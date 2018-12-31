روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه، وأسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية بولاية أمريكية

أمريكا تطالب بالسماح لقنصليتها بالتواصل مع أمريكي متهم بالتجسس في روسيا
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مواطناً أمريكياً اعتقل من قبل جهاز الأمن الروسي ووجهت له تهم بالتجسس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده طلبت أن يسمح للقنصلية بالتواصل مع المواطن الأمريكي الذي تم اعتقاله يوم الجمعة.
وتقول السلطات الروسية إن بول ويلان ألقي القبض عليه أثناء قيامه بعملية تجسس.
يذكر أنه إذا ثبتت إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة سجن طويلة.
ويأتي اعتقاله في أعقاب سلسلة من اتهامات بالتجسس وجهت إلى الروس في الغرب بما في ذلك محاولات موسكو التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
مقتل شخص في تظاهرات الخرطوم والاحتجاجات تنتقل إلى جنوبها
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وجرح آخرون خلال فض القوات الأمنية السودانية للاحتجاجات التي حدثت اليوم في الخرطوم.
وقالت مصادر طبية لبي بي سي إن الشخص قتل جراء إصابته بطلق ناري في منطقة وسط الخرطرم.
وأضافت أن المستشفيات استقبلت عددا من الجرحي بعضهم في حالة خطيرة.
وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع الحوادث الذي توجد به عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية.
كما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة ما نتج عنه اختناقات وسط المحتجين نقلوا على إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج.
وتكمن المحتجون من التظاهر والهتاف بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات السودانية.
وتحولت منطقة وسط الخرطرم التي تبعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية مع انتشار قوات من الأمن والشرطة والجيش في الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وانتقلت الاحتجاجات من وسط الخرطوم إلى جنوبها في مناطق السجانة وأبو حمام وسط كَر وفر بينهم والقوات الأمنية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بوتين يصل لموقع انهيار عقار سكني بمدينة
ذكرت وكالات أنباء محلية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماجنيتاجورسك بعد انفجار في عقار سكني تسبب في مقتل أربعة على الأقل وفقدان العشرات.
ويسابق عمال الانقاذ الزمن للعثور على أحياء بين أنقاض الجزء المنهار من المبنى.
وأفادت أنباء بأن الحادث نتج عن انفجار غازي.
قوات الأمن السودانية تفرق احتجاجات شعبية في مدينة الخرطوم
فرقت قوات الأمن السودانية احتجاجات شعبية انطلقت من وسط العاصمة الخرطوم تجاه القصر الرئاسي.
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة تمكن المحتجون الذين يغلب عليهم عنصر الشباب من التحرك والهتاف مطالبين باسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
وحدثت عمليات كَر وفر بين القوات الأمنية والمحتجين داخل أزقة السوق العربي الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي.
وانتشرت القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من بينها وحدات للجيش في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها.
مصر توافق على ترخيص 80 كنيسة ومبنى تابعاً لها
وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس في مصر على ترخيص 80 كنيسة ومبنى تابعاً لها.
وبذلك يرتفع عدد الكنائس التي تم ترخيصها أو توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة في يناير/كانون الثاني عام 2017 إلى 627 كنيسة ومبنى تابعاً، بينها 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء شتروط السلامة الإنشائية وتسديد حقوق الدولة المالية.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارا بتشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، وتعنى بوضع الاستراتيجية العامة لمواجهة الأحداث الطائفية وتوابعها.
تجديد حبس كارلوس غصن عشرة أيام في اليابان
قالت محطة اساهي التلفزيونية اليابانية إن محكمة طوكيو الجزئية جددت حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن عشرة أيام.
ويواجه غضن اتهامات بجعل شركة نيسان لصناعة السيارات تتحمل خسائر استثمار شخصي بلغ حجمها 16.8 مليون دولار.
وسيبقى غصن في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية بولاية أمريكية
قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية افترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاما قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم.
وقال مركز (كونسيرفاتورز سنتر) إن أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة".
روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه
أفادت وسائل إعلام روسية محلية بأن جهاز الأمن الداخلي الروسي أعلن اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو.
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي الذي اعتقل في 28 ديسمبر كانون الأول.
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أمريكا تطالب بالسماح لقنصليتها بالتواصل مع أمريكي متهم بالتجسس في روسيا
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مواطناً أمريكياً اعتقل من قبل جهاز الأمن الروسي ووجهت له تهم بالتجسس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده طلبت أن يسمح للقنصلية بالتواصل مع المواطن الأمريكي الذي تم اعتقاله يوم الجمعة.
وتقول السلطات الروسية إن بول ويلان ألقي القبض عليه أثناء قيامه بعملية تجسس.
يذكر أنه إذا ثبتت إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة سجن طويلة.
ويأتي اعتقاله في أعقاب سلسلة من اتهامات بالتجسس وجهت إلى الروس في الغرب بما في ذلك محاولات موسكو التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
مقتل شخص في تظاهرات الخرطوم والاحتجاجات تنتقل إلى جنوبها
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وجرح آخرون خلال فض القوات الأمنية السودانية للاحتجاجات التي حدثت اليوم في الخرطوم.
وقالت مصادر طبية لبي بي سي إن الشخص قتل جراء إصابته بطلق ناري في منطقة وسط الخرطرم. وأضافت أن المستشفيات استقبلت عددا من الجرحي بعضهم في حالة خطيرة.
وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع الحوادث الذي توجد به عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية.
كما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة ما نتج عنه اختناقات وسط المحتجين نقلوا على إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج.
وتكمن المحتجون من التظاهر والهتاف بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات السودانية.
وتحولت منطقة وسط الخرطرم التي تبعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية مع انتشار قوات من الأمن والشرطة والجيش في الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وانتقلت الاحتجاجات من وسط الخرطوم إلى جنوبها في مناطق السجانة وأبو حمام وسط كَر وفر بينهم والقوات الأمنية.
بوتين يصل لموقع انهيار عقار سكني بمدينة
ذكرت وكالات أنباء محلية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماجنيتاجورسك بعد انفجار في عقار سكني تسبب في مقتل أربعة على الأقل وفقدان العشرات.
ويسابق عمال الانقاذ الزمن للعثور على أحياء بين أنقاض الجزء المنهار من المبنى.
وأفادت أنباء بأن الحادث نتج عن انفجار غازي.
قوات الأمن السودانية تفرق احتجاجات شعبية في مدينة الخرطوم
فرقت قوات الأمن السودانية احتجاجات شعبية انطلقت من وسط العاصمة الخرطوم تجاه القصر الرئاسي.
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة تمكن المحتجون الذين يغلب عليهم عنصر الشباب من التحرك والهتاف مطالبين باسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
وحدثت عمليات كَر وفر بين القوات الأمنية والمحتجين داخل أزقة السوق العربي الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي.
وانتشرت القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من بينها وحدات للجيش في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها.
مصر توافق على ترخيص 80 كنيسة ومبنى تابعاً لها
وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس في مصر على ترخيص 80 كنيسة ومبنى تابعاً لها.
وبذلك يرتفع عدد الكنائس التي تم ترخيصها أو توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة في يناير/كانون الثاني عام 2017 إلى 627 كنيسة ومبنى تابعاً، بينها 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء شتروط السلامة الإنشائية وتسديد حقوق الدولة المالية.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارا بتشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، وتعنى بوضع الاستراتيجية العامة لمواجهة الأحداث الطائفية وتوابعها.
تجديد حبس كارلوس غصن عشرة أيام في اليابان
قالت محطة اساهي التلفزيونية اليابانية إن محكمة طوكيو الجزئية جددت حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن عشرة أيام.
ويواجه غضن اتهامات بجعل شركة نيسان لصناعة السيارات تتحمل خسائر استثمار شخصي بلغ حجمها 16.8 مليون دولار.
وسيبقى غصن في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
أسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية بولاية أمريكية
قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية افترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاما قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم.
وقال مركز (كونسيرفاتورز سنتر) إن أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة".
روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه
أفادت وسائل إعلام روسية محلية بأن جهاز الأمن الداخلي الروسي أعلن اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو.
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي الذي اعتقل في 28 ديسمبر كانون الأول.