشتري لك وجبة غداء"، عنوان مقابلة صحفية أجرتها الغارديان مع الكاتب الأمريكي ريك ريلي، مؤلف كتاب "قائد الغش: كيف يفسر الجولف شخصية ترامب".

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وحسب ريلي، فإن الرئيس الأمريكي "أسوأ غشاش على الإطلاق ولا يعبأ بمن يعلم عنه ذلك".

وتأتي أهمية ريلي من أنه عرف ترامب عن قرب لمدة ثلاثين عاما.

واستنادا إلى هذه الخبرة الطويلة يقول ريلي إن الجولف "يكشف الكثير من القبح في هذا الرئيس"، فهذه الرياضة هي "لعبة التنظيم والانضباط الذاتي، فهي لعبة أمينة غير أن هذا الرجل (ترامب) ترك لطخة قبيحة كبيرة بحجم البرتقالة عليها".

يشتهر ريلي بكتاباته في شؤون الرياضة فضلا عن كونه روائيا وكتابا له أسلوبه الخاص المميز في التوصيف.

ترامب سوف يغشك في ملعب الجولف ثم يشتري لك وجبة غداء ريك ريلي, مؤلف كتاب "قائد الغش: كيف يفسر الجولف شخصية ترامب"

ومن بين ما يكره الكاتب في ترامب هو أنه "جعل من الولايات المتحدة بلد يبدو غبيا"، كما يكره أيضا "ما يفعله (الرئيس الأمريكي) بكوكبنا... وبالأطفال الصغار على الحدود".

ويدعي ريلي أن ترامب "يغش في لعبة الجولف"، مضيفا أنه "اتصل باتحاد الجولف الوطني (الأمريكي). وقالوا إن 90 في المئة من لاعبي الجولف لا يغشون، الجولف لعبة أمينة غير أن هذا الرجل (ترامب) ترك وصمة على اللعبة، وهذا يجعلني أشعر بالقرف".

وقد تحدى ريلي ترامب أن يلعب معه الجولف مقابل 100 ألف دولار بشرط أن تكون هناك كاميرا تتابعهما أثناء اللعب. ويقول إن الرئيس الأمريكي لم يستجب للعرض.

ووفق رأي الكاتب الأمريكي في ترامب، فإن الرئيس الأمريكي: لن يشهد أمام جلسات الاستماع الخاصة بمحاسبته برلمانيا لأنه لا يمكنه التوقف عن الكذب".

المساءلة "العار"

وعن مساءلة ترامب، تصف صحيفة ديلي تليغراف مساعي الديمقراطيين بأنها "عار".

وفي إحدى افتتاحياتها، تقول الصحيفة إن المحاسبة البرلمانية (بهدف العزل) هي "السلاح النووي في الترسانة الدستورية الأمريكية، ومن المفترض أن ينشر فقط في أكثر الظروف استثنائية".

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الإجراء "استورده الآباء المؤسسون إلى الدستور الأمريكي من بريطانيا، ولم يستخدم إلا ضد رئيسين في السلطة هما أندرو جونسون في عام 1868 وبل كلنتون في عام 1998".

مصدر الصورة AFP Image caption تصف صحيفة ديلي تليغراف مساءلة ترامب بأنها سياسية وليست قانونية كما كان يجب أن تكون من وجهة نظرها.

ورغم أن ترامب في طريقه لأن ينضم إلى القائمة، فإن ديلي تليعراف تصف سلوك الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب ويقودون إجراءات المحاسبة، بأنه "غارق في السياسة"، مضيفة أن مثل هذه الإجراءات "من المفترض أن تكون عملية قانونية مهيبة وغير حزبية".

المحاسبة البرلمانية (بهدف العزل) هي السلاح النووي في الترسانة الدستورية الأمريكية، ومن المفترض أن ينشر فقط في أكثر الظروف استثنائية. ديلي تليغراف

وتضيف الافتتاحية أن الديمقراطيين "بدأوا يتحدثون عن المحاسبة البرلمانية تقريبا حتى قبل أن يدخل (ترامب) البيت الأبيض".

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وتستغرب الصحيفة ما تراه قصورا في مساعي الديمقراطيين لأنهم لم يستمعوا إلى شهود رئيسيين منعهم أمر من البيت الأبيض من الشهادة. وهذا الأمر يمكن، كما تقول الصحيفة، الطعن فيه أمام القضاء.

غير أن الديمقراطيين "متعجلون"، حسب رأي ديلي تليغراف، التي قالت إن إجراءات المحاسبة بهدف العزل "وقتَّها الديمقراطيون بحيث تتزامن مع جدولهم الزمني لاختيار مرشح يتحدى ترامب على الفوز بالبيت الأبيض العام المقبل".

وتجزم الصحيفة بأن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليها الجمهوريون، سوف يرفض عزل الرئيس. ولهذا فإنها تعتبر مساعي الديمقراطيين لمحاسبة ترامب "هي شيء أشبه بعار والجميع يعلم ذلك"، فالهدف هو "إصابة وليس قتل" مستقبل ترامب السياسي، ثم هي "تشير إلى نظام سياسي منقسم لا تبدو هناك إشارة على التئامه".

"شرط" ليفربول للعب في قطر

وكما فعلت في حالة ترامب والجولف، مزجت الغارديان ين الرياضة والسياسة، بإلقائها الضوء على مساندة فريق ليفربول الانجليزي الدعوات لقطر بإجراء تحقيقات شاملة في حوادث وفاة العمال الأجانب في الدولة الخليجية.

مصدر الصورة PA Media Image caption الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول يريد ضمانات بشأن التقدم في التحقيقات بشأن وفاة عاملين أجنبيين في قطر قبل السفر إلى الدولة الخليجية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنقل الصحيفة عن بيتر مور، الرئيس التنفيذي لليفربول، الذي يتربع على قمة الدوري الانجليزي الممتاز الآن، تأكيده على ضرورة أن تستجيب الدوحة لدعوات جماعات حقوق الإنسان بإجراء هذه التحقيقات قبل أن يتوجه لاعبو الريدز إلى قطر الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وحسب الغارديان، فإن مور كتب رسالة بهذا المعنى أيضا إلى اللجنة العليا القطرية المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022.

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وحسب الرسالة، فإن رئيس ليفربول "يسعى للحصول على ضمانات من اللجنة القطرية بشأن تحقيق تقدم في التحقيقات في موت عاملين كانا يعملان في بناء ملاعب لكرة القدم".

وقد أبلغ مور أيضا، حسب الغارديان، نيقولاس ماكغين وجيمس لينش، مديري منظمة "فير/سكوير لحقوق الإنسان بذلك. وكان الاثنان قد طلبا من مور في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإصدار بيان عام يعبر فيه عن قلقه بشأن حقوق العمال وحالات الوفاة بينهم في قطر.

وتقول قطر إنها أدخلت إصلاحات تضمن حقوق العمال الأجانب في البلاد.

"هدية" للإرهابيين والأنظمة القمعية

وتنفرد صحيفة ديلي تليغراف بنشر فحوى "خطاب مسرب" تقول إن بريطانيا أرسلته إلى فيسبوك تطلب منه "فتح منصاتها المشفرة" أمام أجهزة الأمن البريطانية "لكشف الإرهابيين ومستغلي الأطفال جنسيا".

من المستحيل، ببساطة، إيجاد هذا الباب الخلفي (الذي تطالب به واشنطن ولندن) لغرض واحد دون أن نتوقع ألا يحاول الآخرون، ويفتحون هذا الباب فيسبوك

وتكشف الصحيفة أن الخطاب ليس موقعا فقط باسم بريتي باتل، وزيرة الداخلية البريطانية، بل إنه يحمل أيضا توقيع ويليام بار، وزير العدل الأمريكي.

غير أن إدارة فيسبوك ردت على الخطاب، حسب ديلي تليغراف، قائلة إن تمكين أجهزة الأمن من "الوصول عبر باب خلفي" للرسائل المرسلة عبر منصات فيسبوك سيكون "هدية" للمجرمين وقراصنة الانترنت والأنظمة القمعية.

وجاء الخطاب، المسرب في الولايات المتحدة، بعد تحذيرات صادرة من الحكومتين الأمريكية والبريطانية والشرطة وأجهزة الأمن والجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال في الولايات المتحدة وبريطانيا من مخاطر خطط فيسبوك بشأن تعزيز تشفير الرسائل. وترى واشنطن ولندن أن هذه الخطط سوف "تفيد منتهكي حقوق الأطفال وتجار المخدرات والإرهابيين الذين يخططون لهجمات".

ووفق رد فيسبوك، فإن "من المستحيل، ببساطة، إيجاد هذا الباب الخلفي (الذي تطالب به واشنطن ولندن) لغرض واحد دون أن نتوقع ألا يحاول الآخرون ويفتحون هذا الباب"، حسب ديلي تليغراف.