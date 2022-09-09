بالصور: دموع وتعابير إجلال في وداع الملكة إليزابيث الثانية

قبل 36 دقيقة

ما أن انتشر خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية حتى تدفقت جموع الناس في مختلف أنحاء بريطانيا لوضع باقات الزهور والتعبير عن حزنها ومشاعرها في تأبين الملكة التي حكمت المملكة المتحدة لأطول فترة.

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أمام بوابات قصر باكنغهام، وضع الآف الناس باقات الزهور والتقطوا صورا لمنزل الملكة، حيث نكس العلم عند منتصف ساريته. وتسلق البعض نصب الملكة فيكتوريا التذكاري حاملين الأعلام البريطانية.

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عُلق خبر رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على بوابات القصر.

صدر الصورة، Tom Pilston

لقد رحلت الملكة في سلام في قصر بالمورال بعد ظهر الخميس، وعلى الرغم من الطقس الرطب والممطر وضعت الزهور بسرعة أمام البوابات.

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وأمام قصر وندسور، المنزل الذي تحبه الملكة كثيرا، تجمع سكان المنطقة الذين كانوا ينظرون إليها بوصفها جارا لهم في المنطقة.

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دقيقة صمت حدادا على رحيل الملكة قبل مباراة لكرة القدم في دوري المؤتمر الأوروبي بين فريقي ويست هام يونايتد الانجليزي وستيوا بوخارست الروماني في ملعب بلندن.

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في مقر أخر من مقرات إقامة الملكة في قصر هوليرودهاوس في أدنبره، وضع المعزون باقات الزهور وعبروا عن مشاعرهم في تأبين الملكة.

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صدر الصورة، Carl Recine/Reuters

صدر الصورة، Carl Recine/Reuters

شاشة لوحة إعلانية إلكترونية ضخمة تطل على ميدان بيكاديلي سيركس في لندن تعرض صورة الملكة، فضلا عن نشر صور رقمية أخرى للملكة على اللوحات الإلكترونية الإعلانية في محطات الباصات والشوارع الرئيسية.

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