حياة معتقل فلسطيني في سجن اسرائيلي على المحك و"تفوق" صيني على طريق التعافي الاقتصادي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأخرس مضرب عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري الذي يُفقد السجين ومحاميه كل أدوات حمايته

تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا التي تهم القارئ العربي ومنها استمرار سجن اسرائيل للفلسطيني ماهر الأخرس المتدهورة حالته الصحية، وأيضا مستقبل الاقتصادي العالمي في ظل وباء كورونا.

إضراب عن الطعام

البداية من مقال بعنوان "إسرائيل ترفض إطلاق سراح فلسطيني على وشك الموت بعد نحو 80 يوما من الإضراب عن الطعام"، تثير فيه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مخاوف من استمرار احتجاز السلطات الإسرائيلية لماهر الأخرس (49 عاما) من دون توجيه تهم إليه في ظل تدهور حالته الصحية.

وتشير الكاتبة جيما فوكس إلى أن منظمات حقوقية وسياسيين فلسطينيين دقوا ناقوس الخطر بشأن التدهور السريع لصحة الأخرس، بينما دخل الأخير وهو والد لستة أطفال إلى المستشفى في مركز كابلان الطبي في منطقة رحوفوت منذ سبتمبر/ أيلول.

وتعتقل السلطات الاسرائيلية الأخرس المنحدر من قرية صلة الضهر في الضفة الغربية منذ يوليو/ تموز الماضي، في سياسة تستخدمها لاحتجاز مقاتلين تشتبه بهم من دون توجيه تهم إليهم. وتتهمه السلطات الإسرائيلية بالانتماء إلى "الجهاد الإسلامي"، وهو ما ينفيه الأخرس.

والأخرس مضرب عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري الذي يُفقد السجين ومحاميه كل أدوات حمايته، بحسب مقال فوكس.

وأشارت الكاتبة إلى تحذير محامية الأخرس أحلام حداد عندما قالت "إنه في خطر الموت المفاجئ الذي قد يأتي في أي لحظة الآن".

كذلك، لفتت إلى أن منظمة "بتسليم" الحقوقية الاسرائيلية قالت في بيان إنه "على الرغم من حالته المؤلمة، تصر اسرائيل على ابقاء الاخرس رهن الاعتقال".

ونقلت الكاتبة عن عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إنه "قلق للغاية" بشأن حالة الأخرس، بعدما زاره مرات عدة. الطيبي أشار إلى أن استمرار اعتقال الأخرس بلا تهم أمر "معاد للديمقراطية ويشكل خطرا حقيقيا".

وتقول الكاتبة إن المعتقلين الإداريين لا يعرفون موعد إطلاق سراحهم، إذ يمكن للجيش الإسرائيلي تمديد أمر الاعتقال إلى أجل غير مسمى.

وتضيف أنه حتى أغسطس/آب، كان أكثر من 350 فلسطينيا محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري، بينهم قاصران، بحسب "بتسيلم".

وقال المتحدث باسم المنظمة أميت غيلوتز للصحيفة إن هذه السياسة من أكثر الإجراءات التي تستخدمها إسرائيل تطرفا ضد الفلسطينيين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من المقرر أن تنمو الصين بنسبة 1.9 في المائة هذا العام

تعافي اقتصادي غير متساو

وننتقل إلى مقال تحريري في صحيفة الفايننشال تايمز بعنوان "التعافي الاقتصادي العالمي متفاوت بشكل كبير".

وتقول الصحيفة إن الاستجابة المالية والنقدية والاحتواء الناجح للفيروس في العديد من اقتصادات شرق آسيا، بما في ذلك الصين، أدت إلى تغيير الصورة القاتمة التي كان يخشاها البعض في وقت سابق من العام.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، "وهو رقم مروع، لكنه ليس سيئا تماما مثل توقعات الانخفاض البالغة 5.2 في المائة في يونيو/حزيران".

وتلفت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تنمو الصين بنسبة 1.9 في المائة هذا العام بينما لا تزال الاقتصادات الأمريكية والأوروبية على وشك مواجهة تقلصات حادة نتيجة عدم قدرتها على إزالة القيود المفروضة على الحركة بشكل كامل.

وتضيف "إن الولايات المتحدة، حيث تصرف الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة بسرعة لدعم أسواق المال والعمل، سيكون أداءها أفضل بكثير من أوروبا. وينظر إلى اقتصادها على أنه يتقلص بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بانكماش أعمق بنسبة 8.3 في المائة في منطقة اليورو".

وتستنتج الصحيفة أنه في الأشهر الثلاث القادمة سيعتمد التعافي إلى حد كبير على قدرة البلدان على احتواء الفيروس.

"إذا جاءت اللقاحات بسرعة أكبر من المتوقع، أو إذا ثبت أن العلاجات أكثر فاعلية مما كان مأمولا، فإن التوقعات للعام المقبل ستكون أقوى".

وتردف "إذا استمر المرض وأصبح احتوائه أكثر صعوبة، فإن صندوق النقد الدولي ينصح البلدان بإنفاق كل ما يلزم لإبقاء أنظمة الرعاية الصحية قائمة على قدميها وغطاء التوترات الاجتماعية".