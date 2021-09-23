أزمة تونس: هل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية" لتصحيح المسار أم للانفراد بالسلطة؟

قسم المتابعة الإعلامية

بي بي سي

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الرئيس التونسي يعلن "تدابير استثنائية" تعزز صلاحياته التنفيذية والتشريعية

ناقشت صحف عربية تداعيات "التدابير الاستثنائية" الأخيرة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد لتعزيز صلاحياته التشريعية والتنفيذية. واتهم سياسيون من بينهم حزب النهضة الإسلامي، سعيد بالقيام بـ "انقلاب".

رحب معلقون بقرارات سعيد التي تمهد لـ "انتقال سياسي" جديد، بينما أبدى آخرون توجسهم من "استفراد الرئيس التونسي بالحكم".

"إصلاحات" دستورية وسياسية

في صحيفة الشروق التونسية، أشاد صلاح الداودي بالتدابير التي أطلقها سعيد، واصفاً إياها بـ"أكثر من مجرد تنظيم مؤقت للسلطات وأكبر من مجرد دستور صغير لنقل السلطة وإنما هو روح التغييرات الجذرية العميقة والإصلاحات المقبلة دستوريا وقانونيا وسياسياً".

وأضاف الكاتب "اليوم يوم انتصار الوطن والشعب والثورة والدولة. ومن يتوهم أنه قادر على خيانة هذه الطريق واهم جدا… تعالوا واقتلونا جميعا، بعد الدستور الانتقالي لهذا اليوم وبعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل، الشعب سيواصل والدولة ستتواصل وستواصل ومجلس الدولة والشعب عن طريق مجلس الأمن القومي ووفق إرادة الشعب، سيواصل وحتى النصر النهائي".

وقالت صحيفة القدس الفلسطينية إن الرئيس قيس سعيد بات "محور النظام السياسي المؤقت في تونس مع إصداره أمرا رئاسيا بإلغاء العمل بأغلب فصول دستور 2014 وتوليه عمليا السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنظيم عمل باقي المؤسسات".

في سياقٍ متصل، رأى مختار الدبابي في العرب اللندنية أن "كل الظروف الآن مهيأة لدعم الانتقال السياسي الجديد، بالرغم من تحركات الخصوم وحملاتهم. وما يحدد من النجاح على هذا المستوى هو قدرة الرئيس سعيد على المضي في تنفيذ ما يريده بقطع النظر عن الإشكاليات التي تحوم على تأويل الفصول".

وأضاف الكاتب "الآن كل الأنظار موجهة إلى الرئيس سعيد كيف يمكن أن يمسك بالقيادة وإلام سيقود البلاد بعد أن قطع الطريق على محاولات العودة إلى منظومة الرابع والعشرين من يوليو/تموز والتفاوض معها، وهو ما عكسه خطابه القوي بمناسبة زيارته الاثنين إلى مدينة الثورة سيدي بوزيد في رسالة قوية على أنه هو من يمثل الثورة التي قادها الشباب العاطل عن العمل، وتزعمتها المناطق الداخلية المنسية في وقت كانت الأحزاب مختفية عن الأنظار وتكتفي بالجلوس على الربوة".

من جانبها قالت بوابة العين الإخبارية الإماراتية إن قرارات سعيد الجديدة "ضربة قاصمة للإخوان في تونس"، وأضافت الصحيفة أن سعيد "لم يتوانى في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية لكبح جماحها بعدما دمرت نسيجها المؤسساتي بتغلغلها في كل الإدارات والوزارات لتصنع جهازا موازيا للدولة".

وأشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى أن سعيد "قطع الجدل حول خريطة الطريق السياسية عبر الإعلان عن تقديم قانون جديد للانتخابات مع وضع قوانين انتقالية، بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية".

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين تونسيين أن "إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية بوضع أحكام انتقالية على أن يتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب ووضع مشروع انتخابي جديد، يضع تونس على إيقاع تأسيسي جمهورية ثالثة".

"الانفراد بالسلطة"

على الجانب الآخر، قالت الأخبار اللبنانية "بعد قرابة شهرين من التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، يبدو جليّاً أن الضغوط الداخلية والخارجية لا تجد صداها في قصر قرطاج، حيث لا يزال الرئيس وطاقمه الاستشاري ينفردان بصياغة معالم المرحلة المقبلة، وهو ما تأكّد مجدّداً في الكلمة التي ألقاها سعيد في محافظة سيدي بوزيد مساء الأثنين، حيث أعلن أن "لا شيء سيثنيه عن مواصلة ما شرع به"، مهدّداً باستعمال "صواريخ دستورية جديدة إن اضطرّته الطبقة السياسية لذلك، وهو ما عمد إلى تنفيذه بالفعل".

وأضافت الصحيفة "إذ لا يزال سعيد مستأثراً بالفضاء العام منذ قرابة الشهرين، فقد شكّل خطابه مادّة خصبة لفقهاء القانون الدستوري المنقسمين بين مؤيّد ومعارض؛ إذ اعتبر فريق منهم الأحكام الانتقالية بمثابة إعلان عن نهاية دستور 2014، وهو ما من شأنه إفقاد قرارات الرئيس شرعيّتها القانونية بانتهاء الدستور الذي ترتكز عليه، بينما فسّر آخرون إعلانه بأنه تعليق جزئي لموادّ صيغت على عجل للانفراد بالسلطة وتركيزها لدى الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، في ما يمثّل 'دكتاتورية مجلسية'، وبالتالي فإن التعديل في محلّه".