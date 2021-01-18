حاخام إسرائيلي يحذر أتباعه "لقاح كورونا سيحولكم إلى مثليين"- الإندبندنت

صدر الصورة، EPA

ناقشت صحف بريطانية صباح الإثنين في نسخها الورقية والرقمية "مخاوف الصحفيين الأفغان بعد سلسلة من عمليات القتل للصحفيين والنشطاء والمسؤولين عبر البلاد" وتحذيرات حاخام إسرائيلي لأتباعه من أن لقاح كورونا قد "يحولهم إلى مثليين" علاوة على الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد حو بايدن

الديلي تليغراف نشرت تقريرا لاثنين من مراسليها هما بن فارمر وسامي يوسفضال بعنوان "الصحفيون الأفغان يشعرون بالخوف والاشتباه في طالبان بعد هجمات قاتلة".

يقول التقرير إن حركة طالبان قيد الاشتباه فيها حاليا بعد وقوع سلسلة من الهجمات على صحفيين ووسائل إعلام في مختلف أنحاء أفغانستان.

وينقل التقرير عن أحد الصحفيين البارزين في البلاد تأكيده أنه لم يشعر بخوف مماثل على حياته مثلما يشعر الآن خلال 30 عاما مارس فيها المهنة، مضيفا أن الصحفي الذي رفض نشر اسمه يقوم بتغيير طريقه يوميا خلال تنقلاته سواء عند الذهاب أو العودة من العمل.

ويضيف الصحفي أنه سواء خلال الحقبة الاشتراكية أو حتى خلال فترة حكم طالبان السابقة لم يشعر بخوف مماثل على حياته.

ويشير التقرير إلى أن سلسلة من الهجمات وعمليات اغتيال الصحفيين صدمت المجتمع المدني بعد اغتيال شخصيات من الوسط الإعلامي وصحفيين وناشطين حقوقيين وموظفين الأمر الذي جعل أي حركة تنقل بين أحياء المدينة مخاطرة.

ويواصل التقرير أن قاضيتين من أعضاء المحكمة العليا أصبحتا آخر ضحيتين لعمليات الاغتيال الأحد بعد إطلاق الرصاص عليهما أثناء ذهابهما إلى العمل وأن الكثيرين يظنون أن هذه السلسلة الطويلة من عميات الاغتيال اليومية قد تكون من تنفيذ حركة طالبان بهدف إسكات الأصوات التحررية والحقوقية قبيل أي مفاوضات لتقاسم السلطة مع الحكومة.

ويضيف التقرير أن حركة طالبان تنفي بشكل قاطع أي تورط لها في تلك الهجمات التي شهدت إطلاق رصاص على بعض الصحفيين في الشارع واستخدام عبوات تفجيرية لاصقة تم تفجيرها في سيارات البعض الآخر.

"اللقاح سيحولكم إلى مثليين"

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أرشيف

الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا للصحفي توم باتشر بعنوان "حاخام أرثوذوكسي متطرف يقول لأتباعه إن اللقاح يمكنه تحويلهم إلى مثليين".

يقول باتشر إن تصريحات الحاخام الإسرائيلي جاءت وسط خطابات متعددة حاول فيها إقناع مستمعيه بتجنب الحصول على اللقاح وإن خطابات ومواعظ الحاخام دانييل أسور لقيت إقبالا كبيرا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عبر البلاد.

ويوضح أن الحاخام يتبنى فكرا مؤيدا لنظرية المؤامرة ويحذر أتباعه من وجود حكومة عالمية خفية شريرة تسعى لاستخدام اللقاح لتقليل عدد سكان العالم وتأسيس نظام عالمي جديد.

ويضيف باتشر أن أسور أكد لأتباعه أن أي لقاح تم تطويره باستخدام خلايا الأجنة المجهضة يتسبب في توين ميول جنسية مضادة لدى من يحصل عليه مؤكدا أنه يمتلك الدليل على ذلك رغم أن حاخامات أرثوذكس آخرين طالبوا اتباعهم بالحصول على اللقاح.

ويشير باتشر إلى أن جماعة هافروتا المناصرة لحقوق المثليين في إسرائيل ردت بشكل ساخر على تحذيرات أسور قائلة "نحن نستعد بشكل مكثف حاليا لاستقبال الأعضاء الجدد".

ويقول باتشر أن إسرائيل تعمل على تلقيح 5 ملايين مواطن من بين مواطنيها اللذين يصل عددهم إلى نحو 9 ملايين شخص قبل انتهاء شهر مارس/ آذار المقبل بحيث تتمكن من فتح اقتصادها بشكل كامل دون مخاوف كبيرة وأنها حتى اللحظة قد لقحت أكثر من مليوني مواطن بالجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية بينما وصل عدد من تلقوا الجرعتين إلى نحو ربع مليون شخص.

ويوضح باتشر أن عدد حالات الإصابة بين من تتخطى أعمارهم 60 عاما في إسرائيل قد تراجع بالتزامن مع عمليات التلقيح لكن الحكومة تواجه حملة انتقادات شرسة بسبب رفضها تقديم اللقاح بشكل متساو لملايين الفلسطينيين رغم أن القوانين الدولية تلزمها بذلك على اعتبار أنها سلطة احتلال في الضفة الغربية.

تنصيب بايدن

صدر الصورة، EPA

الغارديان نشرت تقريرا لعدد من المراسلين والصحفيين في إطار تغطيتها للأحداث في الولايات المتحدة بعنوان "بايدن سيطالب الشعب بالوحدة والبلاد تتأهب لمواجهة عنف أنصار ترامب".

يقول التقرير إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي خلال حفل تنصيبه الأربعاء المقبل وسيطالب الجميع بالاتحاد مرة أخرى والوقوف صفا واحدا خلف الإدارة الجديدة التي يشكلها.

ويضيف التقرير أن بايدن يسعى لمداواة جراح الفرقة التي أوقعتها حقبة سلفه ترامب ومواجهة التهديدات التي لازالت مستمرة من قبل أنصاره الذين يستعدون لتنظيم مظاهرات مسلحة يوم التنصيب وهو ما تستعد له مئات المدن في 50 ولاية أمريكية.

ويشير التقرير إلى تصريحات أدلى بها أحد مساعدي بايدن لقناة سي إن إن قال خلالها "ليس هناك أي خلاف حول سياسات الرئيس ترامب التي مزقتنا خلال السنوات الأربع الماضية بشكل غير مسبوق طوال أكثر من قرن وهذا أحد أسباب ترشح جو بايدن في الانتخابات سعيا لإعادة توحيد الأمة وروح أمريكا".

وحسب التقرير فإن بايدن سيبدأ خلال الأيام العشرة الأولى من توليته إصدار قرارات تنفيذية لإلغاء الكثير من قرارات سلفه منها مثلا إعادة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ والإسراع بتعميم اللقاحات المتاحة على المواطنين وكذلك إلغاء قوانين منع المهاجرين من دول ذات أغلبية مسلمة من السكان.