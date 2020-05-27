تحذير أطباء في مصر بشأن أزمة "كورونا"، واتهامات أمريكية لموسكو بالتدخل في ليبيا

مصدر الصورة Reuters Image caption السلطات المصرية حثت المواطنين على ارتداء الكمامات للحد من تفشي الفيروس

نشرت التليغراف تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط جيمس روزويل بعنوان "الأطباء في مصر يحذرون من احتمال انهيار النظام الصحي بسبب وباء كورونا".

ويقول التقرير إن "نقابة الأطباء المصرية أعلنت وفاة 19 طبيبا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا واتهمت السلطات بعدم توفير الدعم الكافي للمصابين من العاملين في القطاع الصحي".

ويضيف روزويل أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي طالبوا الحكومة بتقديم وسائل الوقاية الكافية لهم، وبتحمل مسؤوليتها، محذرين من أن القطاع الصحي بالكامل يمكن أن ينهار.

وبحسب الصحيفة، فإن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت أن الوزارة تبذل كل جهدها لتوفير أفضل رعاية ممكنة للعاملين في القطاع الصحي.

ومع ذلك، فقد ذكر التقرير أن "نقابة الأطباء المصرية اتهمت في بيان نادر لها الحكومة باتباع سياسة الإنكار في مواجهة وباء كورونا في البلاد".

ويواصل المراسل قائلا "النقابة حذرت من أن النظام الصحي في البلاد سينهار ويؤدي إلى كارثة لو واصلت وزارة الصحة سياسة الإنكار وعدم تحمل أي مسؤولية بخصوص العاملين في القطاع الصحي".

ويوضح التقرير أن البيان الذي بُث عبر شبكة الجزيرة يحمل وزارة الصحة مسؤولية زيادة أعداد الوفيات والمصابين بين العاملين في القطاع الصحي.

"روسيا وحفتر"

ونشرت الإندبندنت عبر موقعها الإلكتروني تقريرا لمراسل الشؤون الدولية بورزو دراغي، بعنوان "الولايات المتحدة تتهم روسيا بإرسال مقاتلات لدعم حفتر في ليبيا".

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ويقول دراغي إن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بتسعير الحرب في ليبيا عبر تقديم غطاء جوي للمرتزقة الذين يقاتلون تحت لواء القائد العسكري خليفة حفتر.

ويضيف أن واشنطن قد التقطت الثلاثاء صورا لما قالت إنه مقاتلات روسية تقدم غطاء جويا لمرتزقة تابعين لشركة فاغنر وهي شركة روسية للعمليات العسكرية تدعم حفتر في مساعيه للإطاحة بالحكومة الموجودة في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا.

وينقل دراغي عن الجنرال ستيفان تاونسند من قيادة قوات الجيش الأمريكي في قارة أفريقيا قوله إن "روسيا طالما تملصت في السابق من الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الحرب في ليبيا لكن الآن لم يعد هناك مجال للتهرب".

ويشير دراغي إلى أن واشنطن اتهمت روسيا بإرسال مقاتلات متطورة لدعم حفتر، حيث سافرت المقاتلات مطلع الشهر الجاري من قاعدة في روسيا إلى سوريا وأعيد طلاؤها بلون مختلف بهدف التمويه، ثم انتقلت إلى ليبيا لتقديم دعم نوعي لمرتزقة فاغنر وحفتر.

ويواصل دراغي قوله إن الصور التي قدمتها الأقمار الإصطناعية الأمريكية توضح ظهور ست مقاتلات من طراز ميغ-29 و مقاتلتين من طراز سوخوي-24 في قاعدة جوية شرق ليبيا كان يعمل فيها مرتزقة من شركة فاغنر.