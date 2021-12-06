الملف النووي الإيراني: هل فشل مفاوضات فيينا إيذان بقرع طبول الحرب؟ صحف عربية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني يغادر قصر كوبرغ، الذي يستضيف المحادثات بعد تعثرها

حذر كتاب في صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية من تداعيات فشل الجولة السابعة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين + ألمانيا).

وناقش معلقون احتمالات تأجج الصراع الأمريكي الإيراني وإمكانية نشوب حرب على خلفية تعطل الاتفاق النووي، بينما حذر أخرون من دخول إسرائيل على خط المواجهة.

وانتهت المفاوضات يوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول من دون تحقيق أي نتائج واضحةبعد محاولات لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني والذي أتاح رفع العديد من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية.

وانهار الاتفاق عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه وأعاد فرض عقوبات على إيران.

سياسة حافة الهاوية

توقع فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية أن "تمد إدارة الرئيس [الأمريكي بايدن الحبل لنظام الملالي... ما بين فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية أو شن حرب مباشرة"، مشيراً إلى أنه "سيكون من الصعب إحياء الاتفاق النووي القديم". ورأى الكاتب أن "ما هو مؤكد أن إيران تدرك أن التوصل إلى تسوية مع المفاوض الغربي أمر هو في غاية الصعوبة".

وأشار ماهر ضياء محيي الدين في صحيفة الزمان العراقية إلى أن "الدوافع التي تقف وراء سعي الولايات المتحدة إلى استخدام الملف النووي من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية بالدرجة الأولى، وكورقة رابحة تضغط بها على حلفاء إيران ، في ظل الحرب المشتعلة معهم والتيِ أصبحت تهدد الكل لكي تبقى فاتورة الحرب تدفع من قبل دول الخليج مع فوائدها المتراكمة".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني، قال جو بايدن: "نحن نضع الدبلوماسية أولاً ونرى إلى أين سيأخذنا ذلك. ولكن إذا فشلت الدبلوماسية ، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى".

واستطرد الكاتب "كل المؤشرات تشير إلى أن الملف الإيراني في اخر أنفاسه ، ومسألة تغير بعض فقرات أو تعديلها مجرد لعبة أمريكا ، لأن قضية إلغائه هي الهدف الحقيقي لها ، لكن ثمة معوقات تعيق هذا الأمر ، ولعل في مقدمتها الموقف الأوربي الرافض لذلك… ولكن الموقفين الروسي والصيني أشد صلابة ورفضًا ، لأن القضية تتعدى الملف النووي ، وكل طرف بينهما يريد توجيه ضربة موجعة لأخر ، سواء من خلال هذا الملف أو ملفات اخرى".

وحذر الكاتب من أنه حال إلغاء الاتفاق النووي "سيصبح المشهد أكثر تعقيدا مما سبق ، وآثاره السلبية ستكون على الجميع ، وخصوصا حلفاء إيران ، لأنهم يدركون جيدا إن أمريكا لن تقف عند هذا الحد ، بل سيعطيها المجال نحو ملفات أخرى ، تحاول استخدامها ضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية".

وتبنى أحمد سيد أحمد رأياً مشابهاً في الأهرام المصرية، إذ رأى أن "هناك عقبات كئود" تحول دون التوصل إلى اتفاق "مقابل تصاعد العوامل التى تدفع فى اتجاه السيناريو البديل وهو اللجوء إلى الخيارات الأخرى، خاصة العسكري، تجاه ما تعتبره أمريكا وإسرائيل تجاوزا للخطوط الحمراء من جانب إيران... وبالتالى فسياسة حافة الهاوية وأوراق الضغط, من جانب أمريكا وإيران قد تقود إما إلى اتفاق توافقى قريبا أو إلى المواجهة العسكرية".

تهديد "واقعي وحقيقي"

في السياق ذاته، حذر عبد الله بن بجاد العتيبي في الشرق الأوسط اللندنية من أن "هذا التراخي الغربي يأذن بسباق تسلحٍ نووي في المنطقة والعالم، وهو تراخٍ يهدد مستقبل البشرية بأسرها، والدول التي يستهدفها التهديد لن تقف مكتوفة الأيدي بأي حالٍ من الأحوال... وبغض النظر عن الخلافات الداخلية في أمريكا تجاه التعامل مع إيران، فإن حصافة الرأي تثبت أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام الإيراني، وهذا ما تعرفه الدول العربية جيداً".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قالت إسرائيل إنها "بحاجة إلى خيار عسكري مطروح على الطاولة"

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وأضاف الكاتب "إسرائيل تعي جيداً هذا الخطر الإيراني المحدق، وهي صارمة في وعيها وموقفها تجاهه، وهي دولة قوية ودولة نووية وعلاقاتها مع الدول الغربية وثيقة، والدول الغربية لا تصنع شيئاً تجاه النظام الإيراني، وبالتالي فالمخاوف قائمة، والتهديد واقعي وحقيقي".

وفي صحيفة الوطن البحرينية كتب سعد راشد "الحديث عن وجود معركة قد يكون سابق لأوانه، ولكن لدي وجهة نظر مختلفة عن أغلب المحللين، وهذا ما أراه في الساحة، فأمريكا تحتاج لخوض حرب لتحريك مصانعها العسكرية التي أرهقتها أزمة كورونا وليكسب جو بايدن بعض التأييد من قبل الحزب الجمهوري الذي يسيطر على هذه المصانع".

وأضاف الكاتب "إن ما يهمنا من ذلك، هو مستوى العمل المشترك بين دول الخليج العربي في مواجهة إيران في حال انطلاق أي رصاصة طائشة قد تشعل فتيل الحرب، ومن الواضح أن إسرائيل ستتزعم خطوات إعلان الحرب على إيران والذي أكدته وسائل إعلام إسرائيلية عن زيادة مستوى التسليح لمواجهة الخطر الإيراني وزيادة الطلب من مصانع الأسلحة بمبالغ تتجاوز المليار دولار وأكثر".