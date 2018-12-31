روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه، وأسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية بولاية أمريكية

اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مواطناً أمريكياً اعتقل من قبل جهاز الأمن الروسي ووجهت له تهم بالتجسس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده طلبت أن يسمح للقنصلية بالتواصل مع المواطن الأمريكي الذي تم اعتقاله يوم الجمعة.

وتقول السلطات الروسية إن بول ويلان ألقي القبض عليه أثناء قيامه بعملية تجسس.

يذكر أنه إذا ثبتت إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة سجن طويلة.

ويأتي اعتقاله في أعقاب سلسلة من اتهامات بالتجسس وجهت إلى الروس في الغرب بما في ذلك محاولات موسكو التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.