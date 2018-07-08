إسرائيل تتهم سائحة تركية بمساعدة حماس بخمس زجاجات عطر، وترامب يتوقع اختفاء نيويورك تايمز وواشنطن بوست

اتهمت إسرائيل السائحة التركية إبرو أوزكان بالمساعدة في تهريب أموال وطرود إلى حركة حماس.

وتحتجز إسرائيل إبرو البالغة من العمر 27 عاما منذ الشهر الماضي عندما ألقي القبض عليها أثناء محاولة الصعود إلى طائرة في تل أبيب.

وتواجه إبرو عدة اتهامات من بينها تهريب خمس زجاجات من العطور وهو ما وصفه محاميها بأنه أمر تافه وطالب بالإفراج عنها.

ورغم اتهامها بجلب مواد أخرى فقد وضع ممثلو الإدعاء على رأس القائمة تهريبها لخمس زجاجات من العطور لبيعها من أجل جمع أموال لحماس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حين سئل عنها إنها "أختنا" واتهم إسرائيل "باتخاذ إجراءات قمعية ضد مواطنينا الذين يسافرون إلى القدس".