صحف عربية: هل ينجح الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في دول عربية؟

قسم المتابعة الإعلامية

بي بي سي

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دعوات الحوار الوطني في مصر بين الانتقاد والمديح

تناقش الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية التحديات التي تواجه دعوات الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في دول عربية.

يمتدح كتاب الدعوات للحوار في مصر بأنها "فرصة ذهبية" للمعارضة، بينما يشدد أخرون على حاجة كل من السلطة والمعارضة للحوار.

وفي تونس، تتعرض مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد لانتقادات، وتوصف بأنها "حوار شكلي ومتأخر".

ويرى كتاب أن على السلطة في الجزائر اتخاذ خطوات لبناء الثقة من أجل إنجاح أي حوار سياسي.

"فرصة ذهبية للمعارضة" المصرية

ينتقد أشرف العشري في الأهرام المصرية تعاطي بعض الشخصيات والأحزاب مع الدعوة للحوار، ويصف ذلك بأنه "ظاهرة عبثية من قبل فريق يسعى لفرض إرادته وسطوته مبكراً كشرط لحضور أو عقد هذا الحوار".

ويحذر من أن "التحديات حقيقية وعميقة أمام الوطن ولا تحتاج الى كل هذا اللهو وجلسات السلوى والتسرية. وحتى لا نصل إلى الساعة التي يندم فيها الجميع على هدر وضياع فرصة هذا الحوار".

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يرى جميل عفيفي في نفس الصحيفة أن "الحوار هو فرصة ذهبية للمعارضة المصرية والأحزاب بمختلف توجهاتها لطرح أفكارها، بدلا من هجومها على الدولة، ومحاولة لتقريب وجهات النظر".

يقول وائل لطفي في الدستور المصرية "ليس لدينا معارضة، ولكن لدينا معارضون أو أشخاص لهم آراء في أداء الدولة أو الحكومة أو الرئيس، وهم في الوقت الحالي معظمهم صحفيون علاقتهم بالواقع هى الكتابة أو الحديث في البرامج، لكنهم ليسوا قوى سياسية معارضة".

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يقول محمد رضوان في العربي الجديد اللندنية إن بعض أطراف المعارضة المصرية تطرح "شروطاً معقولة ومقبولة لإجراء حوار وطني حقيقي، يتجاوز الشعارات إلى السياسات، واللافتات إلى الممارسات، ويبالغ بعضُهم في تقدير قوته، أو مدى حاجة الدولة إليه في الظرف الراهن، ويتصرّف كما لو أنه هو الشخص نفسه في 2011".

ويرى أن "الدولة تحتاج إلى الحوار مثل ما يحتاجه معارضوها المهدّدون بالسجون والمعتقلات، وغيرهم. ويحتاج الرئيس، تحديداً، إلى هذا الحوار، ربما أكثر من معارضيه".

ويقول إن "أزمة السلطة الحالية تنعكس على تعليقات المصريين على أي حوارٍ لأيّ منافس محتمل، سلطة تحتاج إلى إعادة تبرير نفسها... وجودها... استمرارها، ورئيس يحتاج إلى خطابٍ مختلف، حتى مع مؤيديه".

يدعو رزق الطرابيشي في الوفد المصرية إلى أن "تشمل مخرجات الحوار الوطني في صيغته النهائية إلغاء القوانين التي تقيد الحريات والقوانين الاستثنائية والفصل بين السلطات وتطبيق اللامركزية".

يضع علاء الغطريفي بمقاله في موقع مصراوي الإلكتروني شروطاً ثمانية لإنجاح الحوار الوطني، ومنها: بناء الثقة، وإدارة مستقلة للحوار والتمثيل الحقيقي للمواطنين المشاركين في الحوار.

ويعارض مأمون فندي في الشرق الأوسط اللندنية فكرة الحوار الوطني الشامل المتمثل في دعوة الأحزاب، بحيث يبدأ في محافظة في الشمال وأخرى في الجنوب ليتسنى للمصريين كافة مشاهدة كيف يجري الحوار.

ويرى أن هذا الحوار يجب أن يمثل "ورشة تدريب على بناء أجندة الحوار وطريقة إدارة الحوار.

"حوار شكلي" في تونس

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ويعلق عمرو حمزاوي في القدس العربي اللندنية على المشهد الراهن في تونس والجزائر بالإشارة إلى "التعنت الراهن للحكومتين فيما خص تمرير العديد من القوانين المقيدة للحريات وفرض وضعية الحصار على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والقليل المتبقي من العمل السياسي المعارض".

يصف لطفي السنوسي في الصحافة التونسية الحوار الوطني بالصيغة التي اقترحها الرئيس قيس سعيد بأنه "حوار شكلي ومتأخر حددت فيه الادوار والعناوين من جانب واحد يراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا".

يتساءل "إن كان الرئيس قيس سعيد على وعي بأنّه بصدد «طرد» مؤيّديه من حوله مقابل توسيعه لدائرة خصومه وقد اجتمعوا بعد شتات وأعادوا تنظيم صفوفهم ومواقفهم وهم بصدد استقطاب باقي الكيانات الحزبية والمدنية من جمعيات ومنظمات لتقوية وجودهم المعارض للرئيس قيس سعيد ولكل خياراته ولسياسة المرور بالقوّة التي انتهجها".

بينما يصف موقع العين الإلكتروني انطلاق المشاورات من أجل الحوار في تونس بأنه "آخر مسمار في نعش الإخوان". كذلك ترى عكاظ السعودية أن الحوار الوطني "ينبذ إخوان تونس".

ضرورة بناء الثقة في الجزائر

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يشير توفيق رباحي في القدس العربي اللندنية إلى الحديث المتداول عن مبادرة للحوار الوطني ولمِّ الشمل يتردد أن الرئيس عبد المجيد تبون ينوي إطلاقها.

يقول إن أحد أسباب فشل الندوات السابقة للحوار هو أن "النظام أصر على الحوار مع الأحزاب نفسها والتنظيمات الجمعوية والنقابية ذاتها التي تدور في فلك السلطة".

كما أن الأحزاب التي استقبل قادتَها تبون خلال الفترة الماضية "شريكة في الفساد السياسي والاقتصادي الذي رعاه المخلوع بوتفليقة وعصابته، وحتى المنظومة الحاكمة قبله".

يدعو الكاتب السلطة أن تتحمل مسؤولية بناء الثقة مع المجتمع من خلال "التخفيف من الإدارة الأمنية للشأن العام، كفّ السلطة عن النظر للمجتمع على أنه قاصر، ورفع يدها عن القضاء وعن الإعلام، وإرجاع الفضاء العام للمجتمع يمارس فيه حريته الفكرية والسياسية والشخصية".