مصدر الصورة Shaun Botterill Image caption حقق ليفربول الفوز رقم 20 في مباراته رقم 21 في الدوري هذا الموسم (لديه مباراة مؤجلة ضد ويستهام)

حقق ليفربول انتصارًا جديدًا وهزم توتنهام على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف الريدز فيرمينو من تمريرة من محمد صلاح في الدقيقة 37.

ودخل ليفربول المباراة محلقا وحده في صدارة الدوري بـ 58 نقطة ارتفعت إلى 61 نقطة بعد هذا الفوز ليتقدم بـ 16 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي الذي تجمد رصيده عند 45 نقطة بعد هزيمته من ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، بينما حافظ توتنهام على نقاطه الـ30، ليبقى في المركز الثامن حتى الآن.

مصدر الصورة Richard Heathcote Image caption تألق الحارس أليسون وتصدى لـ3 كرات محافظً على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في الدوري

ومع تخلف مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي برصيد 44 نقطة محتلا المركز الثالث بالجدول، واتساع الفارق مع ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، يتصدر الريدز قائمة الترشيحات للفوز بلقب الدوري، الذي لم يحققه منذ فوزه به قبل 30 عاما في موسم 1989-1990.

وبفوزه الأخيرة، حقق ليفربول إنجازا تاريخيا غير مسبوق بين أندية الدوريات الكبرى في أوروبا، مع حصده تلك النقاط في 21 مباراة متتالية له في هذه المرحلة من الموسم.

ويأمل مشجعو الفريق أن يفوز بلقب الدوري بدون أي هزيمة.