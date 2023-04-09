الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة تشعر بخوف شديد من دخول أسلحة هذه التقنية في سباق التسلح – الغارديان

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البداية مع مقال صحيفة الغارديان الذي جاء بعنوان "مع دخول أسلحة الذكاء الاصطناعي في سباق التسلح، تشعر أمريكا بخوف شديد للغاية".

وكتب جون نوتون أن تقريرا صدر في مارس/آذار 2021 عن لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي الأمريكية حذر من "أن الصين قد تحل قريبا محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى للذكاء الاصطناعي في العالم؛ وأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستستخدم في السعي وراء السلطة؛ وأن الذكاء الاصطناعي لن يبقى في مجال القوى الخارقة أو عالم الخيال العلمي".

وأشار الكاتب إلى أن اللجنة "حثت الرئيس بايدن على رفض الدعوات لفرض حظر عالمي على الأسلحة ذاتية التشغيل المثيرة للجدل والتي تعمل بطاقة الذكاء الاصطناعي، قائلة إنه من غير المرجح أن تلتزم الصين وروسيا بأي معاهدة توقعانها".

واعتبر أن ذلك "كان أقوى مؤشر حتى الآن على قلق الهيمنة الذي يجتاح الولايات المتحدة في مواجهة الإصرار الصيني المتزايد على المسرح العالمي".

وأضاف: "كما يفسر ذلك سبب توقيع العديد من الباحثين لرسالة مفتوحة تدعو جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى التوقف فورا لمدة ستة أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أقوى من GPT-4".

ورأى نوتون أن "رسالة التوقف ذات النوايا الحسنة ولكن غير المجدية كانت مدفوعة بمخاوف من أن تكنولوجيا التعلم الآلي قد تجاوزت عتبة كبيرة على الطريق إلى الذكاء العام الاصطناعي، أي الآلات فائقة الذكاء. هذا معقول فقط إذا كنت تعتقد - كما يفعل البعض في عالم التعلم الآلي - أن التوسع الهائل في النماذج الكبيرة للغة سيوصلنا في النهاية إلى الذكاء العام الاصطناعي. وإذا حدث ذلك (كما يقول المنطق المرعب)، فقد يكون ذلك خبراً سيئاً للبشرية، ما لم تكن الآلات راضية عن الاحتفاظ بالبشر كحيوانات أليفة".

وأشار المقال إلى أنه "بالنسبة لمؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، فإن احتمال وصول الصين إلى الذكاء الاصطناعي العام قبل الولايات المتحدة يبدو وكأنه تهديد وجودي للهيمنة الأميركية".

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وأضاف: "عمالقة التكنولوجيا المحليون الذين يهيمنون على التكنولوجيا يؤججون هذه المخاوف الوجودية. وهكذا يمكن أن يواجه العالم سباق تسلح جديد تغذيه الأجيال القادمة من التكنولوجيا التي جلبت لنا تشات جي بي تي".

وقال نوتون: "كما أشار الفيلسوف كينيث تايلور قبل وفاته المفاجئة، فإن أبحاث الذكاء الاصطناعي تأتي بنكهتين: الذكاء الاصطناعي كهندسة، والذكاء الاصطناعي كعلم معرفي. إن ظهور النماذج الكبيرة للغة وروبوتات المحادثة يؤكد أنه تم إحراز تقدم كبير في الجانب الهندسي، لكن في المجال المعرفي ما زلنا بعيدين عن تحقيق اختراقات مكافئة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تقدم مذهل إذا كان لآلات التفكير أن تكون اقتراحاً قابلاً للتطبيق".

وأضاف: "الاعتقاد الخاطئ هو أن هناك فائزين واضحين في سباقات التسلّح. وكما أشار سكوت ألكسندر قبل أيام، فإن الانتصارات في مثل هذه السباقات تميل إلى أن تكون عابرة، على الرغم من أن الميزة التكنولوجية قد تكون كافية في بعض الأحيان لترجيح كفة الميزان في الصراع - كما كانت الأسلحة النووية في عام 1946. لكن هذا كان وضعاً ثنائياً، حيث إما تمتلك أسلحة نووية أو لا تمتلكها".

وتابع: "لكن لم يكن هذا هو الحال مع التقنيات الأخرى - الكهرباء أو السيارات أو حتى أجهزة الكمبيوتر. ولن يكون هذا هو الحال مع الذكاء العام الاصطناعي، إذا وصلنا إليه. وفي الوقت الحالي لدينا ما يكفي من المتاعب في محاولة إدارة التكنولوجيا التي لدينا من دون القلق بشأن المستقبل البعيد".

محاكمة ترامب مخيّبة للتوقعات

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ننتقل إلى صحيفة التلغراف مع مقال عن خيبة التوقعات الثنائية - الديمقراطية والجمهورية - من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كتبت جانيت دالي أن محاكمة ترامب كان يفترض أن تمثل "استفزازاً متعمداً يهدف إلى تحريض قاعدته المتقلبة ودفعه إلى أن يكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت: "سيكون مؤيدوه الأساسيون الغاضبون متحمسين للغاية بسبب هذا الاضطهاد السياسي الصارخ لدرجة أنهم سينهضون بإجماع صاخب، وبالتالي يهمشون النسخ الأكثر عقلانية من نفسه (مثل رون ديسانتيس) الذين ربما كانوا يشكلون تهديدا حقيقيا للديمقراطيين في الانتخابات العامة العام المقبل. وكون المدعي العام لمقاطعة نيويورك، ألفين براغ الذي كان مسؤولاً شخصيا عن توجيه التهم، ديمقراطياً صريحاً، كان مفتاحاً واضحاً لهذه المؤامرة غير الخفية إلى حد ما".

وقالت إنه "كان يُعتقد أن سلوك الجميع - من ترامب نفسه إلى الجحافل الغاضبة التي غزت مبنى الكابيتول نيابة عنه - يمكن التنبؤ به بشكل موثوق. هذه هي الطريقة التي كان من المفترض أن تسير بها".

وأضافت دالي: "لكن الأمر لم ينجح على هذا النحو. لم يكن هناك إقبال كبير من الأتباع الغاضبين في المحكمة - أو في أي مكان آخر. تجمع بعض المؤيدين على طول الطريق عندما غادر موكب ترامب فلوريدا، لكن الحشود العنيفة المحتملة التي كانت متوقعة بعصبية في وسط مانهاتن لم تظهر".

وأشارت إلى أنه "في الواقع، كان العديد من المتظاهرين المناهضين لترامب موجودين على الساحة مثل المؤيدين. يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن سكان مانهاتن هم من اليسار الليبرالي بشكل ملحوظ".

وتساءلت: "ما الذي منع المظاهرات المؤيدة لترامب من أن تنظم في أماكن أخرى من البلاد؟".

وقالت الكاتبة: "في الواقع بدا ترامب مصدوما للغاية وغاضبا بشكل عاجز - كما لو أنه أدرك لأول مرة القوة الهائلة للنظام القضائي الأمريكي. لم يقل شيئا في المحكمة (باستثناء "غير مذنب")، مدخراً كلماته لمسيرة قصيرة نظمت في أمان ممتلكاته الخاصة في مارالاغو. حيث خاطب حشدا صغيرا بمصطلحاته النرجسية المعتادة وكلمات الشفقة على الذات".

ولاحظت دالي في مقالها في التلغراف أنه "حدث شيء واحد مهم في ذلك الخطاب. شن ترامب هجوماً صريحاً وشخصياً على رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان، وطعن في نزاهته ونزاهة عائلته، في تحد متعمد لتحذير القاضي لتجنب الاتصالات التحريضية".

وأضافت: "أدى هذا إلى رد فعل غير عادي على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال منعطفات مؤثرة ومضحكة للغاية، من شركاء المافيا الذين شعروا بالإهانة الشديدة من الإشارة إلى أن ترامب كان يتصرف مثل رئيس عصابة مغرور. وأصروا على أن مهاجمة قاض كانت خارجة عن الحدود - غير شريفة وغير مهنية. لكن الأسوأ من ذلك كان ذكر عائلة ميرشان. وقال مصدر على اتصال بالمافيا إن هناك قانونا صارما ينص على عدم إدخال العائلات والأطفال أبداً في أي نزاع. لذلك بدا أن ترامب ظهر وكأنه جبان يائس أكثر من كونه بطلا، حتى بالنسبة للغوغاء".

وأشارت دالي إلى أن حتى منافسي ترامب على الترشيح الرئاسي احتشدوا للدفاع عنه. حيث صرح رون ديسانتيس على الفور أنه، بصفته حاكما لفلوريدا، حيث كان يقيم ترامب، سيرفض السماح بتسليم الرئيس السابق إلى نيويورك في حالة رفض ترامب الذهاب عن طيب خاطر.

وأضافت: "وجه مايك بنس، نائب الرئيس السابق الذي حث ترامب أتباعه على استهدافه في السادس من يناير/كانون الثاني، انتقادات محسوبة لكنها قوية للدوافع وراء الأمر القضائي".

وقالت: "حتى ميت رومني المعتدل المثالي أيد تأكيد ترامب على أن القضية المرفوعة ضده كانت مشبوهة سياسيا".