الأزمة في إقليم تيغراي الإثيوبي مع استمرار المعارك، ومخاوف من تعامل ترامب مع الهزيمة في الانتخابات

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تناولت صحف بريطانية عدة موضوعات مهمة للمتابع العربي، منها فرار الآلاف من الإثيوبيين إلى السودان ومخاوف من تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع خسارته في الانتخابات.

ونشرت الغارديان تقريرا لمراسل الشؤون الأفريقية جايسون بيرك بعنوان "آلاف اللاجئين الإثيوبيين يفرون إلى السودان بسبب المعارك".

ويقول بيرك إن المعارك في تيغراي بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الاتحادي أدت إلى فرار الآلاف من الإقليم القريب من الحدود السودانية.

ويوضح المراسل أن ما يزيد على 8 آلاف شخص تمكنوا بالفعل من عبور الحدود المشتركة بين البلدين خلال اليومين الماضيين بينما ينتظر مئات الآلاف غيرهم الفرصة لعبور الحدود في نفس الاتجاه بسبب الحرب التي دخلت أسبوعها الثاني.

ويشير بيرك إلى أن طرفي الصراع أعلنا تحقيق تقدم في العمليات العسكرية في الإقليم، حيث قال الجيش الاتحادي إنه تمكن من السيطرة على مطار مهم، بينما قالت الجبهة إن مقاتليها تمكنوا من إسقاط مقاتلة.

لكن التقرير يؤكد أن كل هذه المعلومات تبقى ادعاءات خالصة في ظل عدم توفر أي معلومات بسبب قطع الاتصالات بالكامل عن الإقليم سواء خطوط الهاتف أو الإنترنت.

ويختم بيرك بالقول إن الصراع يترك نحو 900 من رجال الإغاثة الناشطين في إقليم تيغراي منقطعين عن العالم، بينما كان الإقليم يستضيف بالفعل نحو 100 ألف مشرد بسبب الصراعات الداخليةـ علاوة على 600 ألف شخص يعتمدون على المعونات الدولية لتوفير الغذاء اليومي.

"مخاوف من ترامب"

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ونشرت الإندبندنت عبر موقعها الإلكتروني مقالا لأندرو فينبيرغ بعنوان "مخاوف من تعامل ترامب مع الهزيمة في الانتخابات".

ويشير فينبيرغ إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على التعامل بحكمة مع خسارته، ولا يستطيع تقبلها وهو ما يثير المخاوف من إمكانية قيامه باتباع سياسة "التدمير"، ما يترك أثارا سلبية على الأمن القومي الأمريكي.

ويوضح فينبيرغ أنه بعد أيام على ظهور الإحصاءات الأولية للنتائج والتي صدرت عن جهات مستقلة ومحايدة لا يزال ترامب في حال إنكار ويبدو أيضا أنه ترك مسؤولياته اليومية بشكل كبير لكنه في الوقت نفسه يضع عراقيل حكومية ضخمة أمام فريق بايدن الساعي للإعداد لتوليه السلطة.

ويقول فينبيرغ إن "ترامب لم يحصل على إيجاز استخباراتي منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما أنه رفض حضور أي اجتماع لفريق مكافحة وباء كورونا منذ أشهر، وقضى الأيام الماضية منذ خسارة الانتخابات متأرجحا بين اليأس والغضب".

ويواصل "اليوم خرج ترامب من 5 أيام من الانعزال وهي فترة طويلة جدا بالنسبة لرجل يحب الاهتمام وتسليط الأضواء عليه باستمرار وتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم قدامى المحاربين".

ويوضح أن ضغوط ترامب تعوق عمل جو بايدن حيث ترفض مؤسسة الخدمة العامة، وهي مؤسسة اتحادية تدير المباني الحكومية وعمليات المشتروات خلال عملية الانتقال من فريق رئاسي إلى فريق آخر، الاعتراف بفوز بايدن.

ويضيف أن المؤسسة لم تعترف رسميا حتى الآن ببايدن كرئيس منتخب ولا يبدو أنها ستفعل ذلك قبل اجتماع المجمع الانتخابي والتصويت رسميا الشهر المقبل، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

"صديق للغرب"

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ونشرت الديلي تليغراف تقريرا عن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين السابق الذي أعلنت وفاته الأربعاء.

وتقول الجريدة إن خليفة الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما كان واحدا من أطول رؤساء الوزراء في العالم بقاء في المنصب، وكان من أبرز الشخصيات في البحرين خلال تلك الفترة بعد الملك.

وتضيف الجريدة أنه كان معروفا بأنه صديق للغرب كما قاد البلاد في طريق البعد عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وحول البحرين إلى منصة بارزة على الخارطة الدولية للتمويل البنكي والاستثمار لكنه كان شديد القسوة على المعارضين السياسيين.

وتضيف الجريدة أنه كان صاحب الدور الأبرز في إعلان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن اعتبار البحرين حليفا دوليا من خارج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما كال المديح للبحرين واعتبرها مثالا ديمقراطيا لبقية دول الشرق الأوسط وذلك خلال خطاب عام 2002.