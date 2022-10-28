إسرائيل تستحق ما هو أفضل من محاولة نتنياهو استعادة السلطة والبقاء خارج السجن- في الغارديان

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

البدء مع صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً للويد غرين بعنوان "إسرائيل تستحق ما هو أفضل من محاولة نتنياهو استعادة السلطة والبقاء خارج السجن" قبيل الانتخابات العامة.

ورأى غرين أن هناك "هدوءً غريبا قبل ما يمكن أن يكون عاصفة رهيبة" في الوقت الذي تتوجه فيه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في خامس انتخابات لها منذ ربيع عام 2019.

وقال إن السياسات الإسرائيلية "منقسمة لكنها لا تصل إلى درجة الحدّة العميقة".

وأشار إلى "تقدم بنيامين نتنياهو واليمين في المنافسة الافتراضية، لكنهما قد لا يحققان المقاعد الـ 61 اللازمة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، للإطاحة بيائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي".

وقال إن فرص لابيد في تحقيق فوز صريح "ضئيلة".

وأضاف أن "الإجماع الداخلي" الذي يبدو في هذه الانتخابات "يشكل مصدر قلق من أن نتنياهو يستخدم إعادة انتخابه بشكل أساسي كوسيلة لوقف الملاحقة الجنائية التي يواجهها بتهمة الفساد، ومن أن الناخبين قد يسمحون له بذلك".

وبرأي الكاتب، فإن الحدث المنتظر خالٍ من منافسة حقيقية إذ إن "عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خالية من النبض، ولا أحد داخل التيار (السياسي) الرئيسي الإسرائيلي يطالب بإنعاشها".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ويضيف "انهارت اتفاقات أوسلو تحت وطأة الانتفاضة الثانية.و في العقود التي تلت ذلك، برزت إسرائيل كمركز للتكنولوجيا الفائقة تمتلك جيشاً لا مثيل له من قبل قوات الجيران مجتمعة".

وأضاف "في الوقت نفسه، أسفرت اتفاقات إبراهام الأخيرة عن علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية موسعة بين إسرائيل، من جهة، والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى في مواجهة التهديد الذي تشكله إيران. وهناك وفاق من نوع ما يربط القدس ودبي".

ومع ذلك، أشار غرين إلى أن هذه "الاتفاقات ليست محصنة ضد الضغوط الناجمة عن السياسة الإسرائيلية".

وأوضح أن "ظهور التفوق اليهودي كصرخة حشد لليمين اليهودي، ودخول قادته في حكومة يقودها نتنياهو، يخيف الناس".

ونقل عن باراك رافيد، من موقع أكسيوس، قوله إن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل قلقه إلى نتنياهو بشأن زعيمي حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وشرح أن بن غفير وسموتريتش "قدما نفسيهما كبوليصة تأمين ضد زحف الحداثة والعرب والمثليين. وكلاهما من دعاة التفوق اليهودي. ونتنياهو يرفض أن يتم تصويره معهما. ووصف سموتريتش نتنياهو مؤخرا بأنه كاذب بالفطرة. ومع ذلك، فهم مرتبطون معاً في ازدرائهم لليسار".

واعتبر الكاتب أن "مخاوف الإمارات العربية المتحدة لها وزنها، لا سيما بين أعضاء اليمين الإسرائيلي القائم على الواقع".

كما أشار إلى أن "العرب الإسرائيليين والفلسطينيين يشكلون جزءاً آخر من معادلة معقدة. في انتخابات عام 2021، قدم عرب إسرائيل الأصوات اللازمة لطرد نتنياهو من منصبه، ولكن بعد 20 شهراً، يبدو أن الدائرة الانتخابية نفسها محبطة".

"القنبلة القذرة"

ننتقل إلى صحيفة الفايننشال تايمز التي حملت افتتاحيتها عنوان: "مزاعم روسيا المخيفة حول القنبلة القذرة".

ورأت الصحيفة أن "تهديدات بوتين النووية تهدف إلى تخويف أوكرانيا وحلفائها ودفعهم إلى التراجع".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تهديدات بوتين النووية "تهدف إلى تخويف أوكرانيا وحلفائها ودفعهم إلى التراجع".

وقالت إن بوتين "صعّد الاتهامات التي وجهتها موسكو طوال الأسبوع بأن أوكرانيا تطور قنبلة "قذرة" مليئة بالمواد المشعة".

وأضافت أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الادعاءات غير المؤكدة، كما يخشى حلفاء كييف، يمكن أن تكون ذريعة لتصعيد الكرملين. لكنها علامة على أن حرب موسكو على أوكرانيا تدخل فترة من الخطر الشديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "موسكو وجهت اتهامات كاذبة من قبل بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية. وبالمثل، كانت العواصم الغربية تخشى أن يمهد الكرملين الطريق لعملية تلفيق تهمة قد يستخدم فيها مثل هذه الأسلحة بنفسه".

وقالت إنه "لا يمكن استبعاد احتمال أن روسيا تخطط لعملية تلفيق التهمة. بوتين معروف بهذا الأمر".

واعتبرت الافتتاحية أنه "قد تكون التحذيرات من القنابل القذرة أيضا جزءاً من تمثيلية متقنة تهدف إلى تخويف خصوم موسكو، من خلال تضخيم تهديداتها النووية والإيحاء باستعدادها لتنفيذها".

وأوضحت أن "التلميحات إلى استخدام الأسلحة النووية جزء من الاستراتيجية الروسية منذ اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا. وكان الهدف هو ردع دول الناتو عن التدخل مباشرة أو تزويد كييف بالأسلحة الحاسمة".

وقالت الفايننشال تايمز إن "هناك بعض الدلائل على أن بوتين، بعد التقدم العسكري الأوكراني الأخير، ربما يسعى إلى وقف الصراع وتأمين المكاسب الإقليمية التي حققتها روسيا".

وأشارت إلى أن "إصرار" بوتين يوم الخميس على أنه "عاجلاً أم آجلا سيتعين على الغرب بدء محادثات حول مستقبلنا المشترك، ربما يعني أن بوتين قد خلص إلى أن ضم أربع مناطق أوكرانية وتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم أمران يمكن بيعهما - إلى جانب الحياد العسكري لأوكرانيا - للروس على أنه فوز".

ورأت أنه "في هذا السيناريو، تهدف تعبئة بوتين الجزئية المحفوفة بالمخاطر إلى ضمان قدرة روسيا على السيطرة على هذه الأراضي".

وقالت إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يتمكن أبدا من الموافقة على شروط بوتين. كما لا يستطيع حلفاء كييف السماح لبوتين، كما حدث في عام 2014، بالاستفادة من استخدام القوة. فهذا من شأنه ببساطة أن يشجعه على اتخاذ سلوك عدواني تجاه البلدان الأخرى وأن يشكل سابقة مروعة للقوى النووية الأخرى".

"تشويه" الأمومة

والختام مع صحيفة التايمز، التي نشرت مقالا لتشارلوت سيجر، حول التغيرات التي طرأت على مفهوم الأمومة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أن المفهوم تعرض إلى "تشويه".

وقالت الكاتبة إنه "في العقدين الماضيين، غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي ننظر بها إلى الأمومة ونتحدث عنها".

صدر الصورة، Getty Images

وأضافت أن تحليلات أظهرت أن "عدد المشاركات اللاتي يتحدثن بسلبية عن الأطفال أكثر بثلاثة أضعاف من اللاتي يتحدثن عنهم بإيجابية".

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه "إذا حاولت البحث عن بعض الإيجابية عبر الإنترنت حول إنجاب طفل، فقد تجد شيئاً يجعلك تشعر بالأسوأ: صور لنساء جميلات يمجدن فضائل الأمومة، ويحتضن أطفالهن المتوهجين. وتجتاح هذه الصور المعدلة إنستغرام وتيك توك - والتي يمكن أن تضيف ضغطاً غير ضروري للأمهات المقبلات على الولادة. ووفقاً للدراسات، تؤدي هذه الصورة إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق لأولئك الذين يشاهدونها. وهناك بالطبع روايات صادقة وواقعية تحاول معالجة هذا الاتجاه - لكنها لا تزال لا تمثل غالبية المحتوى المتعلق بالأمومة".

وتعتقد الكاتبة أنه "ربما ليس من المستغرب أن يتزامن هذان التصويران المنقسمان للأمومة مع كون نصف النساء البريطانيات اللواتي يبلغن من العمر 30 عاماً الآن هن من دون أطفال، وهو رقم قياسي. وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أن 19 في المئة لا يزلن من دون أطفال في سن 45 عاماً، أي أكثر من ضعف جيل أمهاتهن".

وأشارت عند هذه النقطة إلى أنه "بالطبع هناك أيضاً ارتفاع في تكاليف رعاية الأطفال والسكن - ما يجعل الشباب بلا شك أقل قدرة على إنجاب أطفال - ولكن مع قضاء البريطاني العادي ثلاث ساعات ونصف كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه المنشورات لا بد أن يكون لها تأثير".

ونقلت سيجر عن لوتشيانو فلوريدي، أستاذ الفلسفة وأخلاقيات المعلومات في جامعة أكسفورد، قوله إن "إحدى نقاط القوة الهائلة في العقول البشرية هي أنها مرنة، ويمكنها التكيف والتغيير بسهولة. ومع ذلك، فهذه نقطة ضعف. فعندما تواجه نظاماً مؤثراً مثل وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول باستمرار التأثير عليك، يتشكل سلوكك بعمق من خلال ذلك".

من جهتها، تقول إيمي أوربن، عالمة النفس التجريبية البريطانية وقائدة المجموعة في وحدة الإدراك وعلوم الدماغ في جامعة كامبريدج، إن "المعلومات - بما فيها تلك المتعلقة الأمومة - التي نراها على الإنترنت غالباً ما تكون متطرفة".

وأضافت "وسائل التواصل الاجتماعي تستقطب المعلومات التي تزودنا بها، بسبب الخوارزميات التي يتم تغذيتها بما ننظر إليه لفترة أطول".

وأضافت الكاتبة "علينا أن نتذكر أن هذه المنشورات عبر الإنترنت حول الأمومة ليست في كثير من الأحيان هي الواقع. ما تفشل لقطات وسائل التواصل الاجتماعي للأمومة في أخذه في الاعتبار هو المعنى والغرض اللذان يمكن أن يضيفهما إنجاب الأطفال إلى حياتك".