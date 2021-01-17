اقتحام الكونغرس: كيف يقضي دونالد ترامب أيامه بدون تويتر؟ - الأوبزرفر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول آدم كابات إنه مع إغلاق تويتر حساب ترامب أصبح من الصعب أن نعرف كيف يفكر هذا الرجل

نبدأ بصحيفة الأوبزرفر التي نقرأ فيها مقالا لآدم كابات يقول فيه: في السابق، كان من السهل معرفة مزاج دونالد ترامب، إذ يكفي أن تلقي نظرة على حسابه في تويتر كي تعرف الكثير.

لكن الآن ومع إغلاق تويتر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتُه أصبح من الصعب أن نعرف كيف يفكر هذا الرجل.

في السابق، كانت طريقةُ كتابته بضعة حروف كافية للإشارة إلى غضبه أو إحباطه أو سعادته .. أما الآن فلا شيء غير الصمت المطبق.

رسالةٌ مقتضبةٌ من فريق إدارة تويتر: "هذا الحساب معلق .. يعلق تويتر الحسابات التي تنتهك قوانينه" هي كل ما تبقى من حساب،بلغ عدد متابعيه 88.7 مليون متابع.

إذن ، كيف كان رد فعل ترامب على أحداث الأسابيع القليلة الماضية؟

يقول آدم كابات إن: الرئيس الذي يشتهر بالانفعال قد صب جام غضبه على نائبه مايك بنس، ولا سيما أنه كان يحثه على عدم التصديق على بايدن كرئيس وهو ما رفضه بنس.

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب رد بعبارات فظة على نائبه فقال له صباح الأربعاء 6 يناير الحالي: "يمكنك إما أن تسجل اسمك في التاريخ كرجل وطني أو مجرد حقير".

ومع اقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، طالب بعضهم بشنق بنس .

لم يتصل ترامب بنائبه ولم يتحدثا مدة خمسة أيام، بعدها كان هناك اجتماع حكومي متكلف في المكتب البيضاوي ليلة الاثنين.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، ما الهدف عزل ترامب إذا كان سيغادر البيت الأبيض على أي حال؟

خلال السنوات الأربع الماضية كان ترامب يُمضي الساعات على الهاتف مع أصدقائه ومستشاريه، لكنه في أعقاب اقتحام الكونغرس تجاهل مكالمات كثيرة من بينها مكالمات من صديقه المقرب حاكم ولاية نيو جيرسي السابق، كريس كريستي.

كما أنه بدأ يتجاهل عمدة مدينة نيويورك السابق، رودي جولياني ، وطلب من مساعديه عدم دفع أي مال لحملته القانونية، معربا عن استيائه من جهود جولياني غير المجدية.

وتنقل الأوبزرفر عن صحيفة واشنطن بوست أن ترامب بدأ يُعد نفسه لحياة ما بعد الرئاسة وبدأ ينشغل بأمور أخرى مثل إلغاء بطولة غولف أو إعلان بنك دوتشه أنه لن يمول مشاريع ترامب المستقبلية.

لقد توقف ترامب عن إجراء المقابلات التلفزيونية كما غاب مساعدوه الخاصون عن الإعلام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتشرت هذه الظاهرة في أغلب القرى والمدن بالشمال السوداني

العريس الجلاد

في صحيفة الإندبندنت أون صنداي نقرأ مقالا عن تقليد مرتبط بمراسم الزفاف في السودان وهو الجلد بالسوط.

إنها ممارسة قديمة لدى قبائل الجعليين في شمال البلاد وتقضي باصطفاف أصدقاء العريس جنبًا إلى جنب بظهور عارية، فيجلدهم العريس جلدا لا تُقبل فيه حركة ولا تُذرف فيه دمعة، إما لإظهار احترامهم للعريس أو لسداد دين قديم.

وقد انتشرت هذه الظاهرة في أغلب القرى والمدن بالشمال السوداني، إذ يقول عنها أحد شيوخ الجعليين بولاية نهر النيل، مختار سالم، إنها "انعكاس لتراث المنطقة"، بينما يقول الباحث في التراث السوداني، عباس أحمد الحاج، إن "تقليد الجلد بالسياط كان مرتبطا في الماضي بالاستعدادات للحرب، وتربية جيل قوي وفخور لا يخشى الآلام".

ولكن أحد الطلبة الجامعيين ويُدعى، حسام فاروق، يصف الجلد في الأعراس "بالمثال الصارخ على التخلف مع اعتماده على القوة والتحمل الجسدي لإظهار الصبر والشجاعة مع أن القوة لا تُختصر فقط في العضلات".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الوثائقي سيعرض لقطات فيديو منزلية لم تُشاهَد من قبل لميغان ماركل

أب الدوقة يتحدث ..

في صحيفة الصن نقرأ عن والد دوقة ساسيكس ميغان ماركل الذي يقول إنه يصور وثائقيًا عن حياته وعلاقته بابنته قبل أن يصبحا منفصلين.

ويشير توماس ماركل سنر، البالغ من العمر 76 عامًا، إلى أن الوثائقي سيعرض لقطات فيديو منزلية لم تُشاهَد من قبل لابنته الصغيرة وسيتطرق لنشأته والوقت الذي قضاه في هوليوود كمخرج إضاءة حائز على جائزةDaytime Emmy ، وحياته مع ميغان منذ أن كانت طفلة حتى بداية حياتها المهنية في التمثيل.

ويقول ماركل إن هذا الوثائقي سيرى النور في صيف العام الحالي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على التسجيل الصوتي، Members Of The Royal Family

يأتي ذلك في الوقت الذي تُقاضي فيه ميغان أسوشيتد نيوزبيبرز ، ناشرة المايل أون صنداي، بسبب نشرها رسالة كتبتها الدوقة إلى والدها المنفصل عنها في آب/أغسطس 2018، بعد خمسة أشهر من غيابه عن زواجها بالأمير هاري.

وقد يُستدعى السيد ماركل في وقت لاحق من هذا العام للإدلاء بشهادته إذا استمرت القضية مطروحة أمام القضاء.