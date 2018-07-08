إسرائيل تتهم سائحة تركية بمساعدة حماس بخمس زجاجات عطر، وترامب يتوقع اختفاء نيويورك تايمز وواشنطن بوست

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر" إن موقع تويتر يحذف الحسابات الزائفة بسرعة قياسية. فهل سيشمل ذلك حساب صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وماكينة الدعاية لموقع أمازون، وحسابات صحيفة واشنطن بوست وهولاء دائما ما ينقلون عن مصادر مجهولة وبرأيي غير موجودة. ستختفي المؤسستان في غضون سبع سنوات.
إسرائيل تقول إنها لن تسمح بتموضع القوات الإيرانية في أي جزء من الأراضي السورية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده لن تقبل بتموضع القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية سواء في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية أو بعيدة عنها.
وأضاف نتانياهو أنه سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنه سيوضح " في هذا اللقاء مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية: أولا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية وللقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية - ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها. ثانيا سنطالب من سوريا ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 بحذافيرها."
الأمم المتحدة تقول إن معظم النازحين غادروا حدود الأردن عائدين إلى سوريا
أعلن مسؤول رفيع بمكتب الأمم المتحدة في الأردن أن معظم النازحين السوريين إلى معبر نصيب-جابر الحدودي قد غادروا عائدين إلى سوريا.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بنزوح عشرات الآلاف من السكان إلى منطقة قرب الحدود السورية-الأردنية بعد أن هاجمت القوات الحكومية مواقع المعارضة في جنوب غرب سوريا.
ويأتي هذا بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة ومفاوضين روس يوم الجمعة.
وتقول رولا أمين الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن إعادة النازحين هو مطلب رئيسي للمفوضية.
تغطية مباشرة
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إسرائيل تتهم سائحة تركية بمساعدة حماس بخمس زجاجات عطر
اتهمت إسرائيل السائحة التركية إبرو أوزكان بالمساعدة في تهريب أموال وطرود إلى حركة حماس.
وتحتجز إسرائيل إبرو البالغة من العمر 27 عاما منذ الشهر الماضي عندما ألقي القبض عليها أثناء محاولة الصعود إلى طائرة في تل أبيب.
وتواجه إبرو عدة اتهامات من بينها تهريب خمس زجاجات من العطور وهو ما وصفه محاميها بأنه أمر تافه وطالب بالإفراج عنها.
ورغم اتهامها بجلب مواد أخرى فقد وضع ممثلو الإدعاء على رأس القائمة تهريبها لخمس زجاجات من العطور لبيعها من أجل جمع أموال لحماس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حين سئل عنها إنها "أختنا" واتهم إسرائيل "باتخاذ إجراءات قمعية ضد مواطنينا الذين يسافرون إلى القدس".
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قاض برازيلي يأمر بإطلاق سراح الرئيس السابق
أمر قاض في جنوب البرازيل بإطلاق سراح الرئيس السابق لولا دي سيلفا بشكل فوري.
وكانت السلطات سجنت دي سيلفا في شهر إبريل/نيسان الماضي بتهم فساد.
وجاء قرار القاضي بإطلاق سراح دي سيلفا بعد دعوة قدمها أنصاره لنقض الحكم الذي صدر من محكمة أعلى.
ومن المتوقع أن يغادر دي سيلفا السجن الواقع في مدينة كورتيبا جنوبي البلاد خلال ساعات.
عودة الاتصالات الهاتفية بين إثيوبيا وإريتريا بعد 20 عاما من الانقطاع
قال مسؤول إثيوبي إن الاتصالات الهاتفية الدولية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا عادت "للمرة الأولى بعد عقدين" من الانقطاع.
وكتب رئيس مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ذلك في بيان نشره على تويتر بعد بدء قمة بين رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس إريتريا اسياس افورقي.
وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه في عقدين بين زعيمي البلدين الجارين في منطقة القرن الأفريقي اللذين دارت بينهما حروب طاحنة بسبب خلافات على مناطق حدودية.
إطلاق سراح امرأتين خطفتا في العراق
قال الشرطة في محافظة ديالا العراقية إن امرأتين من الفلبين خطفتا يوم أمس تم إطلاق سراحهم اليوم.
وقالت مصادر عسكرية إن الامرأتين كانتا مسافرتين مع ثلاثة آخرين على الطريق الذي يربط بغداد بكركوك عندما تعطلت سيارتهم.
وتابعت تلك المصادر " خرجت المرأتان من السيارة بعد تعطلها، فاقترب منهما رجال يستقلون سيارة صفراء اللون وأخذوهما".
مقتل 8 من الحرس الوطني التونسي في كمين
قتل ثمانية على الأقل من قوات الحرس الوطني في تونس في كمين بالقرب من مدينة غار الدماء شمال غربي البلاد.
واستهدف مسلحون سيارة للحرس الوطني بقنبلة يدوية، قبل أن يفتحوا النار على سيارة ثانية.
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الحكومة التركية تفصل أكثر من 18 ألف شخص من وظائفهم
فصلت الحكومة التركية أكثر من 18 ألف من وظائفهم في قطاع الشرطة والجيش والتعليم والإدارة الحكومية على خلفية محاولة الإنقلاب الفاشلة قبل عامين.
وتتهم السلطات التركية من فصلتهم من وظائفهم بأنهم على صلة بمجموعات إرهابية ولن يسمح لهم بالتقدم لوظائف في القطاع العام.
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن هذه ربما تكون أخر دفعة من الموظفين تفصلهم السلطات قبل رفع حالة الطوارئ في البلاد والتي فرضت بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة.
وكان مسؤولون أتراك أشاروا إلى أن رفع حالة الطوارئ قد يتم خلال هذا الشهر.
ويؤدي الرئيس التركي القسم الدستوري كرئيس للبلاد بعد انتخابه مؤخرا يوم غد.
الشرطة العراقية تطلق النار على محتجين في البصرة
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عراقيين قولهم إن الشرطة أطلقت النار لتفريق عشرات المحتجين على قلة الوظائف وعدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية قرب مدينة البصرة جنوبي البلاد.
وقالت مصادر في الشرطة إن ثمانية محتجين أصيبوا في إطلاق النار بينما قال مسؤول محلي إن أحد المتظاهرين قتل وأصيب ثلاثة آخرون.
وقال ياسين البطاط مدير ناحية الإمام الصادق حيث وقعت الاحتجاجات إن المحتجين كانوا يطالبون بمطالب عادلة تتعلق بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية لهم لكن الشرطة فتحت النار عليهم وقتلت أحدهم.
محكمة كويتية تقضي بحبس نواب معارضين حاليين وسابقين وبعض النشطاء
قضت أعلى محكمة كويتية بحبس نواب معارضين حاليين وسابقين وبعض النشطاء لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي.
وشمل الحكم النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك والنائبين الإسلاميين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كما شمل أيضا النواب السابقين فيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على الفساد.
وأفادت أنباء بأن الجلسة حضرها وفد من نقابة المحامين البريطانية "للمراقبة" كما أحاطت بالمحكمة إجراءات أمنية مشددة وجرى نشر قوات خاصة.
ترامب يتوقع اختفاء نيويورك تايمز وواشنطن بوست
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر" إن موقع تويتر يحذف الحسابات الزائفة بسرعة قياسية. فهل سيشمل ذلك حساب صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وماكينة الدعاية لموقع أمازون، وحسابات صحيفة واشنطن بوست وهولاء دائما ما ينقلون عن مصادر مجهولة وبرأيي غير موجودة. ستختفي المؤسستان في غضون سبع سنوات.
إسرائيل تقول إنها لن تسمح بتموضع القوات الإيرانية في أي جزء من الأراضي السورية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده لن تقبل بتموضع القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية سواء في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية أو بعيدة عنها.
وأضاف نتانياهو أنه سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنه سيوضح " في هذا اللقاء مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية: أولا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية وللقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية - ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها. ثانيا سنطالب من سوريا ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 بحذافيرها."
الأمم المتحدة تقول إن معظم النازحين غادروا حدود الأردن عائدين إلى سوريا
أعلن مسؤول رفيع بمكتب الأمم المتحدة في الأردن أن معظم النازحين السوريين إلى معبر نصيب-جابر الحدودي قد غادروا عائدين إلى سوريا.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بنزوح عشرات الآلاف من السكان إلى منطقة قرب الحدود السورية-الأردنية بعد أن هاجمت القوات الحكومية مواقع المعارضة في جنوب غرب سوريا.
ويأتي هذا بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة ومفاوضين روس يوم الجمعة.
وتقول رولا أمين الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن إعادة النازحين هو مطلب رئيسي للمفوضية.