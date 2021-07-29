أولمبياد طوكيو 2020: هل يمكن أن تؤدي المقاطعة الرياضية إلى تغيير السياسة الإسرائيلية؟- الاندبندنت

قبل 28 دقيقة

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اهتمت الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الخميس بمواضيع متعددة منها انسحاب لاعبين عربيين أمام منافس إسرائيلي في أولمبياد طوكيو، وإمكانيات التعاون بين الصين وحركة طالبان ولجوء الرئيس الفرنسي إلى القضاء بعد تصويره في هيئة هتلر

نبدأ مع صحيفة الاندبندنت ومقال لدونالد ماكينتري سلط فيه الضوء على انسحاب لاعبين عربيين أمام منافس إسرائيلي في أولمبياد طوكيو الحالي.

والحادثة المقصودة عدم خوض لاعب الجودو السوداني محمد عبد الرسول نزال يوم الاثنين الماضي ضد الإسرائيلي توهار بطبل، والجزائري فتحي نورين الذي سعى إلى تجنب مواجهة محتملة مع بطبل.

وكان تبرير عبد الرسول هو إصابة في كتفه، أما نورين فقد صرح علنا أنه لا يريد أن يلعب مع خصم إسرائيلي، ما أدى إلى إعادته إلى الجزائر وإيقافه من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

وقال الكاتب إن ما جرى "يثير مرة أخرى مسألة جدوى المقاطعة الكاملة المشحونة - والتي يساء فهمها في كثير من الأحيان - احتجاجا على قمع إسرائيل للفلسطينيين".

ويقول الكاتب إنه من الممكن أن تطرح حجج على شاكلة: "لماذا لا تتم مقاطعة المملكة العربية السعودية - التي تتجاوز فظائعها القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي - ودول الخليج القمعية الأخرى؟ أو الصين لمعاملة الأويغور وسيطرتها المتزايدة على شعب هونغ كونغ؟ أم روسيا (التي يبدو أنها تمكنت من تغيير اسم فريقها الأولمبي للالتفاف على الحظر المفروض عليها بسبب المنشطات) لغزو شبه جزيرة القرم ومعاملتها للمعارض أليكس نافالني؟".

كما يشير الكاتب إلى أن الانسحاب مهد الطريق أمام لاعب الجودو الإسرائيلي للوصول إلى الدور ربع النهائي.

إلا أن الكاتب يعود ويقول إن تلك الحجج لا تعني أن جميع المقاطعات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هي دائما خاطئة بحد ذاتها - أو غير فعالة".

ويدعم الكاتب حديثه بحدث أثار غضبا كبيرا في إسرائيل وهو القرار الذي اتخذته شركة "بن أند جيريز" بوقف بيع منتجاتها في المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.

وأضاف الكاتب أنه من غير المحتمل أن يكون نورين قد ظن، بعدما عرف منذ انطلاقه إلى طوكيو أنه قد يلعب ضد إسرائيلي في مرحلة ما، أنه سوف يوقف أو حتى يعدل سياسة إسرائيل المتمثلة في تعميق الزحف على الأراضي الفلسطينية. ولكن إذا حذت المزيد من الشركات الكبرى والدولية التي تعمل داخل مستوطنات الضفة الغربية أو بالتعاون معها، حذو شركة "بن أند جيريز" ، فإنها ستفعل ذلك.

تعاون الصين وطالبان

صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، الصين حليف قديم لباكستان، الراعي الخارجي الرئيسي لطالبان، كتحوط ضد الهند، منافستها الإقليمية المشتركة

وننتقل إلى صحيفة التايمز التي خصصت مقالا تحليليا لاستعداد الصين للتعاون مع حركة طالبان في أفغانستان.

وتقول كاثرين فيليب، مراسلة الصحيفة للشؤون الدبلوماسية، إن استعداد الصين للتعاون مع طالبان "لا ينبغي أن يكون مفاجأة على الرغم من فظاعة الأصولية الإسلامية".

وأوضحت أن "الصين ترتبط بتحالف قديم مع باكستان، الراعي الخارجي الرئيسي لطالبان، وهو التحالف الذي يأتي في مواجهة الهند، المنافس المشترك للبلدين".

وأضافت "إن رحيل القوات الأمريكية من أفغانستان يجعل البلاد فريسة سهلة للاستراتيجية الدولية للصين، والتي تتضمن جلب الحكومات الأجنبية المحتاجة إلى مجال نفوذها وكسب دعمها في المحافل الدولية".

وقالت: "قد تتسبب الفوضى في أفغانستان في عدم استقرار إقليمي قد يصل إلى الصين، لكن الاتفاق مع طالبان قد يكون أيضا وسيلة لاحتوائه".

واشارت فيليب إلى أن البلدين "يشتركان في حدود صغيرة فقط في نهاية ممر واخان البعيد للغاية وهو أحد الأماكن النادرة في أفغانستان التي تمتعت دائما بالسلام ولم تخترقها طالبان أبدا. لطالما اختارت الصين طاجيكستان، جارتها المشتركة مع أفغانستان، في قمع وجلب الأويغور الفارين من إقليم شينجيانغ. كذلك تتعاون طاجيكستان بالفعل مع طالبان، التي استولت على المعابر الحدودية، ما سمح لها بتحصيل الإيرادات المستحقة للحكومة الأفغانية في كابول".

وتابعت إن "طاجيكستان هي المكان الذي تتشابك فيه المصالح الروسية والصينية حول أفغانستان. حيث لم يمنع العداء الروسي التاريخي لطالبان والتطرف الإسلامي من دفع موسكو مكافآت للجماعة لقتل جنود أمريكيين. إن إغراء هزيمة أمريكا في ساحة المعركة الخاصة بها يتفوق على مخاوف موسكو بشأن التهديد الإسلامي الذي قد تشكله أفغانستان على الوطن الأم. من الأفضل، كما تعتقد موسكو وبكين، عقد صفقة مع طالبان".

وختمت بالقول إن "قرارات موسكو وبكين يقف خلفها منطق. لم تقم طالبان مطلقا بتصدير الإرهاب خارج نطاقها العرقي في أفغانستان وباكستان. وكان إيواءهم لتنظيم القاعدة مثار استياء شديد من الأفغان، لكن طالبان اعتبرت أنه ضروري لبقائهم في عالم تعترف فيه ثلاث دول فقط بحكومتها".

"ماكرون وهتلر"

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وأخيرا ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي اهتمت بنبأ مقاضاة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصمم لوحات إعلانية قام بنشر لوحات تصوره في هيئة الزعيم النازي هتلر.

وتقول الصحيفة إن اللوحات الإعلانية، والتي تتصدر واحدة منها مدخل مدينة تولون، تظهر ماكرون بشارب أشبه بشارب هتلر ويرتدي الزي الخاص بالزعيم النازي فوق شعار " عليكم بالطاعة، يجب أن تتلقوا التطعيم".

وغرد ميشيل انجي فلوري الذي قام بتصميم اللوحة قائلا " في بلد ماكرون، يتم التعامل مع التهكم على النبي بوصفه سخرية، لكن السخرية من الرئيس بوصفه ديكتاتورا تعتبر بمثابة تجديف" في ما بدا إشارة منه إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.