الغزو الروسي لأوكرانيا: على بريطانيا أن تنفق المزيد على الدفاع – التايمز

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

نبدأ جولتنا من صحيفة التايمز ومقال كتبته لاريسا براون، محررة شؤون الدفاع بالصحيفة، بعنوان "على بريطانيا أن تنفق المزيد على الدفاع".

كتبت تقول "قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي ولا يمكنها تجاهل الطلب على الأسلحة التقليدية بالتزامن مع التركيز على الهجمات الإلكترونية".

"وسط انتقادات بأنه كان هناك الكثير من التركيز على المخاطر الإلكترونية، قالت ليز تروس إنه كانت هناك عقود من الرضا الغربي عن التهديد الذي يمثله فلاديمير بوتين. وحثت الدول الأوروبية الأخرى على زيادة الإنفاق على الدفاع أيضًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم تقليص الجيش البريطاني بمقدار 9000 جندي إلى 73000، وهو أقل عدد له منذ عصر نابليون. كما يتم التخلي عن عشرات من الدبابات ولكن ما زالت هناك 148 دبابة قيد التحديث. وبالمقارنة، تمتلك روسيا جيشًا قوامه 280 ألف جندي وما يقرب من 3000 دبابة قتال رئيسية. أوكرانيا لديها جيش قوامه 125600 جندي و 858 دبابة قتال رئيسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا أن تنفق المزيد على جيش أكبر، قالت تروس لبرنامج صنداي مورنينغ المذاع على بي بي سي: "سنحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وسنحتاج إلى إنفاق المزيد وسنحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم".

ونقلت الكاتبة عن المستشار الألماني، أولاف شولتز، قوله إن ألمانيا ستزيد بشكل حاد من إنفاقها على الدفاع إلى أكثر من 2 في المائة من ناتجها الاقتصادي، في واحدة من سلسلة من التحولات السياسية الكبيرة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الانتقادات من الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، لفشل برلين في تحقيق هدف إنفاق الناتو البالغ 2 في المئة.

وذكرت الصحيفة أنه في المراجعة المتكاملة للدفاع والسياسة الخارجية العام الماضي، تعهدت بريطانيا بإنفاق المليارات على القدرات الإلكترونية والفضاء، لكن الأصول التقليدية مثل الدبابات تلقت ضربة. وقال بوريس جونسون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في تسليط للضوء على التفكير الكامن وراء هذا التحول: "علينا أن ندرك أن المفهوم القديم لخوض معارك الدبابات الكبيرة على مساحة أرضية أوروبية قد انتهى". وقال إن هناك "أشياء أفضل" ينبغي على بريطانيا الاستثمار فيها مثل الطائرات المقاتلة المستقبلية "Tempest" والقدرات الإلكترونية.

"قال توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، إن ظهور تهديدات جديدة في الفضاء والفضاء الإلكتروني لا يعني أن "التهديدات القديمة قد اختفت". قال: "الدفاع عن الأرض والإمساك بها يتطلب وجود قوة: قوة صلبة متحركة على شكل دروع خفيفة وثقيلة ومشاة. نفس الأشياء التي تم تخفيضها في مراجعة الدفاع الأخيرة. يجب الآن الرجوع عن هذه التخفيضات بشكل عاجل".

"تهديد القنابل الحرارية"

أثار المسؤولون الغربيون احتمال أن تستخدم روسيا "القنابل الفراغية" الحرارية، التي تمتص الأكسجين لإحداث انفجار مدمر مرتفع الحرارة، حسبما كتبت لاريسا براون.

تسبب هذه القنابل انفجارا قويا للغاية في نصف قطر كبير، وعلى عكس المتفجرات التقليدية التي تسبب إصابات من الشظايا، فإن تأثير الانفجار لمثل هذه الأسلحة يتسبب في تلف الأعضاء الداخلية للجسم، بما في ذلك الرئتان.

وكتبت الصحيفة "أظهرت صور التقطها طاقم قناة (سي إن إن) نشر نظام TOS-1 الذي كان يتم نقله باتجاه الحدود الأوكرانية يوم السبت".

ويلقب هذا النظام الصاروخي بـ "بوراتينو"، وهو نظام متعدد الإطلاق مثبت على هيكل دبابة T-72 قادرة على إطلاق صواريخ حرارية.

واختتمت الصحيفة قائلة "إنه أحد أكثر أنظمة الأسلحة الفتاكة في ترسانة الأسلحة التقليدية الروسية".

وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت وتقرير كتبه غرايم ماسي، مراسل الصحيفة في لوس أنجيليس، عن انخفاض قيمة العملة الروسية (الروبل) بسبب العقوبات الغربية.

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كتب يقول "انخفض الروبل الروسي بنسبة 20 في المئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إثر العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية في البلاد بسبب الهجوم على أوكرانيا".

وحظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المالي يوم السبت، في أحدث عقوبة ضد هجوم فلاديمير بوتين.

"وطردت القيادة الغربية، التي تضم أيضًا بريطانيا وكندا، روسيا من شبكة الأمان المشددة التي تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم".

وانخفضت قيمة الروبل بالفعل بما يصل إلى 40 في المئة، في أعقاب قرار الكرملين إرسال قوات إلى أوكرانيا يوم الخميس الماضي، وعرضته البنوك الروسية يوم الأحد بسعر تراوح بين 110 إلى 120 مقابل الدولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

"لم يتم تداول العملة الروسية رسميًا في آسيا في وقت مبكر من اليوم الإثنين، لكن تم تداولها في مواقع التعامل بين 98.00 و 100.00 للدولار".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم السبت، إن الولايات المتحدة استهدفت جميع المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا، التي تمتلك ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي.

وقال المسؤول أيضًا إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيشكلون فريق عمل "لتحديد وملاحقة وتجميد أصول الشركات الروسية، والنخبة الحاكمة الخاضعة للعقوبات ويخوتهم وقصورهم وأي مكاسب غير مشروعة يمكننا العثور عليها وتجميدها".

وحث البنك المركزي الروسي، الذي لديه احتياطيات تبلغ حوالي 630 مليار دولار، الناس يوم الأحد على التزام الهدوء وعدم إطلاق شرارة تكالب المودعين على البنوك.