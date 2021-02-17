صحف بريطانية: صداقة محمد بن راشد والملكة إليزابيث تحرج بريطانيا وفظائع الاستعمار الفرنسي في أفريقيا

التعليق على الصورة، تساؤلات حول ما إذا كانت بريطانيا قد ضحت بحقوق الإنسان من أجل حاكم دبي

تناولت صحف بريطانية قضايا هامة تتعلق بالشرق الأوسط والعالم، أبرزها أزمة احتجاز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لابنته "لطيفة" وتأثير ها على صداقته بملكة بريطانيا، وفظائع الاستعمار الفرنسي في قارة أفريقيا وأخيرا انسحاب بايدن من اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان.

والبداية مع صحيفة التايمز، والتي تناولت أزمة " لطيفة آل مكتوم"، التي تقول إن والدها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يحتجزها بالقوة كرهينة، وخروج مطالبات دولية بتحديد مكانها والتعرف على حالتها.

وتحدثت كريستين فيليب في تحليل بعنوان "صداقة الشيخ محمد بملكة بريطانيا من العلاقات المقيدة"، عن هذه الأنباء وتأثيرها على علاقة حاكم دبي القوية بالأسرة المالكة في بريطانيا وخاصة الملكة إليزابيث الثانية، والتساؤلات التي أثيرت حول ما إذا كانت بريطانيا قد ضحت بحقوق الإنسان لحماية حليفها.

وقالت كريستين إن العام الماضي شهد صدور حكم محكمة بريطانية بأن الشيخ محمد بن راشد، نظم عمليات اختطاف لاثنتين من بناته، وهو ما هدد ليس فقط بحدوث فوضى في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، بل أثار أسئلة لا تزال دون إجابة حول ما إذا كانت بريطانيا قد ضحت بحقوق الإنسان لحماية حليف لها.

وأثار اكتشاف أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربما انتهك القانون الإنجليزي والقانون الدولي من خلال اختطاف البنات تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة البريطانية قد مُنعت من التحقيق في اختفاء المرأة الشابة ، الأميرة شمسة.

لم يتمكن السير أندرو ماكفارلين ، رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من تحديد ما إذا كانت وزارة الخارجية قد منعت التحقيق في اختطاف شمسة من كامبريدج في عام 2000 لأن وزارة الخارجية رفضت التعاون مع المحكمة على أسس لحماية المصالح البريطانية.

اعتبرت هذه القضية محرجة بشكل خاص نظرا للعلاقة الشخصية الوثيقة بين محمد بن راشد والملكة.

تتمتع الملكة بعلاقات وثيقة مع العديد من أفراد العائلة المالكة في الخليج. نشأت صداقتها الخاصة مع الشيخ محمد بن راشد من خلال حبهما المتبادل لسباق الخيل. وهو مؤسس اسطبلات غودلفين للسباقات وقد انضم بانتظام إلى الملكة في سباق رويال بوكس في أسكوت.

لكن العلاقة سياسية واقتصادية وليست شخصية فقط، فالشيخ محمد مسؤول عن تحويل إمارة دبي، إلى مركز للسياحة والأعمال، لتعويض تضاؤل احتياطياتها النفطية. تساهم السياحة بنسبة 20 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لدبي، ويأتي السياح البريطانيون إلى دبي في المرتبة الثالثة بعد الهنود والسعوديين.

وقد ساعدت منظمة "محتجز في دبي" التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي دافعت عن الأميرة لطيفة ، في قضايا السائحين البريطانيين المسجونين بتهم أخلاقية.

وإلى جانب المملكة العربية السعودية، تعد الإمارات العربية المتحدة وجهة مربحة للأسلحة البريطانية الصنع.

فظائع الاستعمار الفرنسي

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الاستعمار الفرنسي في أفريقيا خلف آلاف القتلى في مجازر بالجزائر والنيجر

وفي الغارديان نطالع مقالا بعنوان، هل ستواجه لجنة ماكرون الجديدة كل الفظائع الاستعمارية الفرنسية؟، للكاتبين فيمي نايلاندر وروب ليمكين.

وجاء في المقال إن الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، قال لشاب جزائري خلال حملته للانتخابات الفرنسية التي فاز بها عام 2017، إن الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية". وكان الرد على الفور رسائل غاضبة امتلأ بها صندوق بريده من مستوطنين فرنسيين سابقين في الجزائر.

بعد أسابيع قليلة، تراجع عن ملاحظاته. واعتذر للمستوطينين قائلا "أنا آسف لأني جرحتكم، وتسبب في الألم. لم أكن أريد الإساءة إليكم".

في العام الماضي، بعد أن أثار مقتل جورج فلويد مظاهرات واسعة النطاق ضد وحشية الشرطة الفرنسية، كلف ماكرون المؤرخ بنيامين ستورا بتجميع تقرير عن استعمار الجزائر والحرب الجزائرية. وسلم ستورا دراسته "فرنسا-الجزائر: عواطف مؤلمة" في يناير/كانون الثاني، وسيتم نشرها في كتاب الشهر المقبل. قال الرئيس إنه يجب أن يكون موضع اهتمام ليس فقط للشباب الذين تربطهم صلات جزائرية، ولكن لأي شخص والداه من مستعمرة فرنسية سابقة.

في التقرير المؤلف من 147 صفحة، يستخدم ستورا مصطلح "جريمة ضد الإنسانية" مرة واحدة فقط، وهذا ببساطة اقتباس من تعليقات ماكرون التي تم التراجع عنها من عام 2017. يستخدم ستورا كلمتي "قمع" و"أعمال عنف"، لكنه لا تستخدم أبدا مصطلح "حرب جريمة". ويوصي (ووافق ماكرون) بإنشاء لجنة "الذاكرة والحقيقة". لكن ذاكرة من؟ وأي حقيقة؟

ويروي الكاتبان في مقالهما أنهما كانا يصوران في دولة النيجر الواقعة في غرب إفريقيا، أخبرنا سلطان "بيرنين كوني" عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الغزو الفرنسي عام 1899 (موضوع فيلمنا لبي بي سي، أفريكان أبوكاليبس). استولى القائد الفرنسي بول فوليت على بلدة السلطان وقتل ما بين 7000 و15000 من سكان الهوسا. قال لنا السلطان "إنها جريمة لا تزال غير معترف بها وبدون عقاب". لو كان قد ارتكب هذه المذبحة اليوم ، لكان قد أُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

لمدة خمسة أسابيع ، تابعنا سلسلة جرائم ارتكبها فوليت عبر النيجر. لم يكن الأمر صعبا. يتتبع الطريق السريع الرئيسي في البلاد نفس مسار فوليت تقريبا. لا أحد يعرف عدد القتلى من الأفارقة على يد فوليت ورجاله أثناء سعيهم للسيطرة على واحدة من آخر أجزاء القارة التي لم يطالب بها أحد، بعد تقسيم أفريقيا بين القوى الأوروبية في مؤتمر برلين في 1884-1885. لكن عددهم بالتأكيد عشرات الآلاف.

في كل بلدة وقرية تقريبا توقفنا عندها، التقينا بالنيجريين، أخبرونا كبارا وصغارا عن اليوم الذي جاء فيه فوليت. تم الحفاظ على هذه القصص من خلال تقليد التاريخ الشفوي أو من خلال الكلام الشفهي. في العديد من الأماكن، أخبرنا سكان النيجر أننا كنا أول من يأتي ويسأل عن تاريخهم.

أفغانستان تحدي بايدن

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، اتفاق السلام بين طالبان وترامب سيكون أول اختبار كبير للسياسة الخارجية لبايدن

أما صحيفة التليغراف فنشرت في افتتاحيتها مقالا بعنوان "أفغانستان ستكون أول اختبار كبير في السياسة الخارجية للرئيس بايدن"، وقالت إن البنتاغون ألمح إلى أنه سيراجع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لكن الحركة ترى أنه يجب اتمام الاتفاق لنه لم يكن مع الرئيس السابق دونالد ترامب كشخص ولكن مع الحكومة الأمريكية.

وجاء في المقال أنه في ضوء التضحيات التي قدمتها الجيوش الغربية في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين، من المحزن التفكير في كيفية قيام طالبان حاليًا بتعزيز قبضتها على البلاد.

كما أن الشباب الأفغاني المتعلم، والذي يتمتع بأسلوب حياة أكثر ليبرالية في السنوات الأخيرة، يغادر الآن هربا من العنف المتفاقم. وتستهدف الحملة لإجرامية المجتمع المدني، وتوجه عمدا إلى القضاة والنشطاء والصحفيين ورجال الدين المعتدلين والطلاب وغيرهم من المهنيين الذين غالبا ما يتم الترحيب بهم على أنهم مستقبل أفغانستان المشرق.

يُعتقد أن حركة طالبان هي من دبر هذه الموجة الإرهابية، على الرغم من أن الحركة تنفي ذلك، ولم يُعلن عن عدد من الهجمات. ويعتقد أن طالبان تسعى لتخويف المعارضين الأيديولوجيين قبل أي محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية. وتتعدى الحركة أيضا على مدن رئيسية ويقال إنها على وشك السيطرة على المركز الاقتصادي الجنوبي في قندهار.