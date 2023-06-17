ليبيا المنقسمة عاجزة عن وقف تدفق اللاجئين - الغارديان

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تناول المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور في صحيفة الغارديان كارثة غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان. ورأى أن الحادث يسلط الضوء على استمرار الفراغ في السلطة الليبية، وعدم قدرة زعمائها المنقسمين على الوفاء بوعودهم لوقف تجارة تهريب البشر.

ولفت إلى أن القارب انطلق من ميناء طبرق، التي شن زعماؤها المحليون حملة ضد الهجرة غير الشرعية.

وأشار الكاتب إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تعهدت في اجتماع مع الجنرال الليبي خليفة حفتر في روما، باستثمار إيطاليا في شرق ليبيا - حيث معقل حفتر الرئيسي - مقابل مساعدته على وقف تدفق اللاجئين.

وذكر الكاتب بعض الإجراءات التي قام بها حفتر وحلفاؤه، بدا من خلالها إنه سيلتزم بتعهده لميلوني، مثل فرض منع تجول ليلي لإيقاف المهربين، ومداهمة قوات الأمن قرى مجاورة للحدود المصرية حيث زعمت تلك القوات العثور على 1000 شخص يتنظرون في منازل ومزارع ليعبروا البحر المتوسط.

لكن الكاتب رأى أن مأساة القارب تدل على أن حفتر ونجله لم يمنعا تجارة التهريب.

وأشار إلى أن العديد يقولون إن أفضل طريقة لوقف تدفق اللاجئين، هي مراقبة رحلات الخطوط الجوية المدنية السورية المتجهة إلى الداخل الليبي والتي تضم سوريين وبنغلاديشيين وباكستانيين.

وقال الكاتب إن الصحف المصرية زعمت أن أوامر حفتر لا تصل إلى منطقة البطنان حيث يقع ميناء طبرق.

وذكر وينتور أن البطنان هي إلى حد كبير موطن قبيلة العبيدات، هي من بين أنصار سابقين لحفتر.

وأضاف الكاتب قائلاً إنه على الرغم من مهارته في التعامل مع العديد من القبائل الليبية، واجه حفتر وأبناؤه مقاومة شرسة بسبب قمع التهريب والمراكز الحدودية.

وتقدر الأمم المتحدة وجود 680 ألف مهاجر في ليبيا، بعضهم يسعى للسفر بالقارب إلى أوروبا، وآخرون يعملون بدوام كامل داخل ليبيا.

وقال إن فرص الأوروبيين في العثور على حلفاء ليبيين فعالين للسيطرة على تدفق المهاجرين تتضاءل بسبب استمرار غياب حكومة وطنية موحدة تتمتع بالسلطة.

ما هو رد فعل أنصار ترامب في حال إدانته؟

نتابع مع صحيفة الغارديان التي نشرت وجهة نظرها حول تداعيات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وطرحت الصحيفة أسئلة حول ما يمكن أن يحدث في حال إدانة ترامب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أنكر ترامب كل التهم الـ 34 الموجهة له

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وذكرت باقتحام أنصاره مبنى الكابيتول عند هزيمته في انتخابات الرئاسة.

وأشارت إلى انتشار تهديدات ودعوات إلى الحرب الأهلية على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها أنصار الرئيس السابق، بعد دقائق على إدانته الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطاب العنيف لا يصدر فقط عن القاعدة الشعبية.

وذكرت تصريحا للنائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، كاري لايك، الذي قال "إن أردتم الوصول إلى ترامب، عليكم أن تمروا من خلالي ومن خلال 75 مليون أمريكي مثلي تماما..معظمنا أعضاء في الاتحاد القومي للأسلحة (منظمة أمريكية تدافع عن حقوق حمل السلاح)".

وقالت إن ترامب نفسه حذر من "الموت والتدمير" في حال إدانته في قضية منفصلة تتعلق بدفع المال مقابل شراء الصمت.

ورأت الصحيفة أنه رغم عدم تحقق التكهنات حول تهديد الديمقراطية الأمريكية بعد انتخابات 2020. إلا أن نتائج أبحاث من العام الماضي أظهرت أن أكثر من اثنين من بين كل خمسة أمريكيين، يعتقدون أن الحرب الأهلية ستكون على الأقل محتملة إلى حد ما خلال العقد المقبل.

إن الدولة المنقسمة بشكل متزايد تزداد تسليحاً أيضا،مع وجود نحو 400 مليون سلاح خاص، يملكها بيض وذكور وجمهوريون بشكل غير متناسب، وفق ما ذكرت الغارديان.

وقالت الصحيفة إن عددا كبيرا من المحللين حذّر من إمكانية اتجاه الولايات المتحدة نحو عنف سياسي واسع النطاق، وإن آخرين تراجعوا عن التحذيرات بوقوع حرب أهلية، لكنهم يعتقدون أن الاضطراب المدني الكبير أمر معقول تماما.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه لا يمكن إنكار تنامي التهديدات والعنف السياسي في السنوات الأخيرة. وقالت إنه المؤكد أن لغة ترامب ومناصريه تجعل هذه الاحتمالات أكثر ترجيحا في الوقت الحالي.

"إنقاذ الطبيعة"

نتقل إلى صحيفة التايمز والكاتبة جيني راسل التي تناولت التهديد المحيط بالحياة الطبيعية على كوكب الأرض.

وقالت الكاتبة إننا نعيش "الانقراض الجماعي السادس" في تاريخ الكوكب. وأضافت أنه للمرة الأولى نحن السبب.

صدر الصورة، National Trust/James Dobson التعليق على الصورة، البلوط من نوع هولم في ويستبري كورت غاردن في غلوسيسترشاير

وتابعت أنه ليس تهديدا بعيدا بل هو فوري.

ورأت أننا "نتعامل مع حياة الكوكب كمورد قابل للاستغلال والتكيف بلا حدود. إنه ليس كذلك. نحن نقتل شبكة الأشياء المتنامية التي يعتمد عليها بقاؤنا".

وقالت إن العالم المكون من أشجار وزهور وغناء العصافير والتربة الخصبة، يبدو بشكل مطمئن أنه لا يشهد تغييراً. هذا وهم. إنه يموت تحت أقدامنا".

وذكّرت الكاتبة بصدمة الألمان عند اكتشافهم منذ ست سنوات أنه خلال 27 عاما انخفض عدد الحشرات الطائرة بمقدار ثلاثة أرباع. وأضافت أن العلماء استنتجوا الآن أن أعداد الحشرات في جميع أنحاء العالم تتراجع بنسبة 2.5 في المئة سنويا، وتختفي أسرع بثماني مرات من الفقاريات.

وقالت إنه في حال استمرار هذا الوضع، ستزول 40 في المئة منها في غضون عقود.

وتابعت أنه إذا أردنا البناء والنمو، فعلينا من الآن فصاعدا، إعطاء الأولوية لكيفية تجديد ما نزيله. هذا التحول يجب أن يكون مدفوعًا من قبل الحكومات إذا كان سيبدأ، ولكن يجب علينا جميعا - بحسب الكاتبة - أن نبدأ حيث نستطيع، الآن.

وقالت: "وفر مساحة للطبيعة كلما أمكن ذلك. تحتاج الحياة البرية إلى المياه والمساحات البرية".

ودعت راسل إلى حظر العشب البلاستيكي في كل مكان باستثناء الملاعب الرياضية، وإلى حملة لإصلاح أو تقليل المبيدات الزراعية لإنها تقتل الحياة على البر والنهر والبحر.