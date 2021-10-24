محمد صلاح: على ليفربول إبقاء النجم المصري بأي ثمن - في صنداي تايمز

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مدرب ليفربول يورغن كلوب قال إن محمد صلاح "أفضل لاعب في العالم"

تحت عنوان "محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم، وعلى ليفربول أن يدفع له ما يريد"، كتب غرايم سونس مقالا في صحيفة صنداي تايمز قال فيه إنه يتفق مع اعتقاد المدرب الألماني يورغن كلوب بأن النجم المصري أفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

وأضاف سونس أن صلاح كان من بين أفضل خمسة أو ستة لاعبين في العالم في المواسم القليلة الماضية، لكنه اليوم "في المركز الأول".

ووصفه بأنه لاعب ذو مستوى عالمي يستطيع الانضمام إلى أي فريق. وذكّر بأنه كان مرحباً به في أي من الأندية الكبيرة منذ موسمين أو ثلاثة.

وأشار الكاتب إلى أنّ صلاح "طماع"، وأن هذه صفة جميع اللاعبين الكبار، لكنه أناني لغاية، بحسب وصفه. وقال إن الأهداف الشخصية مهمة جدا بالنسبة إليه، وهو يسدد من كلّ زاوية ممكنة، ما يتسبب في إحباط لدى زملائه أحياناً وعلى وجه الخصوص ساديو مانيه، بينما يتقبل اللاعبون الآخرون ذلك لأنه لاعب جيّد.

وقال سونس إن صلاح قد يعتبر وصفه بأنه "أكثر اللاعبين أنانية" في إطار المديح، لأنه "آلة تسجيل أهداف".

وذكّر الكاتب بآخر هدفين سجلهما صلاح ضدّ مانشستر سيتي وفريق واتفورد، قائلاً إن أسلوبه يشبه أسلوب ميسي حين كان في أفضل مراحله، وإنه لاعب لا يمكن إيقافه.

وانتقل الكاتب متحدثاً عن عقد محمد صلاح مع "الريدز" البالغ قيمته 200 ألف جنيه استرليني والذي ينتهي صيف العام 2023. وأشار الكاتب أن صلاح يطالب بضعف المبلغ للبقاء في أنفيلد.

وقال إن صلاح ينظر إلى رواتب أخرى مثل راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الذي يفوق 500 ألف جنيه استرليني، أو إلى الرواتب الذي يدفعها نادي باريس سان جيرمان إلى مهاجميه، معتقداً أنه يمكنه الحصول على راتب مشابه.

وقال سونس إنه لا يريد أن يتكهن بشأن ما يطلبه صلاح، لكن على ليفربول أن يعطيه ما يريد. وأضاف أن من مصلحة النادي بقاء محمد صلاح، وكذلك من مصلحة اللاعب المصري أن يبقى مع النادي الذي حقق معه أفضل مراحل مسيرته الكروية.

وتابع قائلاً إن صلاح سيدرك أنه في فريق مميّز مع جمهور مميّز يعشقه.

وقال إن استطاع ليفربول أن يقترب من الراتب الذي يطلبه صلاح، عليه أن يبقى.

وذكّر الكاتب بأن اللاعب سيكون قد بلغ 31 عاماً عند انتهاء الصفقة. وقال إنه غير مقتنع بأن الصفقة ذاتها ستنتظره خارج ليفربول، في سنّ الواحدة والثلاثين.

وقال: "من سيعرض عليه مالاً أكثر على أي حال؟"، مذكراً بأن ليفربول فاز مؤخراً بدوري أبطال أوروبا وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبأنه يلعب أسبوعياً بمدرجات ممتلئة، في أغنى بطولة دوري في العالم.

جدل مستمر بشأن صفقة نيوكاسل

نشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرا حول تحقيق الشرطة في بريطانيا حول لافتة رفعها جمهور نادي كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعته مع نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

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وذكرت الصحيفة أنّ اللافتة تضمنت صورة تشير إلى المالك السعودي الجديد وهو يهمّ بقطع رأس طائر، وبجانبه الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز يشير بإبهامه إلى كيس من المال، مع لافتة مشطوب عنها الأفعال التي تتهم السعودية بارتكابها، مثل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب والقتل والقمع.

ونشرت رابطة من مشجعي كريستال بالاس بيانا في وقت لاحق جاء فيه أنّ الدوري الإنجليزي الممتاز "فضّل اختيار المال على الأخلاق" في السماح بصفقة الاستحواذ، مضيفًا أنه "تعامل مع أحد أكثر الأنظمة دموية وقمعًا في العالم"، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وقالت الرابطة إن السماح بالصفقة جاء في الوقت الذي يروج فيه الدوري الإنجليزي الممتاز لمباريات السيدات ولمبادرات مثل أعلام قوس قزح، يظهر "النفاق التام في اللعبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أعلنت عبر حسابها على تويتر بأنها ستأخذ مزاعم أي إساءة عنصرية على محمل الجد، بعد تلقيها تقارير عن رفع جمهور كريستال بالاس لافتة مسيئة، وأنها باشرت التحقيق في الموضوع.

وذكرت أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها جمهور كرة القدم الإنجليزية الصفقة، بعد أن سبق وقامت مجموعة تدعم حقوق المثليين والعابرين جنسياً فيديو يظهر قضية سجن سهيل الجميل في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى نادي نيوكاسل أصدر بياناً خلال الشوط الأول من المباراة، تراجع فيه عن موقفه من ارتداء مشجعيه الملابس التقليدية السعودية، تكريماً للمالكين الجدد.