روسيا وأوكرانيا: الانقسامات في حلف الناتو تخدم فلاديمير بوتين - التلغراف

قبل 24 دقيقة

ناقشت الصحف البريطانية "انقسامات" داخل الناتو بشأن الحرب في أوكرانيا، ومخاوف من حملة قمع جديدة في زاهدان الإيرانية.

وتناول مقال افتتاحي في صحيفة التلغراف النقاش الدائر في أوساط حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا عسكريا.

وقالت الصحيفة إنه رغم حالة الاقتصاد الروسي المزرية، لا يزال ممكنا أن يخطف الرئيس فلاديمير بوتين نصرا ما من بين "فكّي الهزيمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مكن روسيا من تعزيز نفوذها في قطاع الطاقة في أوروبا.

وقالت إن المستشار الحالي، أولاف شولتز، ربما يقدم خدمة للرئيس الروسي.

ورأت التلغراف أن سلوك شولتز اتسم بالتردد منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الأمر الذي أغضب حلفاء ألمانيا، لا سيما في أوروبا الشرقية.

وأشارت إلى أن وزراء دفاع الناتو أوضحوا خلال اجتماع يوم الجمعة في رامشتاين جنوب ألمانيا، أن مثل هذا السلوك لم يعد مقبولا.

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وتحدثت عن "خلاف بغيض" دار بين الوزراء حول ما إذا كانت برلين ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع التي تعرب كييف عن حاجتها إليها.

وقالت الصحيفة إنه يظهر أن ثمة خلافات عميقة في صفوف الحلف بشأن النتيجة المرجوة من الصراع.

وقالت إنه من الواضح أن البعض (داخل الناتو) يفضل طرد القوات الروسية بشكل كامل من أوكرانيا، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم.

لكن آخرين، بحسب التلغراف، يخشون من أن هذا قد يؤدي إلى أحداث، بما في ذلك داخل روسيا، سيكون من الصعب السيطرة عليها، ومن المحتمل أن يؤدي كذلك إلى استخدام الكرملين للأسلحة النووية.

وأضافت الصحيفة أن آخرين لا يزالون يعتقدون أن مآل الحرب هو تجميد الوضع الحالي، إذ يعجز الطرفان عن تحقيق اختراق.

وذكرت أنه لا يوجد دليل على أن الرئيس الأوكراني قد يقبل بأقل من هزيمة كاملة للروس.

وقالت الصحيفة إنه يتعين الخوف من أن يستغل فلاديمير بوتين أي انقسامات داخل حلف الناتو.

ورأت أنه يجب أن تكون الأولوية لدى الغرب هي ضمان قدرة أوكرانيا على منع بوتين من قلب الطاولة بهذه الطريقة.

وقالت إنه إذا كانت هناك أي صفقة مع الكرملين في أي وقت، فعلى الناتو التأكد من أن يدرك الروس أنهم يتفاوضون من موقع ضعف.

وهذا يعني، بحسب التلغراف، إعطاء كييف الأسلحة التي تحتاجها.

مخاوف من حملة قمع جديدة في إيران

ننتقل إلى تقرير في صحيفة الغارديان، للمراسلة ديبا بارنت، تحدثت فيه عن مخاوف من عملية "قمع أمني" في زاهدان في إيران، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

صدر الصورة، Reuters

ونقلت الكاتبة عن متظاهرين قلقهم من احتمال تخطيط أجهزة الأمن في إيران، للهجوم على مدينة زاهدان، التي شهدت هجوم مميت استهدف المدنيين العام الماضي.

وتحدثت عن أنباء بشأن نشر آلاف عناصر الشرطة في الشوارع.

وذكرت الكاتبة أن 15 حاجز تفتيش نصبت الأسبوع الماضي في أنحاء المدينة، وأن القوى الأمنية اعتقلت العديد من الأشخاص.

ونقلت شهادات سكان من المدينة طلبوا تغيير أسمائهم، عن الحالة الأمنية في واحدة من أكبر المدن ذات أغلبية من السنة.

وقال أحدهم للغارديان إنه يخشى أن يطلق القناصة النار، فور خروج المتظاهرين إلى الشارع، في تكرار لما حدث منذ أشهر في مدينة زاهدان، وما بات يعرف بيوم "الجمعة الأسود".

وذكرت الصحيفة أن 60 شخصاً قتلوا على يد قناصة في 20 أيلول/سبتمبر خلال احتجاج على مقتل الشابة مهسا أميني، بحسب ما ورد في تقارير.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الإعلام الموالية للسلطة، نشرت مقطع فيديو يظهر ستة أشخاص اعتقلوا حديثا، خلال إطلاقهم النار على عناصر الأمن.

وذكرت الصحيفة معلومات عن زيارات يقوم بها أقارب المعتقلين إلى المحاكم في المدينة على أمل رؤية أبنائهم.

ونقلت عن ناشط في مجال حقوق الإنسان قوله إن "إطلاق سراح القاصرين الموقوفين، يتعلق بشكل كامل بمزاج الحرس في ذلك اليوم".