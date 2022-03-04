روسيا وأوكرانيا: سيناريوهات التضليل الروسي في سوريا تتكرر في أوكرانيا- التلغراف

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Anastasia Vlasova التعليق على الصورة، "أصبحت روسيا واحدة من أكثر مزودي العالم براعة للتضليل والتلفيق"

نبدأ من صحيفة التلغراف التي نشرت مقالا لمراسلتها جوزي إينسور انطلقت فيه من تجربتها عندما تعرضت قبل سنوات إلى القرصنة الإلكترونية من قبل مجموعة تابعة للحكومة الروسية.

وجاء المقال بعنوان "لقد استُهدفت من قبل آلة الدعاية الروسية في زمن الحرب في سوريا. يجب أن نخاف على أوكرانيا".

وقالت إينسور "صباح 22 أبريل/ نيسان 2018 وصل البريد الإلكتروني من نائب رئيس الأمن في مايكروسوفت يقول إن فريق استخبارات التهديدات في الشركة اكتشف دليلا على أني مستهدفة من قبل مجموعة APT التابعة للدولة".

وأضافت "في وقت لاحق من ذلك اليوم أجرت مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس عبر خدمة الرسائل المشفرة سيغنال أخبرني أن روسيا هي الجاني، وإنني لم أكن أول صحفي يتم استهدافه".

وأوضحت المراسلة أن "القراصنة الإلكترونيين بدأوا في إنشاء حسابات على موقع لينكد إن والبريد الإلكتروني باسمي بهدف تشويه تقاريري عن الحرب الأهلية السورية ونشر معلومات مضللة قد تكون ضارة".

وكانت إينسور تعمل كمراسلة في الشرق الأوسط لصحيفة التلغراف، حيث نشرت مقالا عن هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما السورية أودى بحياة العشرات.

وقالت "روسيا تدعم نظام بشار الأسد وتقريري لا يتناسب مع روايتهم. لم يكن من المحتمل أن يكون الأسد وراء ذلك، فقد احتج مسؤولو الحكومة الروسية على وسائل الإعلام الحكومية، وتعهدت موسكو بإزالة مخزون دمشق الكيماوي قبل بضع سنوات".

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وأضافت "بذل الكرملين جهودا متضافرة خلال ذروة الصراع السوري لمحاولة تشويه سمعة المعارضة، وشمل ذلك الإعلام الغربي".

وأكدت إينسور أنه "على مر السنين، أصبحت روسيا واحدة من أكثر مزودي العالم براعة للتضليل والتلفيق".

وقالت "لقد بدت البيانات الروسية بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع مألوفة للغاية لأولئك منا الذين كلفوا بتغطية مساعيها العسكرية السابقة".

واعتبرت أنه "في حين أن هناك حربا واحدة يتم خوضها على الأرض، هناك حرب منفصلة تماما تُشن عبر الإنترنت".

وقالت "قبل الهجوم الذي كتبت عنه في أبريل/ نيسان 2018 (الذي دفع إلى القرصنة التي ترعاها الدولة)، نشرت روسيا مزاعم عبر قنواتها الإعلامية بأن المتمردين السوريين كانوا يجهزون أسلحة كيماوية بمساعدة الغرب".

وأضافت "حتى أنها تضمنت تفاصيل محددة حول وصول مجموعة من الخبراء العسكريين الفرنسيين يُزعم أنهم مسؤولون عن مساعدة المتمردين في التخطيط للهجوم".

وتابعت "ثم بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدون للنظام، الذين أطلق عليهم المنتقدون الحمقى المفيدين، الترويج للنظريات على يوتيوب وتويتر ومواقعهم الإلكترونية الهامشية".

على المنوال نفسه، "طلب مسؤولو الدفاع الروس الثلاثاء الماضي من السكان غادرة العاصمة الأوكرانية كييف قبل الضربات المخطط لها"، بهدف "التنصل من مسؤولية قتل المدنيين"، بحسب الكاتبة.

وأشارت إينسور إلى أنه "ربما كان هدف حملة التضليل الروسية الأكثر استمرارا هو الخوذ البيضاء".

وأوضحت "الخوذ البيضاء، المعروفة رسميا باسم الدفاع المدني السوري، هي مجموعة من عمال الإنقاذ المتطوعين الذين يعملون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وينفذون مهام الإنقاذ في أعقاب القصف الحكومي السوري والروسي".

وكانت موسكو قد زعمت، بحسب المراسلة، "أنها كانت تستخدم بشكل منتظم الجهات الفاعلة في الأزمات وتشن هجمات من أجل دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى حرب للإطاحة بالرئيس الأسد".

وقالت "بفضل آلة الدعاية الروسية المصممة، أصبحت المنظمة المرشحة لجائزة نوبل للسلام واحدة من أكثر المنظمات تعرضا للتدقيق في العالم".

وأشارت إلى أن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اتهم يوم الثلاثاء أوكرانيا بتزوير مقتل مدنيين، وقارن الفعل المفترض بقتلى سوريين".

وأضافت "تتمثل الإستراتيجية الأخرى لروسيا في إغراق النظام البيئي الإعلامي بأكاذيب مصممة لتقويض ثقة الجمهور".

حتى أن التلغراف رأت ما تعتقد أنهم متصيدون إلكترونيون روس - "يتظاهرون بأنهم مستخدمون مؤيدون لأوكرانيا - يشاركون الصور على تويتر وفيسبوك من غزة وسوريا ونزاعات أخرى، مدعية أنهم من أوكرانيا".

وتابعت "نشرت حسابات يوم الإثنين صورا للناشطة الفلسطينية المراهقة عهد التميمي وهي تصرخ في وجه جندي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب التعليق الخاطئ فتاة أوكرانية تبلغ من العمر 8 سنوات تواجه جنديا روسيًا تطلب منه العودة إلى بلاده".

وقالت "أشارت وسائل الإعلام الرسمية الروسية إلى المنشورات كدليل على التغطية الإعلامية الكاذبة للنزاع من قبل وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية."

وأوضحت أن "هذه الأنواع من العمليات النفسية، هي أدوات قوية في زمن الحرب في القرن الحادي والعشرين".

وخلصت الكاتبة إلى القول أنها "كانت استراتيجية نجحت، إلى حد ما، في الحرب البعيدة في سوريا - صراع تجاهله المجتمع الدولي إلى حد كبير".

"عدوى العاطفية"

صدر الصورة، NurPhoto التعليق على الصورة، منصات الوسائل الاجتماعية تمتلئ بالمحتوى المرتبط بالحرب

ننتقل إلى الإندبندنت التي نشرت مقال رأي لحسين كسواني بعنوان "هل تعاني من عدوى عاطفية حول الصراع في أوكرانيا؟ لست وحدك".

واعتبر الكاتب أن "الطريقة التي يستهلك بها معظم الأشخاص الآن المعلومات عبر الإنترنت تعني أن التفسيرات الشخصية شديدة الانفعال للأحداث الجارية ستكون تلقائية".

وقال إنه في الأيام الأخيرة شاهدنا الأحداث في أوكرانيا " تستحوذ على جميع جوانب وسائل التواصل الاجتماعي. لقد رأينا مؤثرين في مجال الموضة وصالة الألعاب الرياضية يشاركون رسوما بيانية ونشطاء مؤثرين ينشرون مقاطع فيديو مزعجة تخاطب فلاديمير بوتين وعلامات تجارية استهلاكية تعبر عن تضامنها مع أوكرانيا".

وأضاف "جرت مقارنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مناسبات عدة، بأبطال خارقين من مارفل وأطلق عليه لقب الرجل الذي تتخيله صديقتك بالفعل، في حين أن عبارات من الحرب، مثل تفاعل القوات الأوكرانية مع سفينة حربية روسية، تحولت بالفعل إلى كوميكس كثيرة".

وأوضح كسواني أن منصات الوسائل الاجتماعية تمتلئ بالمحتوى المرتبط بالحرب، وفي هذا السياق نشر موقع "ذي هافنتون بوست" مقالات توصي بطرق لإدارة طوفان المحتوى عبر الإنترنت حول الحرب.

ودعا الموقع المستخدمين إلى أخذ استراحات من الأخبار وإلى البكاء للتنفيس العاطفي. لكن المقال أثار انتقادات حيث نُظر إليه "على أنه مؤشر على نطاق واسع لجهل الأنغلوسفير الذي يصر فيه الغربيون المتميزون الذين يعيشون في الديمقراطيات الليبرالية على التمركز حول أنفسهم، معتقدين أنهم هم الشخصية الرئيسية في التاريخ".

لكن الكاتب يعتقد أيضا أنه "من غير العدل الإشارة إلى أن التغريدات والمشاركات المذعورة حول الإرهاق والتعب في ما يتعلق بالأحداث الجارية هي نرجسية فقط".

وأكد أنه "في حين أن العديد من الأشخاص الذين يشاهدون الغزو يحدث عبر تويتر وتيك توك قد يعيشون بعيدا عن أوكرانيا ولا يهمهم بوتين، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه حتى الحد الأدنى نسبيا من التعرض للمحتوى العنيف والرسومات يرتبط بتأثيرات جسدية حقيقية، مثل ضغط حاد وأعراض لاضطراب ما بعد الصدمة، في حين أن التعرض المتكرر للعنف المصور يمكن أن يضخم الاختلالات الحالية في الصحة العقلية، مع آثار طويلة المدى على إدارة الإجهاد أيضا".

وأضاف أن "هذا لا ينطبق فقط على الكوارث الإنسانية أو الصراع في مناطق الحروب، إذ تشير الأبحاث إلى أن التعرض لوسائل الإعلام السلبية من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضايا المتعلقة بالصحة العامة أو تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثيرات مماثلة، لأسباب ليس أقلها أنه مع إغراق الناس بأخبار أكثر من أي وقت مضى، يصبح من الصعب تفسير كل المعلومات".

وقال "نتيجة هذه الوفرة من المحتوى الرقمي، من وجهة نظري، هو أنه يصبح من السهل للغاية المبالغة في تقدير وتقليل قربك من الأحداث الجارية، مع وجود تأثير غير مباشر يتمثل في الشعور بالعجز عن الاستجابة بشكل مناسب".

وألقى الكاتب اللوم في الوقت نفسه على "منافذ الأخبار الرقمية نفسها، والتي أبلغ العديد منها عن الصراع بطرق تعمل على تحسين ظهورها على المنصات من خلال استغلال مخاوف القراء ونقاط ضعفهم، من خلال الإشارة على سبيل المثال، إلى أن الصراع في أوكرانيا قد يشكل تهديدا فوريا ووشيكا للمملكة المتحدة".

وقال إن "الطلب المستمر على المحتوى من خلال منصات التكنولوجيا ونظام التخصيص المفرط الذي يعملون فيه سيؤدي حتما إلى القصص التي تثير الخوف والقلق، حتى لو كان من غير المرجح أن تتحقق على الإطلاق".