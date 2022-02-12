"فضيحة بيغاسوس" تثير تساؤلات حول استخدام برنامج التجسس في إسرائيل - الفايننشال تايمز

قبل 9 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

نبدأ عرض الصحف البريطانية من تقرير في صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان "فضيحة بيغاسوس تثير تساؤلات في إسرائيل حول استخدام، وإساءة استعمال، برنامج التجسس".

ويتطرق مهول سريفاستافا، محرر شؤون الأمن السيبراني، في مطلع التقرير إلى رسالة مفتوحة أرسلها ثلاثة من كبار موظفي الخدمة المدنية إلى الحكومة الإسرائيلية، تتحدث عن معاناة "كشف عوالمهم الشخصية والمهنية" من قبل أحد أقوى الأسلحة الإلكترونية في إسرائيل: بيغاسوس.

ويستطرد قائلا: "تردد كلماتهم صدى كلمات كثيرين آخرين ممن اشترت حكوماتهم برنامج اختراق الهواتف الذكية. ومن بين هؤلاء معارض مسجون في الإمارات العربية المتحدة ومنتقدون للحكومة في المكسيك وحتى الزوجة السابقة للكاتب السعودي المقتول جمال خاشقجي".

ويلفت التقرير إلى أن المزاعم التي أثيرت مؤخرا بشأن البرنامج في إسرائيل "تمثل المرة الأولى التي يتورط فيها المنتج الرئيسي لمجموعة أن أس أو الإسرائيلية في فضيحة محلية، والمرة الأولى التي يناقش فيها المجتمع الإسرائيلي استخدام السلاح، وإساءة استخدامه".

ويشير الكاتب إلى أنه "حتى الآن، ورد أن الموظفين المدنيين الثلاثة و23 إسرائيليا - من بينهم رؤساء البلديات ومساعدون سياسيون بارزون وحتى نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو - استهدفتهم الشرطة ببرنامج التجسس، وكله يزعم أنه من دون أوامر قضائية".

وتقول الفايننشال تايمز إنها ووسائل إعلام أخرى لم يستطيعوا التحقق من صحة هذه المزاعم. فقد تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن بعض الانتهاكات، ولكنها أنكرت استهداف أشخاص بعينهم".

وبينما أعلنت الحكومة عن خطط لتشكيل لجنة تحقيق، أجّل القضاء إجراءات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، "لأن أي استهداف غير قانوني لشهود محتملين في محاكمته دون أمر من الشرطة سيؤدي إلى إفساد أجزاء من القضية المرفوعة ضده"، وفقا للتقرير.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وبحسب التقرير، فقد شبّه نتنياهو استخدام البرنامج في إسرائيل بـ"استخدام طائرات معدة ضد إيران وحزب الله وحماس لتفجير مدنيين إسرائيليين .. لقد كشفوا المواطنين، وتبعوهم، واستمعوا إليهم، ودخلوا في أسرارهم".

ويوضح كاتب التقرير أنه "حتى مع تزايد الأدلة على أن مئات من أعضاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم قد كشفت أسرار على هواتفهم من قبل أشخاص اشتروا برمجيات بيغاسوس، فقد دعمت إسرائيل علنا وسرا مجموعة أن أس أو، التي تصنع بيغاسوس. وعندما سعى الضحايا الأجانب إلى العدالة في المحاكم الإسرائيلية، وافق القضاة على طلبات أن أس أو بأن تكون الجلسات سرية".

وترى تهيلا شوارتز ألتشولر، زميلة بارزة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أنه "يجب أن يكون رد إسرائيل فرصة لإصلاح كل من المراقبة والشرطة"، وفق ما تنقل الصحيفة.

وبحسب التقرير، فقد تتبع بيغاسوس مؤخرا هواتف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وينقل الكاتب عن محاجنة، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، أن "انتشار تقنيات المراقبة هذه في المجتمع الإسرائيلي أمر لا مفر منه. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح مثل هذه الممارسات هي القاعدة".

ويقول إيتاي ماك، محامي حقوق الإنسان الذي قضى سنوات في "محاولة مناهضة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للأنظمة الاستبدادية"، إنه بالنظر إلى المحاكم الإسرائيلية، فهي "تصادق على معظم طلبات التنصت، فإن هذا ذر للرماد في العيون".

ويضيف "يبدو أن الهدف هنا هو تعديل التشريع وإضفاء الشرعية على استخدام أنظمة مثل بيغاسوس (في إسرائيل)، لا توجد مناقشة للمخاطر الأساسية الكامنة هنا".

"مخاوف من الوحل"

وننتقل إلى تقرير لرولاند أوليفانت في التلغراف بعنوان "لماذا يلعب الوحل دورا كبيرا في قرار فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا".

صدر الصورة، Getty Images

ويستهل الكاتب تقريره بالإشارة إلى مثل يقول إن "الدبابات لا تخشى الوحل"، ويستطرد مضيفا أنه "يجب على الجيوش الغازية، أن تخشاه، خاصة في جنوب أوكرانيا".

ويشير إلى أنه "في الشهر الماضي، أطلعت مصادر حكومية أمريكية صحيفة نيويورك تايمز على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما أجّل غزوه المخطط لأوكرانيا لأن أواخر الشتاء تعني أن الأرض لن تكون متماسكة بما فيه الكفاية".

ووفقا لتلك التقارير، فإنه الوضع قد يسمح لجيوش بوتين الزحف غربا في النصف الثاني من هذا الشهر.

ويشرح الكاتب "الوحل ليس غريبا على الجيش الروسي الحديث. ومع ذلك، فإن هذا عامل يجب على بوتين وجنرالاته أن يأخذوه في الاعتبار، وخاصة في الجزء الجنوبي من أوكرانيا".

ويشير إلى أن الخنادق في منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو انفصاليين في مواجهة الحكومة الأوكرانية، تلقي الضوء على هذه المشكلة.

ويقول إن "المشي في الخندق قد يمثل جهدا هائلا… وعندما تمطر، لا يمكن إعادة إمداد المناطق المعزولة لأن الحقول تصبح غير سالكة حتى بالنسبة لمحركات الدفع الرباعي".

وينقل الكاتب عن جنود أوكرانيين إنه في مناطق قريبة، تصبح أي مركبة تحاول التحركة عالقة، لتكون معرضة للقصف أو هجمات الطائرات بدون طيار من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا.