البحرية البريطانية تضبط 130 كيلوجراما من المخدرات في بحر العرب

مصدر الصورة ROYAL NAVY Image caption قوات من المدمرة البريطانية تستعد لتفتيش السفينة

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أنها صادرت 11 حقيبة مليئة بمخدر "كريستال ميث" في سفينة للمهربين في بحر العرب، مشيرة إلى أن قيمة المخدرات تتعدى 4 ملايين دولار.

وأضافت أن المدمرة (إتش.إم.إس ديفندر) سارعت إلى تفتيش سفينة شراعية بعد الاشتباه فيها أثناء دورية للمراقبة والاستطلاع كانت تشارك فيها شمال بحر العرب قرب السواحل العمانية.

وقالت البحرية الملكية في بيان إن "مشاة البحرية اكتشفوا على القارب حقائب مليئة بالمخدرات تزن نحو 130 كيلوجراما".

وقال قائد المدمرة إنه سعيد بضبط هذه الكمية من المخدرات التي ربما كانت في طريقها إلى بريطانيا.

واشتبه طاقم المدمرة في السفينة الشراعية بعدما تلقوا رسالة تحذير من الطائرة المروحية التي كانت تمسح أجواء المنطقة.

وقد اشتبهت المروحية في السفينة التي كانت تبحر في بحر العرب دون أن ترفع علم أي دولة كما لم يكن واضحا أن طاقمها يمارس الصيد.

وطالبت المروحية طاقم المدمرة بإرسال طاقم من الجنود لإجراء عملية بحث في السفينة.

والمدمرة إتش.إم.إس ديفندر هي واحدة من عدة سفن حربية بريطانية تم نشرها في الشرق الأوسط هذا العام للمساعدة في تأمين طرق الملاحة البحرية التجارية بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز في يوليو/ تموز الماضي.

ووصلت المدمرة إلى المنطقة في أغسطس/ آب الماضي للعمل على تأمين دخول وخروج السفن التجارية من الخليج عبر مضيق هرمز.