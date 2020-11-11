خيارات جو بايدن مع إيران، وإنجازات محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ناقشت صحف بريطانية ملفات عدة تهم القاريء العربي، منها خيارات جو بايدن بالنسبة للملف النووي الإيراني وإجراءات طهران لمواجهة وباء كورونا والأداء القوي لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشرت الفاينانشيال تايمز تقريرا، لكاترينا مانسون من واشنطن ونجمه بزرجمهر من طهران ومايكل بيل من بروكسل، بعنوان "خيارات بايدن في الملف النووي الإيراني".

ويقول التقرير إن الوعود التي صدرت عن الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة جو بايدن بخصوص الملف النووي الإيراني أكد من خلالها أن أسلوبه سيختلف كليا عن أسلوب دونالد ترامب.

ويوضح التقرير أن بايدن تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي متعدد الأطراف والذي تم التوصل إليه عام 2015 بهدف تحجيم الأنشطة النووية لطهران والذي أعلن ترامب سحب بلاده منه. لكن بايدن تعهد بتقديم مسار دبلوماسي معقول ومتوازن لإعادة طهران إلى الطريق الدبلوماسي مرة أخرى رغم ان مستشاريه لا يتوقعون الكثير من هذا الاتفاق.

ويعتبر التقرير أنه من غير المرجح أن يوافق بايدن على دفع تعويضات لإيران أو أن يقوم بشكل فوري بإلغاء كل العقوبات التي فرضها ترامب لكن المراقبين يؤكدون أن هناك بعض القرارات السريعة مثل تخفيف العقوبات عن التعامل مع بعض شركات النفط الإيرانية، علاوة على إلغاء تصنيف البنك المركزي الإيراني كمنظمة داعمة للإرهاب.

ويعتبر التقرير أن إدارة بايدن يمكنها على أقل تقدير إزاحة جميع العقبات أمام الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق للحفاظ عليه وإبقاء الالتزامات الإيرانية ضمنه سارية بحيث لا تصبح طهران بحاجة إلى التخلي عن الاتفاق بشكل كلي.

تفشي الوباء

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ونشرت الغارديان تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط باتريك وينتور بعنوان "خبراء يحذرون من الإجراءات الإيرانية لن توقف انتشار الوباء على الأرجح".

ويقول وينتور إن الإجراءات الرقابية التي فرضتها السلطات الإيرانية مؤخرا في محاولة لوقف الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة تشمل إغلاق المتاجر والمطاعم مع حلول المساء في العاصمة طهران.

ويوضح أن هذه الإجراءات لن توقف الوباء في ظل وصول عدد الإصابات اليومي إلى 10 آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 453 حالة.

ويشير الصحفي إلى أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تعتبر أن المعركة ضد كورونا هي الأهم على الإطلاق في الوقت الحالي، مضيفا أن طبيعة انتشار الفيروس في البلاد حاليا تختلف عما حدث خلال الفترات السابقة.

ويوضح وينتور أن ربيعي أشار إلى أن الفيروس اعتاد في السابق الفتك بكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، لكنه حاليا يؤثر بشكل أكثر حدة على الشباب.

ويضيف وينتور أنه في الوقت الذي أصبح فيه واضحا أن الفيروس شهد عدة طفرات على تركيبته الجينية، فإن التحذيرات تتزايد من أنه قد يصبح أكثر حدة في قابلية العدوى أو أشد فتكا، وربما أقل قوة، مشيرا إلى أن أكثر الطفرات لفتا للانتباه هي الطفرات التي حدثت مع إصابة حيوانات المنك في الدانمارك والتي قال البعض بشكل أولي إنها ربما تكون مقاومة لأي لقاح يجري تطويره حاليا.

"إنجازات صلاح"

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ونشرت التايمز تقريرا لمراسلها الرياضي بول جويس بعنوان "أرقام صلاح تكاد تتفوق على رونالدو وهازارد".

ويقول جويس إن النجم المصري في فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح "لمس الكرة 33 مرة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي لكن ذلك كان كافيا له ليخطو خطوة أخرى في طريقه نحو العظمة".

ويضيف جويس أن صلاح بات على حافة تخطي نجوم عظام في تاريخ البطولة الانجليزية الكبرى فقد سجل 83 هدفا في 129 مباراة لعبها بينها هدفان سجلهما في صفوف فريق تشيلسي الذي لعب له 13 مباراة وبالتالي يصبح على بعد هدف واحد من اللحاق بكريستيانو رونالدو الذي سجل 84 هدفا خلال لعبه 6 مواسم كاملة مع مانشستر يونايتد شارك خلالها في 196 مباراة.

ويواصل جويس قوله "إدين هازارد سجل 85 هدفا في الدوري الإنجليزي لصالح تشيلسي خلال 245 مباراة"، مضيفا أن اللاعب كان معروفا عنه أنه صانع ألعاب وبالتالي يصنع أهدافا أكثر، وقد صنع لزملائه 54 هدفا بينما صنع رونالدو لزملائه 34 هدفا أما صلاح فقد بلغ إجمالي عدد الأهداف التي ساهم فيها إلى 112 هدفا خلال 129 مباراة.