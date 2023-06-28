دعوى قضائية للتحقيق في وفاة واغتصاب عاملات كينيات في السعودية - الغارديان

قبل 18 دقيقة

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نبدأ عرض أهم ما تناولته الصحف البريطانية بتقرير في صحيفة الغارديان عن مطالبات حقوقية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عاملات المنازل الكينيات في دول الخليج.

وقالت كاتبة التقرير كارولين كيميو، إن تزايد الوفيات والانتهاكات المزعومة للنساء الكينيات في المملكة العربية السعودية، دفع نيروبي للعمل على ضمان حقوق الإنسان للسيدات اللاتي تسافرن للعمل في السعودية ودول الخليج الأخرى.

وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها من عدم بذل جهود كافية لمعالجة سوء المعاملة المزعومة لعاملات المنازل في دول الخليج، مثل السعودية، بعد تحرك الحكومة الكينية لتأمين فرص عمل لمواطنيها في الخارج.

وقال جون موريري، المحامي في منظمة كيتو تشا شيريا للمساعدة القانونية: "هذه قضية خطيرة تخص المصلحة العامة. لقد تعرض العديد من مواطنينا الكينيين للإيذاء ويموتون هناك. هناك حاجة ملحة للحماية".

ورغم عد توافر بيانات حديثة حول وفيات العمال المهاجرين الكينيين، أفادت وزارة الخارجية الكينية أن 89 مواطنا على الأقل، معظمهم من العمالة المنزلية، فقدوا حياتهم في السعودية بين عامي 2020 و2021.

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تدعم منظمة كيتو تشا شيريا ومجموعة حقوقية أخرى تسمى هاكيجامي، مقاضاة الحكومة الكينية من جانب ما يقرب من اثنتي عشرة عاملة منزلية عملن سابقا في دول الخليج، بزعم أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهن من "العبودية الحديثة والاتجار بالبشر".

وزعمت العاملات في القضية المرفوعة بالفعل في أوائل فبراير/شباط، أن الحكومة الكينية "أهملت" التحقيق في العديد من حالات الوفاة وسوء المعاملة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة ردها في غضون الشهرين المقبلين.

تمثل السعودية مصدرا مهما للتحويلات المالية إلى كينيا. وبحسب ما ورد أرسل العمال المهاجرون في المملكة ما يقرب من 237 مليون جنيه إسترليني لعائلاتهم في كينيا العام الماضي.

وتعاني كينيا من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك تسعى الحكومة بقوة لخلق فرص العمل محليا ودوليا. وبالنسبة لرئيس كينيا، وليام روتو، الذي وصل إلى السلطة واعدا بفرص أفضل للكينيين ذوي الدخل المنخفض، قد تصبح القضية معيارا لنجاح إدارته.

خطط الرئيس لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية الجديدة، التي أعلن عنها الشهر الماضي، كجزء من دفعة لتمكين المزيد من العمال الكينيين من إيجاد فرص في الخارج، سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

صدر الصورة، Joost Bastmeijer/The Guardian التعليق على الصورة، سيدات كينيات تتعلمن مهارات التدبير المنزلي لإعدادهن للعمل في المملكة العربية السعودية في معهد شرق إفريقيا لإدارة الرعاية المنزلية بالقرب من نيروبي

وأثار توقيع اتفاقيات مع السعودية قلق الجماعات الحقوقية، التي تخشى أن التقارير المروعة من عاملات المنازل في الدولة الخليجية لم تتم معالجتها بشكل كافٍ.

وطالبت المنظمة الحقوقية في دعواها إلى "التعليق الفوري" لنقل العمالة الكينية إلى الشرق الأوسط حتى تضمن تحقيق "الحد الأدنى الأساسي" من احتياجاتهم، وطالبت بتعويضات للضحايا أو عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة شهادة بيورتي مبوغو، 33 عاما، وكشفت أنها في عام 2020، كانت تبحث عن عمل وسمعت عن وظيفة تدريس في قطر، لكنها أدركت فيما بعد الأمر الذي أثار رعبها، وهو أن وكالة التوظيف قد جعلتها تعمل في التدبير المنزلي في السعودية، بدلا من ذلك.

في شهادتها المكتوبة أمام المحكمة، التي اطلعت عليها الغارديان، تدعي مبوغو أن هاتفها وجواز سفرها صودرا عند وصولها، مما جعلها غير قادرة على التواصل مع عائلتها لعدة أشهر. وتقول إنها تعرضت للضرب بمكواة ساخنة عندما اشتكت من عدم وجود هاتفها، وتمكنت من العودة إلى كينيا في أواخر عام 2020، بعد أن ساعدتها عائلتها على الخروج من السعودية.

وكشفت بعض النساء عن تعرضهن لانتهاكات جسدية وجنسية أثناء العمل في دول الخليج. كما أن السفارة الكينية في السعودية "أغلقت أبوابها"، في وجههم ولم تساعدهم في محنتهم، "مما أجبرهم على الاحتجاز في مراكز الترحيل ومراكز الإقامة التابعة للوكالات، حيث كانت الحياة مهينة للبشر".

بوتين "أكثر خطورة"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بوتين يخشى مصير صدام حسين والقذافي، مما قد يدفعه لاستخدام الأسلحة النووية

حذرت صحيفة التليغراف من أن روسيا بوتين لم تنته بعد، وربما تصبح أكثر خطورة مما يعتقد الغرب.

وقالت شيريل جاكوبس، في مقال بالصحيفة إن روسيا لا تزال تشكل تهديدا وجوديا للغرب، وربما أدى "انقلاب" مرتزقة فاغنر إلى زيادة هذا التهديد.

وأوضحت أنه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، يسيطر سيناريوهان عن نهاية العالم على خيال الغرب. الأول بسبب تغير المناخ، الذي سيؤدي إلى انفجار كوكبنا في حريق عقابي. والآخر هو أننا على أعتاب اختراع ذكاء اصطناعي سيختار تدمير البشرية بعد إجراء بعض حسابات التكلفة والفوائد التي لا يمكن اختراقها.

ولفتت أن الانقلاب الفاشل الذي قامت به مجموعة فاغنر لم يُقابل بالخوف ولا بتقييم رصين للتداعيات المحتملة. لقد نظر الكثير من الغرب بنوع من الرهبة، حيث أعلن البعض بثقة نهاية عهد بوتين، لكن بعد ذلك كان هناك شك وقلق عندما أوقف يفغيني بريغوزين، قائد فاغنر تمرده.

ورغم الحرب في أوكرانيا، لا يهتم الغرب كثيرا بفكرة أن النخبة الروسية قد تكون سببا لنهاية العالم. لقد قضى تمرد فاغنر على سلطة بوتين. وتضررت المعنويات العسكرية بشكل خطير، وقد لا يكون أمام بوتين خيار سوى إعادة توجيه الموارد لمنع المزيد من التمردات في الداخل.

وتساءلت الكاتبة: هل نحن واثقون حقا من أن التهديد قد انتهى بشكل أساسي؟ هل نحن على يقين من أن الكرملين قد تم تحييده بسبب عدم كفاءته؟ أم يمكن أن يكون يوم السبت نقطة تحول من نوع أكثر خطورة بكثير؟

بوتين يعرف أن وضعه السياسي يقترب من النهاية، وأن هذا يغريه لتصعيد حرب أوكرانيا بطريقة تخاطر بالفعل بإشعال حرب عالمية أخرى. وأكثر ما يخشاه بوتين أنه يقترب من نهاية مروعة شبيهة بصدام حسين أو معمر القذافي. يُعتقد أنه أصيب بالجنون من الغضب عند وفاة القذافي، وهو يشاهد لقطات من موته العنيف.

والآن وفي ظل تهديد قائد فاغنر لسلطته، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقاله، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كانت هذه النهاية عادت من جيد لتراود بوتين.

إذا كان الأمر كذلك، فقد يميل إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا في محاولة يائسة لتغيير ديناميكيات الحرب لصالحه. في الواقع، يجب علينا أن نتعامل بجدية بالغة مع نقله للأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا والسعي إلى تطوير نطاقات جديدة ومحدثة من الصواريخ النووية.

أغلى لوحة في أوروبا

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، اللوحة تم بيعها مقابل 85.3 مليون جنيه إسترليني خلال عشر دقائق دقائق فقط

حققت لوحة "حاملة المروحة" أو سيدة المروحة رقما قياسيا لتصبح أغلى عمل فني في أوروبا، بعد بيعها في مزاد علني بحوالي 85 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن البورترية الأخير للرسام النمساوي غوستاف كليمت، المتوفي عام 1918، أصبحت أغلى عمل فني تم بيعه في أوروبا في دار مزادات سوثبي في لندن.

وتجسد اللوحة صورة لإمرأة مجهولة، وتم بيعها مقابل 85.3 مليون جنيه إسترليني بعد منافسة استمرت عشر دقائق دقائق بين أربعة مزايدين، وحققت 10 ملايين جنيه إسترليني أعلى من التقديرات.

فازت بالمزاد باتي وونغ، وهي مستشارة فنية، نيابة عن جامع تحف فنية من هونغ كونغ. أطلقت وونغ، الرئيسة السابقة لشركة ثوسبي، شركتها التي تركز على آسيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

كانت اللوحة هي آخر لوحة رسمها كليمت وتم العثور عليها على حامل عندما توفي الفنان النمساوي إثر إصابته بسكتة دماغية والتهاب رئوي في عام 1918 عن عمر يناهز 55 عاما.

وكانت هوية السيدة غير معروفة، على الرغم من اقتراحات بأنها قد تكون إحدى عارضات كليمت العادية المدفوعة الأجر، جوانا ستود.