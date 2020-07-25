ما هي مواصفات أفضل كمامة؟ ولماذا يشعر هاري وميغان بـ"الغيرة"؟

من أبرز ما ورد في الصحف البريطانية الصادرة السبت، تقرير عن مواصفات أفضل الكمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقرير عن سر استياء الأمير هاري وزوجته ميغان.

مع بدء تطبيق تعليمات الحكومة البريطانية بجعل ارتداء الكمامة أمرا إلزاميا في المتاجر بدءا من 24 يوليو/تموز، شغلت الصحف البريطانية بالكمامة وأغطية الوجه وأفضلها توفيرا للحماية. كما ناقشت الصحف الأراء المختلفة حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

نبدأ من صحيفة "آي"، وتحقيق لجاسمين أندرسون بعنوان "ما هي أفضل كمامة"؟

تقول الكاتبة إنه نظرا لأن الكمامة أصبحت إلزامية في المتاجر ووسائل النقل العام في إنجلترا، فإن الضغط مستمر للعثور على الكمامة الأفضل والأكثر توفيرا وحماية.

وتضيف أن منظمة الصحة العالمية خلصت إلى أنه عند استخدامها بشكل صحيح، قد تقلل أغطية الوجه من احتمال نقل شخص ما عدوى فيروس كورونا لآخرين، خاصةً إذا كان من المصابين بدون أعراض.

وتقول الكاتبة إنه في سعيها لمعرفة أفضل المواد والتصميمات الخاصة بالكمامة وأغطية الوجه، سألت الخبراء عما يعتقدون أنه يشكل أفضلها.

وتضيف أننا اعتدنا على رؤية الجراحين يرتدون أقنعة في بيئة إكلينيكية، وهذه الكمامات يطلق عليها فئة N. وإحدى الكمامات الطبية الأكثر شيوعا هي N95، والتي يشير اسمها إلى أنها فعالة في إيقاف 95 في المئة من الجسيمات التي يحملها الهواء.

ولكن بالنسبة للأشخاص في الشارع، فإن قواعد الكمامة أقل صرامة. ولذا يسمح باستخدام الوشاحات، والكمامات المصنوعة من القماش، والكمامات الواقية من غبار البناء، وغيرها.

وقال كيفين لامب، المتخصص في صناعة الكمامات، للصحيفة: "كلما كان النسيج أكثر كثافة، كان هذا أفضل".

وقال عالم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية أنتوني أرولاناندام إن التصميم الأمثل للكمامة، من حيث الوزن والراحة والفعالية، يشمل طبقة خارجية مصنوعة من البوليستر المنسوج بإحكام والممزوج بقليل من الإيلاستين أو الليكرا، وهي أنسجة مطاطة. وهذا يعطي بعض الحركة ويخلق حاجزا فعالا جدا ضد الجسيمات في الهواء.

وتقول الكاتبة إنه للحصول على كمامة جيدة، يجب أن تكون مكونة من طبقات، وذلك من أجل توفير حماية أفضل.

وقال مالك شركة ماسكروس، المنتجة للكمامات للصحيفة: "يجب أن تكون الطبقة الداخلية قطنًا ممزوجًا بالألياف المرنة للراحة".

"الطبقة الخارجية هي الأهم لأنها تلك التي تحافظ على سلامتك. إذا كنت تصنع كمامة في المنزل، فإن أفضل خيار هو استخدام قطعة من ثوب سباحة قديم للطبقة الخارجية، وقميص قديم للطبقة الداخلية. ويجب التذكر أنه كلما كانت الكمامة تسمح بمرور الهواء عبرها أو عبر مسام نسيجها، كلما قلت فعاليتها".

هل ينتشر فيروس كورونا في الهواء؟

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وننتقل إلى صحيفة الغارديان، حيث نطالع تقريرا لنيكولا ديفيس بعنوان " هل ينتشر فيروس كورونا في الهواء؟ وكيف نبقى آمنين؟".

وتقول الكاتبة إن بعض العلماء يحذرون بشأن وجود أدلة متزايدة على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن انتقال الفيروس عبر الهواء يأتي عبر رذاذ دقيق يحتوي على فيروسات معلقة، تظل حية لبعض الوقت، وتحملها تيارات الهواء لمسافات أطول من متر واحد.

وتحتوي قطيرات الرذاذ، التي يبلغ قطرها أقل من خمسة ميكرونات، على عدد أقل من الفيروسات مقارنة بالقطيرات الناتجة عن التنفس، ولكنها لا تسقط بسرعة على الأرض.

وتقول الكاتبة إنه بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن من غير الممكن استبعاد أن بعض حالات انتقال الفيروس حدثت في أماكن مغلقة مزدحمة سيئة التهوية، إلا أن هذا يمكن تفسيره بانتقال الفيروس عبر قطيرات كبيرة من أفراد على مقربة جسدية من بعضهم البعض وليس عبر الهواء لمسافات طويلة.

وقال ديفيد هيمان، أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة ورئيس المجموعة الاستشارية التقنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالأخطار المعدية، إنه لا يوجد دليل قاطع على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء لمسافات طويلة نوعا.

ولكن لا يتفق الجميع مع رأي هيمان. ففي رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية، أثار 239 عالما مخاوف بشأن انتقال الفيروس عبر الهواء، بما في ذلك لمسافات كبيرة.

سر "غيرة" هاري وميغان

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ونختتم جولتنا في صحيفة ديلي ميل، حيث نطالع تقريرا لجو ميدلتون بعنوان "هاري وميغان ماركل يشعران بالغيرة من حصول ويليام وكيت على أفضل الأدوار الرسمية".

ويقول الكاتب إن كتابا جديدا عن سيرة العائلة المالكة كشف أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل شعرا بالإحباط والغيرة لأن الأمير ويليام وزوجته كيت حصلا على أفضل الأدوار والمهام الرسمية.

ويقول الكاتب إن الصحيفة حصلت على مقتطفات من كتاب سيرة العائلة المالكة البريطانية الجديد، وهو بعنوان "العثور على الحرية"، الذي يكشف استياء هاري وميغان من اضطرارهما إلى الجلوس على "المقعد الخلفي'' لأفراد العائلة الآخرين مثل الأمير ويليام وولي العهد الأمير تشارلز، اللذين حصلا على أولوية لإقامة مشاريعهما الخاصة.

وكشفت السيرة الذاتية الجديدة أن هاري وميغان يعتقدان أنهما أُجبرا على الخروج من العائلة المالكة وأن كبار أعضاء العائلة فشلوا في حمايتهما.