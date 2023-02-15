هل تقف الولايات المتحدة ساكنة فيما تتحول إسرائيل إلى دولة مستبدة؟ - الغارديان

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، احتجاجات في إسرائيل على إصلاحات الحكومة في النظام القضائي

نشرت صحيفة الغارديان مقالا، كتبه يان فرنر موللر، بعنوان "هل تقف الولايات المتحدة ساكنة فيما تتحول إسرائيل إلى دولة مستبدة؟".

ويرى يان أن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل من الداخل. فحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تسير على خطى الأنظمة المستبدة في المجر وبولندا، وغيرها من الحكومات التي تعمل على وضع يدها على القضاء والهيئات المستقلة الأخرى مثل الإعلام العام، وكل هذا باسم الشعب.

ولكن ما يثير الدهشة، حسب الكاتب، هو أن الولايات المتحدة، التي لا يمل السياسيون فيها من التشدق بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لا تكاد تسمع فيها الآن نقاشا حول هذا الاعتداء السافر على الديمقراطية هناك.

ويضيف أنه من المؤسف أن يقف الديمقراطيون وقفة المتفرج على ما يجري، فهم مطالبون أخلاقيا وسياسيا بمعارضة حكم الاستبداد الذي يؤسس له نتنياهو.

ويذكر الكاتب أن مراكز البحث اليمينية الأمريكية والإسرائيلية تتعاون مع المثقفين المدافعين عن الانقلاب الدستوري من أجل إقناع الرأي العام الأمريكي بأن التعديلات المقترحة لها مثيل في الديمقراطيات الناجحة، فتدخل الحكومة في القضاء موجود في الولايات المتحدة، والبرلمان الكندي يمكنه نقض قرارات المحكمة.

ويعتقد يان أن المراقبين الأمريكيين لن ينتبهوا إلى هذه المخططات إلا بعد وقت طويل، وقد يمر عليهم وقت طويل أيضا ليستوعبوا أن اليمين المتطرف سيرفض كل ما يراه تدخلا خارجيا، بينما يقبل بكل سرور المساعدات المالية من هذه الأطراف الخارجية.

ويضرب الكاتب مثالا بالاتحاد الأوروبي وما وقع له مع المجر وبولندا.

ويرى يان أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة ربما يخشون أن يوصفوا بأنهم معادون لإسرائيل أو حتى للسامية. وربما يخشى الديمقراطيون أيضا، حسب الكاتب، أن يتوسع النقاش حول الديمقراطية في إسرائيل إلى دور الاستطيان في تقويضها.

"سيدة اعتداءات المناطق الرمادية"

صدر الصورة، EPA

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ونشرت صحيفة التايمز مقالا، كتبته إليزابيث براو، تناولت فيه رصد الولايات المتحدة وإسقاطها أجساما طائرة، تأكد أن واحدا منها على الأقل يتبع الصين.

وتقول الكاتبة إن هذه هي المنطقة الرمادية بين الحرب والسلام، وهي مساحة تحتلها الصين بقوة وخبرة.

وتنبه براو إلى أن هذا العمل قد يتكرر في بريطانيا، بل تقول إنه يحدث فعلا بطرق أخرى.

وترى أنه على بريطانيا إذا رصدت أي تصرف خبيث من الصين أن تردعه، ولكن الأهم من ذلك على الحكومة البريطانية، حسب الكاتبة، أن تقول الآن إنها ستفعل ذلك.

وتصف براو تصرف الصين بأنه تلاعب جيوسياسي، وأن بريطانيا ودولا أخرى تعرف أن الصين وروسيا لهما نوايا سيئة وسلوك عدائي يقترب من الاعتداء العسكري.

فبريطانيا تعرف، حسب الكاتبة، أن الصين أرسلت في السنوات الأخيرة 2500 عالم يشتغلون في المؤسسات الغربية، أغلبهم في بريطانيا والولايات المتحدة.

لكن وجود هؤلاء العلماء وقدرتهم على هضم الابتكارات الغربية وتقديمها للجيش الصيني لا يثير الانتباه مثلما تفعل المناطيد. وتضيف أن الصين تلعب على وتر أن البحث الأكاديمي لابد أن يكون دوليا بطبيعته، للتغطية على الخطر الذي يشكله وجود هؤلاء العلماء.

وترى براو أن الأمر نفسه ينسحب على الاستثمار. فقد شرعت الصين في السنوات الأخيرة في شراء الشركات التكنولوجية الغربية الأكثر تطورا، لكي تصبح رائدة العالم في صناعة التكنولوجيا المتطورة. وتضيف أن ضرر هذه المسألة لا يختلف عن ضرر الاعتداء العسكري، بل إن الرد عليه أصعب، لأن اقتصاد العولمة يحتاج إلى استثمار عابر للحدود.

وتطالب براو الحكومة البريطانية بأن تقول للرأي العام وللصين بأن الجيش الصيني يستغل الضيافة الأكاديمية البريطانية.

"أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد"

صدر الصورة، Reuters

ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا، كتبه كيم سنغوبتا، يتحدث فيه عن التطورات في الحرب في أوكرانيا وتوقعات بأن تشن كييف هجوما مضادا على الرغم من التقدم الذي أحرزته روسيا.

ويذكر سنغوبتا أن حلف شمال الأطلسي يعتزم زيادة الذخيرة التي وعد بها كييف، بينما تكثف موسكو قصفها على منطقة دونيتسك الشرقية.

ويضيف أن أوكرانيا تستعد إلى شن هجوم مضاد، أمام القصف الروسي المكثف، ولكن الغرب قد لا يجد ما يكفي حاجة كييف من الذخيرة الخاصة بالأسلحة الثقيلة.

ويشير الكاتب إلى تصريح ، الأمين العام لحلف الأطلسي بأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات المتطورة ليس قضية عاجلة الآن، على الرغم من الترويج له في الفترة الأخيرة. فالمطلوب عاجلا هو تزويد أوكرانيا بالمدرعات والدبابات المقاتلة والذخيرة التي وُعدت بها، وهو ما يعمل التحالف على تحقيقه.

وارتفعت حاجة القوات الأوكرانية إلى المزيد من ذخيرة الأسلحة الثقيلة للدفاع عن خطوطها الأمامية أمام القصف الروسي المكثف عليها.

فقد ركزت موسكو قصفها على المدن والبلدات الواقعة في ناحية دونيتسك، وخاصة مدينة باخموت. وتشكل دونيتسك ولوهانسك منطقة دونباس التي تسعى روسيا إلى السيطرة عليها.

وتسمح السيطرة على باخموت، حسب سنغوبتا، بفتح الطريق للقوات الروسية نحو مدينتين كبيرتين في دونيتسك، وتمنح للروس دفعا معنويا في الحرب.