الولايات المتحدة "تحتفي برئيس الوزراء الهندي والدافع هو الصين" -الفاينانشال تايمز

قبل 14 دقيقة

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احتفاء الولايات المتحدة برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي" في زيارته لأراضيها والدافع وراء هذه الحفاوة، وتأثير تلوث الهواء على صحة المصابين بكوفيد 19، والتساؤلات حول مصير الغواصة تايتان وطاقمها، ضمن القضايا التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة الخميس.

نبدأ من صفحة الرأي في صحفية الفاينانشال تايمز، ومقال لإدوارد لوس بعنوان "الولايات المتحدة تمد البساط الأحمر لمودي".

ويقول الكاتب إن خطب ود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ليس أمرا جديدا، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل الاحتفاء بمودي إلى مرحلة جديدة، حيث سينضم مودي الخميس إلى عدد من رجال الدولة المختارين، مثل ونستون تشرشل ونيلسون مانديلا قبلهن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس.

ويقول الكاتب إن "سر هذه الحفاوة لا علاقة لها بسياسات مودي، ولكنه يتصل اتصالا وثيقا بالموقع الجغرافي للهند. فلا توجد هناك دولة أخرى لديها الحجم أو القدرة على العمل كقوة موازنة للصين".

ودعا ذلك كورت كامبل، مستشار بايدن في آسيا، إلى وصف العلاقة بين الولايات المتحدة والهند بأنها أهم علاقة ثنائية لأمريكا.

ويضيف أنه يبدو أن هذه الأهمية للموقع الجغرافي للهند جعلت الولايات المتحدة تغض الطرف عن تراجع الديمقراطية الليبرالية في الهند.

ويرى الكاتب أن "بايدن تخلى بهدوء عن رفضه لامتناع مودي التصويت في الأمم المتحدة على حرب روسيا على أوكرانيا".

ويقول الكاتب إن مودي يضرب عرض الحائط بالكثير من الحقوق، وعلى رأسها الحرية الدينية ، ولكن الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء ذلك.

وبحسب الصحيفة، ليس هناك شك في أن أمريكا والهند تشتركان في خوف واقعي من الصين العدوانية، وأن التقارب هو الشيء المنطقي الذي يجب القيام به، ولكن التودد إلى أكثر المتراجعين عن الديمقراطيين قسوة في العالم هو سلوك فظ وغير ضروري.

تلوث الهواء وكوفيد

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وننتقل إلى صحيفة الغارديان وتقرير لداميان كارينغتون محرر البيئة بعنوان "دراسة تخلص إلى أن تلوث الهواء يضر بصورة كبيرة بمرضى كوفيد".

ويقول الكاتب إن بحثا جديدا أجرته جامعة بلجيكية خلص إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لتلوث الهواء وهم يعانون من كوفيد 19 كانت حالتهم الصحية أشبه بمن يزيدون عنهم في العمر عشرة أعوام.

وخلصت الدراسة أيضا أن مرضى كوفيد الذين تعرضوا لتلوث الهواء أمضوا أربعة أيام في المستشفى، وهو نفس عدد الأيام الذي يمضيها في المشفى من هم أكبر منهم سنا بعشر سنوات.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن مستويات تلوث الهواء ترتبط بزيادة بنسبة 36٪ في الحاجة إلى العلاج في العناية المركزة. وأظهرت دراسة منفصلة في الدنمارك أن التعرض لتلوث الهواء مرتبط بزيادة بنسبة 23 ٪ في خطر الوفاة من كوفيد 19.

ويقول التقرير إن الحد من تلوث الهواء إجراء حاسم للحد من الأمراض والوفيات أثناء تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المستقبل، بما في ذلك موسم الأنفلونزا السنوي.

تساؤلات عن الغواصة تيتان

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وننتقل إلى صحيفة الاندبندنت وتقرير لبيفان هيرلي بعنوان "خمسة تساؤلات عن الغواصة تيتان". وتقول الصحيفة إنه يُعتقد أنه يبقى أقل من 12 ساعة من الأكسجين على الغواصة تيتان التي اختفت في رحلة استكشافية إلى موقع حطام السفينة تيتانيك الغارقة.

ويضيف التقرير أن تيتان، التي تتسع لخمسة أشخاص وتديرها شركة غوغيت إكسبيديشنز، اختفت دون أن تترك أثراً بعد حوالي 100 دقيقة من انطلاقها على بعد 900 ميل قبالة ساحل كيب كود في الولايات المتحدة صباح الأحد.

ويطرح التقرير خمسة تساؤلات رئيسية عن الغواصة وهي:

لماذا توقف الغواصة عن العمل؟ يقول التقرير إن تيتان تستخدم نظامين للتواصل مع السفينة السطحية التي ترافقها. ويمكن إرسال الرسائل النصية واستقبالها، ويتم إرسال أصوات الأمان كل 15 دقيقة للإشارة إلى موقع الغواصة، ولكن كلا النظامين توقفا عن العمل بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من غرق تيتان صباح الأحد.

ماذا يمكن أن يحدث للتيتان؟ ويقول التقرير إن خبراء في جميع أنحاء الصناعة قدموا ثلاث نظريات محتملة ، أخطرها أنها انفجرت تحت ضغط هائل. ومن الممكن أيضًا أن تكون السفينة قد حوصرت في الحطام .

ما هي أصوات "القرع" المكتشفة؟ ويقول التقرير إنه يوم الثلاثاء اكتشفت بويز "أصوات نقر" قادمة من منطقة البحث، مما أثار آمالًا ضئيلة في إمكانية العثور على ناجين. وقال الأدميرال جون موغر في خفر السواحل الأمريكي لشبكة سي بي إس هذا الصباح: "لا نعرف مصدر تلك الضوضاء ، لكننا شاركنا تلك المعلومات مع خبراء البحرية لتصنيفها".

ما هي خيارات الطوارئ حتى تطفو الغواصة؟ ويقول التقرير إن لدى تيتان سبعة أنظمة تعيدها إلى السطح، من بينها "الأوزان المتساقطة" لأكياس الرمل وأنابيب الرصاص التي يمكن أن تسقط في حالة الطوارئ وترفع الغواصة إلى السطح باستخدام الطفو.