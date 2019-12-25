صحف بريطانية تناقش مهرجان الرياض الغنائي وهجوم جولياني على سوروس وسبب ركوب المسيح الحمار

مصدر الصورة AFP/getty

ناقشت صحف بريطانية في نسخها الإليكترونية مهرجان ميدل بيست، في الرياض، وانتقادات واسعة لرودي جولياني بسبب هجومه على جورج سوروس، وأهمية ركوب المسيح حمارا خلال انتقاله إلى بيت لحم.

ونشرت الإندبندنت تقريرا لأية بطراوي عن مهرجان ميدل بيست الغنائي في العاصمة السعودية الرياض.

وتقول الصحفية إن "عارضات الأزياء الشهيرات ومساعدي التجميل الخاصين بهن احتشدوا أمام المسرح المقام في الرياض كما فعل رواد الحفل مرتدين السترات والبناطيل الجلدية السوداء فيما كان يبدو أمرا مستبعدا في المملكة قبل سنوات.

وتوضح أن العديد من مشاهير تطبيق إنستاغرام تم دعوتهم لحضور المهرجان الذي يعد حلقة في سلسلة من الأحداث والفعاليات التي صممت لدعم الاقتصاد وتجميل صورة المملكة في الخارج.

وتشير الصحفية إلى أن القادمين إلى البلاد يجدون في المطار من يقدم لهم أوراقا مطبوعة تحت عنوان "السلوك المناسب" ينصح الرجال والنساء بعدم ارتداء الملابس الضيقة بينما ينصح النساء بارتداء ملابس تغطي الكتفين والركبتين.

وتشير إلى أن الحدث الذي يستمر 3 أيام في الرياض جذب أكثر من 130 ألف زائر في اليوم الأول فقط ويصل سعر التذكرة إلى 75 ريالا سعوديا.

سوروس "يهودي بالكاد"

مصدر الصورة EPA

الغارديان نشرت تقريرا لمراسلها في نيويورك إدوراد هيلمور بعنوان "غضب من وصف جولياني لجورج سوروس بأنه يهودي بالكاد".

يقول التقرير إن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة كثفت هجومها على رودي جولياني، محامي الرئيس ترامب وعمدة نيويورك السابق، بعد هجومه على رجل الأعمال والمتبرع اليهودي البارز جورج سوروس ووصفه بأنه "يهودي بالكاد، ولا يحضر الصلوات في المعبد".

ويواصل التقرير أن جولياني أضاف قائلا "أنا أكثر يهودية من سوروس" مرددا ادعاءه المتكرر بأن سفيرة واشنطن السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي شهدت ضد ترامب في الكونغرس خاضعة لسيطرة سوروس.

وقول التقرير إن مدير رابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات هاجم جولياني وطالبه بالاعتذار لسوروس المعروف بتمويله للكثير من القضايا السياسية والاجتماعية.

وينقل التقرير تغريدة لغرينبلات قال فيها "معارضة سوروس ليست معاداة للسامية ولكن اتهامه بالسيطرة على سفيرة و بتعيين موظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والقول بأنه ليس يهوديا بما يكفي اتهامات كافية لشيطنته".

ويوضح التقرير أن سوروس الذي هاجر إلى بريطانيا عام 1947 ودرس الاقتصاد في لندن أصبح يمتلك ثروة صافية تربو على 8 مليارات دولار ويعتقد بانه قدم على مدار سنوات 32 مليار دولار لمؤسسته أوبن سوسايتي فاونداشين المعروفة بدعم القضايا الديمقراطية الدولية.

لماذا ركب المسيح حمارا؟

الديلي تليغراف نشرت تقريرا بعنوان "لماذا يرى العلماء أن الحمار كان وسيلة نقل مثالية للمسيح في رحلته إلى بيت لحم"؟

ويقول التقرير إن دراسة علمية أوضحت أن الحمار كان وسيلة الانتقال المثالية للسيدة مريم العذراء لأن الحمير أكثر تكيفا مع الأجواء الحارة".

ويضيف التقرير إن الباحثين في جامعة بورتثموث أكدوا بعد دراستهم أن الحمير قادرة على التكيف مع الأجواء المعتادة في منطقة الشرق الأوسط لذلك كانت هي وسيلة النقل المثالية من بين كل أنواع الحيوانات في فصيلة الأحصنة لحمل السيد المسيح في طريقه إلى بيت لحم.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة "ربما يرتبط الحمار لدينا بالكريسماس لكن الحمير أكثر قدرة على التكيف في الأوقات الحارة من السنة".

ووجدت الدراسة أن الحمير تحب الشمس والأجواء الدافئة بينما تسعى البغال والأحصنة إلى الظل للاحتماء من الشمس والحشرات وذلك حسب ما وجد خبير السلوكيات دكتور لين بروبس وفريقه البحثي.

ويضيف التقرير أنه بعد إجراء دراسة على 130 حمارا وبغلا وحصانا في جنوب إسبانيا لسبعة أسابيع اكتشف الفريق أن الحمير تكون أكثر نشاطا في اجواء تتراوح حرارتها بين 14 و 37 درجة مئوية، وهي نتائج نشرتها مجلة علم سلوك الحيوانات المتخصصة "أبلايد انيمال بيهافيور ساينس".

النسخ الورقية للصحف البريطانية لا تصدر يوم "عيد الميلاد".