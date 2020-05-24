"محاكمة تاريخية" لنتنياهو ومخاوف من انتشار كورونا بسبب التزاور في عيد الفطر

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كعادتها تعود الصحف البريطانية في عطلة نهاية الأسبوع إلى التركيز بصورة أكبر على متابعة الشؤون الداخلية للبلاد، ويأتي هذا بعد أن تأثرت حركة مراسليها المختصين بالشؤون الدولية بسبب فيروس كورونا.

محاكمة نتنياهو

غير أن "الاندبندنت" تنقل عن مراسلتها لشؤون الشرق الأوسط "بيل تيرو" أن اليوم الأحد سيكون يوماَ لبدء "محاكمة تاريخية لبنيامين نتنياهو ،كأول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل أثناء وجوده في منصبه في قضايا فساد ، من بينها تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التحقيقات والمداولات رغم التأخير الذي حدث في اللحظة الأخيرة بسبب وباء كوفيد 19.

وبحسب مراسلة الصحيفة فقد "تم توجيه الأمر إلى رئيس الوزراء للحضور بشخصه إلى محكمة محلية في القدس" حيث يتوقع أن يشهد ذلك تركيزا إعلاميا مكثفا.

وتتساءل مراسلة الصحيفة " كيف وصلت إسرائيل إلى هذا الحد؟" ثم تجيب على ذلك بقولها:"لقد كانت رحلة طويلة وعرة بدأت بتحقيق للشرطة بدأ قبل حوالي أربع سنوات، منذ البداية، نفى نتنياهو خلاها بشدة جميع الاتهامات".

وتضيف الكاتبة أن ذلك "كان توقيتًا صعبًا لبنيامين نتنياهو الذي وصف العملية بأنها عمل سياسي يقوده خصومه اليساريون".

وبحسب مراسلة "الإندبندنت" فإن نتنياهو لم يقم بحملة كافية لتفنيد لائحة الاتهام الموجهة إليه" .

وفي نهاية التقرير لا تقدم المراسلة تكهنا بما قد يسفر عنه التحقيق، حيث ترى أنه "ليس من الواضح ما الذي سيحدث بالضبط بعد المحاكمة وما هي صيغة التهمة التي ستوجه إليه".

تأثيرات كوفيد 19 على التوازن العمري للسكان

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في صحيفة "الأوبزرفر" نلاحظ إهتماماً بتناول بعض القضايا الإنسانية خصوصاً ما يتعلق منها بالتأثيرات المتزايدة لوباء كوفيد19 على الحياة الإجتماعية في الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص.

يلمح مقال لـ "بابرا إيلين" إلى مخاوف من اختلال محتمل في التوازن بين عدد المواليد والوفيات بعد وباء كوفيد19 خصوصاَ بعد أن أدى إزدياد الضغوط الاقتصادية خلال العقود الماضية إلى انخفاض معدلات المواليد في بريطانيا وأمريكا.

تشير الكاتبة إلى أن بعض الناس لا يريدون إنجاب الأطفال لأسباب لا تعد ولا تحصى، لكنها تحذر من أن "تأجيل إنجاب الأطفال من شأنه أن تخاطر النساء بالعقم لاحقًا" وبهذا يمكن للضغط الاقتصادي المكثف على الشابات من النساء أن يفسد فرصهن في الأمومة إلى الأبد.

مخاوف المخالطة في عيد الفطر

هيمنت على عناوين عدد من الصحف مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الإصابات بوباء كوفيد١٩ مع انتهاء شهر رمضان واحتفال المسلمين داخل وخارج بريطانيا بحلول عيد الفطر.

تتناول عائشة رياض كاتبة الرأي في الصحيفة تأثيرات وباء كوفيد19 على تقاليد العائلات المسلمة خلال مناسبة عيد الفطر حيث يلتقي الآباء والأشقاء والأصهار وأبناء وأبناء الأخ أو الأخت ويقبلون ويحتضنون بعضهم البعض في هذا العيد.

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غير أن الكاتبة ترى أن الوضع الحالي يتطلب أن يحمي الجميع أحباءهم من خلال التباعد، منوهة إلى أن العديد من الأقليات العرقية فقدت أحباءها بسبب هذا الوباء أو في عزلة بسبب مشاكل صحية ، "وبالنسبة للمسلمين ، فإن عدم القدرة على التجمع كعائلة سيكون مؤلمًا وصعبًا. عدم القدرة على مواساة بعضهم البعض أو الإمساك باليدين أو العناق أو الجلوس بجانب بعضهم البعض يبدو قاسيًا".

تقترح الكاتبة أن تدعم العائلات والمجتمعات الاسلامية بعضها بطرق جديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قائلة:"في هذه السنة، سنضطر للتخلص من تجمعات العيد، ممتنين للتكنولوجيا التي تجعل من الممكن رؤية أحبابنا ، والتحدث إليهم بلمسة زر واحدة".

قضية أية هاشم

مصدر الصورة FAMILY HANDOUT Image caption توفيت آية هاشم بطلق ناري

وعلى نحو خاص تلقي "ديلي ميل" في تقرير مطول الضوء على تداعيات محاكمة أربعة رجال وامرأة بتهمة وفاة الطالبة اللبنانية أية هاشم البالغة من العمر 19 عامًا الأحد المضي قتلا بالرصاص في إطلاق نار عليها من سيارة خلال عودتها من التسوق في محل تجاري قريب من منزلها في مدينة "بلاكبيرن" شمال غرب البلاد.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها الصحيفة عن جلسة المحاكمة فلا تبدو أسباب عملية القتل هذه برصاصات من سيارة عابرة واضحة تماما حتى الآن على الأقل، والمتهمون الرئيسيون في هذه القضية خمسة اشخاص بالغون تتراوح أعمارهم بين 24 و 39 عاما.

نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على سير المحاكمة قولها:" إنه لا يمكن تقديم طلبات الإفراج عن المتهمين بكفالة نظراَ لخطورة الجريمة".

في التفاصيل الكثيرة التي تسردها الصحيفة تقول إن:" الشرطة ألقت القبض على ما مجموعه 13 شخصا على صلة بالحادث" وهذا ما يزيد ملابسات القصة غموضا.

يذكر أن الضحية هاشم تنتمي لأسرة لبنانية لاجئة قدمت من لبنان قبل تسع سنوات، حيث حصلت مع عائلتها على الجنسية البريطانية العام الماضي.