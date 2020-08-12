مصدر الصورة Getty Images Image caption غضب متصاعد في الشارع اللبناني

غضب اللبنانيين وحزنهم إزاء الانفجار الضخم الذي أدى لخسائر جسيمة في بيروت ما زال محل اهتمام الصحف البريطانية، حيث ركزت على تناول التبعات السياسية للانفجار.

ونبدأ من صحيفة الغارديان، وتقرير لبيثان مكيرنان من بيروت بعنوان "فساد مزمن وحيل قذرة.. أهل بيروت يطالبون بتغيير دائم".

وتقول الكاتبة إنه في أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن حكومته ستستقيل، بقيت البلاد تتساءل عما إذا كان الانفجار الذي أحدث دمارا كبيرا في بيروت قويًا بما يكفي لاقتلاع النظام السياسي اللبناني.

وقال دياب في خطاب متلفز مساء الاثنين بعد أن استقال أكثر من ثلث الوزراء من مناصبهم، مما أجبره على فعل الشيء نفسه، إن فساد الطبقة الحاكمة الراسخة في البلاد "خلق هذه المأساة" لكنه تجنب تحمل المسؤولية الشخصية.

وتقول الكاتبة إن كلماته لم تفعل سوى القليل لتهدئة غضب المتظاهرين، فبعد ساعات، اندلعت ليلة جديدة من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى البرلمان، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشق المتظاهرون الحجارة والمفرقعات.

وترى الكاتبة أنه بعد أسبوع من الانفجار الناجم عن أطنان من نترات الأمونيوم غير الآمنة والمخزنة بشكل غير قانوني، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، وخلفت 6000 جريحًا وما يصل إلى 300000 بلا مأوى، يتحول الانتباه إلى ما قد يحمله المستقبل سياسيًا.

وتقول الكاتبة إن لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبدأت قيمة الليرة اللبنانية في الانهيار العام الماضي، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد. كما أدت إجراءات فيروس كورونا إلى تفاقم المشكلات القائمة، حيث أغرقت نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. وتقدر الأضرار الناجمة عن الانفجار الآن بنحو 15 مليار دولار.

وترى أن المستقبل السياسي في لبنان يحمل الكثير من الغموض، ولكن السيناريو الذي يأمل الكثيرون فيه هو تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.

وترى الكاتبة أنه من أجل تغيير حقيقي، تحتاج البلاد إلى حكومة مستقلة تمامًا ذات سلطات تشريعية. وتستشهد برأي مهند حاج، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، الذي قال: "في ظل النظام البرلماني الحالي، هذا غير ممكن، لكن قانون الانتخابات اللبناني يمكن أن يخضع لمراجعة شاملة من قبل حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف الباحث قائلا "لا يزال لدى المرشحين الحاليين لـ [حكومة وحدة وطنية] مشكلة شرعية، لكن الانفجار، كما آمل، هز أكثر من العاصمة فقط، لقد أرسل موجات صدمة عبر الطيف السياسي أيضًا.

وقال "ستحتاج الحكومة الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي للحصول على العون الدولي. من شأن ذلك أن يكون له تأثير كبير ".

فقدان حاسة الشم

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وفي صحيفة الإندبندنت نقرأ تقريرا لكيارا جيوردانو بعنوان "لماذا يؤدي فيروس كورونا إلى فقدان حاسة الشم؟"

ويقول التقرير إن الفقدان المؤقت للشم يعد أحد العلامات التحذيرية الأولى والأكثر شيوعًا للإصابة بكوفيد 19.

ووفقا للتقرير، فإن فقدان الشم ينبئ بالمرض بشكل أفضل من الأعراض المعروفة الأخرى مثل الحمى أو السعال.

ولم يكن السبب الحقيقي لفقدان حاسة الشم لدى مرضى كوفيد 19 معلوما.

لكن فريقا من الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة حدد أنواع الخلايا المستخدمة في الشم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد 19.

وخلص الفريق البحثي إلى أن الخلايا العصبية الحسية، التي تكتشف وتنقل حاسة الشم إلى الدماغ، ليست عرضة للإصابة بالمرض.

ولكنهم اكتشفوا أن الفيروس يهاجم الخلايا المساعدة التي تدعم الخلايا العصبية الحسية الشمية.

وقال الدكتور سانديب روبرت داتا، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد والمشرف المشارك على الدراسة، إن هذا كان اكتشافًا إيجابيًا لأنه يشير إلى أن معظم حالات كوفيد 19 من غير المرجح أن تسبب فقدانًا دائمًا لحاسة الشم.

وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فيروس كورونا الجديد يغير حاسة الشم لدى المرضى ليس عن طريق إصابة الخلايا العصبية مباشرة ولكن بالتأثير على وظيفة الخلايا الداعمة".

"أعتقد أنها أخبار جيدة، لأنه بمجرد أن تختفي العدوى، لا يبدو أن الخلايا العصبية الشمية بحاجة إلى الاستبدال أو إعادة البناء من الصفر".

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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وفي تقرير في صفحة الرياضة في صحيفة آي، ترى الصحيفة أن إعلان نجمي التنس رافاييل نادال وروجر فيدرير عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، قد يعد ضربة قاصمة لآمال عقد البطولة هذا العام.

ويقول التقرير إن البطولة، التي تقام سنويا في نيويورك، المدينة التي كانت قبل بضعة أشهر فقط الأكثر إصابة في العالم بفيروس كورونا، كانت تأمل في إقناع كبار اللاعبين بالمشاركة في منافساتها للعام الحالي، ولكن تلك الآمال تلقت ضربة مدوية بعد إعلان الإسباني رافاييل نادال العزوف عن المشاركة.

وقال نادال، حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة: "الوضع معقد للغاية في جميع أنحاء العالم ، وحالات كوفيد 19 تتزايد، ويبدو أننا ما زلنا لا نسيطر عليه".

وأضاف: "هذا قرار لم أرغب في اتخاذه أبدًا، لكنني قررت أن أتبع قلبي هذه المرة، وفي الوقت الحالي أفضل عدم السفر".

كما سيغيب عن البطولة روجر فيدرر، الذي خضع لعملية جراحية في الركبة بالمنظار قبل فترة وجيزة من الإغلاق ولا يزال في مرحلة إعادة التأهيل بهدف الاستعداد لموسم 2021.