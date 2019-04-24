المجلس العسكري في السودان يدعو المعارضة إلى اجتماع، وظريف يحذر واشنطن من "عواقب" منع تصدير النفط الإيراني عبر مضيق هرمز

ظريف يحذر واشنطن من "عواقب" منع تصدير النفط الإيراني عبر مضيق هرمز
قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستواصل البحث عن مشترين لنفطها ونقله عبر مضيق هرمز، محذرا من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة منع ذلك ، فينبغي أن تكون مستعدة للعواقب.
وكان ظريف يتحدث في نيويورك بعد يومين من إعلان الحكومة الأمريكية أنها لن تتنازل عن فرض عقوبات على الدول التي لا تزال تشتري النفط من إيران.
وقال ظريف إنه لا يوجد شك في أن العقوبات سيكون لها أثارا سلبية ، لكنها لن تغير السياسة الإيرانية أبدًا.
محكمة مصرية تقضي بإعدام شخصين في قضية مقتل راهب
قضت محكمة جنايات دمنهور شمالي مصر بإعدام راهبين اثنين، أحدهما معزول من الكنيسة القبطية، بعد إدانتهما بقتل رئيس دير الأنبا أبو مقار في يوليو/تموز العام الماضي.
والحكم أولي يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
وكانت النيابة قد أحالت وائل سعد، وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب قتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري، واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور إلى المحاكمة بتهمة القتل
المجلس العسكري في السودان يدعو المعارضة إلى اجتماع
أفادت مصادر رسمية سودانية أن المجلس العسكري الانتقالي دعى قيادات قوى الحرية والتغيير للاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد علقت المفاوضات مع المجلس العسكري قبل يومين وقالت في مؤتمر صحفي اليوم إن المجلس لا يعترف بشرعيتها ويتعنت في نقل السلطة لإدارة مدنية.
وتضم قوى الحرية والتغيير العديد من الجماعات التي شاركت في التظاهرات التي سبقت إطاحة الجيش بحكم الرئيس عمر البشير
مقتل أكثر من 60 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في جنوب أفريقيا
قتل 60 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي حدثت في مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية في جنوب إفريقيا.
ومن بين القتلى ثمانية أفراد من أسرة واحدة، وما زال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين.
ولاتزال فرق الإنقاذ تقوم بالبحث بين أنقاض المباني المنهارة بحثا عن ناجين.
وقال رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا الذي كان يزور المنطقة المنكوبة، إن أكثر من ألف شخص قد نزحوا منها.
وأضاف أن التغير المناخي لعب دورا جزئيا في هطول الامطار الغزيرة بين يومي الأحد والثلاثاء.
وسيزور رامافوسا مقاطعة كيب الشرقية المجاورة، حيث توفي هناك ثلاثة أشخاص على الأقل.
وفاة عباسي مدني مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
توفي في
العاصمة القطرية الدوحة مؤسس حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائري المنحل، عباسي مدني، عن 88 عاما.
وأسس مدني
الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1988 قبل أن تفوز بالانتخابات البلدية بعد عامين
فقط، في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر.
وحكم على
مدني بالسجن اثنتي عشرة سنة، عقب إلغاء المؤسسة العسكرية الانتخابات التشريعية 1991
، بتهمة المس بأمن الدولة.
وتمتع
مدني بالإفراج الصحي، بعد ست سنوات، لكنه بقي تحت الإقامة الجبرية، حتى عام ألفين
وأربعة، تاريخ انتقاله للعيش بالدوحة التي توفي بها.
إدانة أممية لإعدام السعودية 37 شخصا بعد إدانتهم "بالإرهاب"
أدانت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، قيام السلطات السعودية يوم أمس بإعدام 37 شخصا بعد إدانتهم بتهمة "الإرهاب".
وأعربت باشليت عن قلقها حيال ما وصفته بغياب العدالة عن المحاكمات مطالبة السلطات السعودية بمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء "تعزيرا وإقامة لحد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".
15 قتيلا على الأقل في انفجار بمدينة جسر الشغور السورية
تفيد التقارير الورادة من سوريا بسقوط 15 قتيلا وإصابة العشرات في انفجار في وسط مدينة جسر الشغور في شمال غربي سوريا، بعد يوم واحد من ضربات جوية روسية مكثفة في المنطقة المجاورة.
وانهارت العديد من المباني السكنية نتيجة الانفجار الذي وقع في المدينة التابعة لمحافظة إدلب
وقال أحمد يازجي، رئيس الدفاع المدني في المدينة في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "من المتوقع أن ترتفع الخسائر البشرية، وسبب الانفجار غير معروف".
وشهدت محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال سوريا تصعيدا في الهجمات من قبل
الطائرات الحربية الروسية والجيش السوري رغم أنها تدخل ضمن اتفاقية "خفض التصعيد" التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.
روحاني مخاطبا السعودية والإمارات: أتردون الحسنة بالسيئة؟
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الرئيس حسن روحاني وجه انتقادات
إلى موقف السعودية والإمارات من العقوبات الأمريكية حيال صادرات النفط الإيراني،
متسائلا "أتردون الحسنة بالسيئة؟ أنسيتم أن بقاءكم أمام سياسات "صدام
حسين" التوسعية هي بفضل حكمة الإيرانيين وقرارتهم الصائبة".
وتأتي تصريحات روحاني في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عدم تمديد
الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على عدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني، وهو ما
اعقبه تأكيد السعودية عن استعدادها تعويض أي عجز سينتج عن وقف الصادرات الإيرانية
من النفط.
إلا أن روحاني قال إن الوقف التام لتصدير النفط
الإيراني "أمر غير ممكن، وإن التعويض عن صادرات إيران النفطة يعني الوقوف
أمام الشعب الإيراني".
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا بقطاره المدرع
وصل زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي ، وذلك عشية لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان في استقبال زعيم كوريا الشمالية فرقة عسكرية.
وفي وقت سابق، عبر كيم جونغ أون الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا في قطاره المدرع الخاص.
وأعرب كيم جونغ أون عن أمله في أن يستخدم الرئيسان قمتهما الأولى لمناقشة مسألة السلام في شبه الجزيرة الكورية.
ويقول مراسل بي بي سي في فلاديفوستوك إن روسيا حريصة على رؤية كوريا الشمالية تتخلص من أسلحتها النووية وتريد الإبقاء على العقوبات الدولية على بيونج يانج - لكنها لا تريد أن توضع حكومتها تحت ضغط كبير.
قال سكان في جنوب العاصمة السورية ووسائل إعلام رسمية إن سيارة انفجرت في منطقة نهر عيشة جنوب دمشق ما ادى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجراح.
وقالت المصادر الرسمية ان التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الانفجار.
تقرير أممي: القوات الأمريكية وحلفاؤها قتلوا من المدنيين الأفغان ما يزيد عن من قضوا على يد الجماعات المسلحة
قال تقرير صادر عن
الأمم المتحدة إن القوات الأمريكية والجماعات المسلحة المدعومة من قبل واشنطن قتلت
من المدنيين الأفغان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يزيد عن عدد من
قضوا على يد طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في البلاد وذلك للمرة الأولى.
وبحسب التقرير فإن
الجماعات المسلحة في أفغانستان كانت مسؤولة عن قتل 227 مدنيا بينما قتل في نفس
الفترة ما يزيد عن 300 من الأفغان من غير المقاتلين نتيجة للغارات الجوية أو
العمليات البرية التي تشنها القوات الأمريكية وحلفاؤها.
السلطات في سريلانكا تكشف عن هوية منفذي هجمات الأحد الدامية
قال نائب وزير الدفاع في سريلانكا، رويان ويجواردين، إن الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات الدامية يوم الأحد الماضي كانوا مواطنين سريلانكيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وتلقوا تعليما عاليا.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن أحد الانتحاريين درس في بريطانيا واستراليا.
وكانت السلطات الأمنية قد اعلنت أن حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت فنادق وكنائس قد ارتفعت إلى 359 قتيلا
.وكشفت السلطات الأمنية عن إلقاء القبض على 18 مشتبها بهم آخرين ما يزيد عدد من ألقي القبض عليهم إلى نحو 60 شخصا.
تغطية مباشرة
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ظريف يحذر واشنطن من "عواقب" منع تصدير النفط الإيراني عبر مضيق هرمز
قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستواصل البحث عن مشترين لنفطها ونقله عبر مضيق هرمز، محذرا من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة منع ذلك ، فينبغي أن تكون مستعدة للعواقب.
وكان ظريف يتحدث في نيويورك بعد يومين من إعلان الحكومة الأمريكية أنها لن تتنازل عن فرض عقوبات على الدول التي لا تزال تشتري النفط من إيران.
وقال ظريف إنه لا يوجد شك في أن العقوبات سيكون لها أثارا سلبية ، لكنها لن تغير السياسة الإيرانية أبدًا.
محكمة مصرية تقضي بإعدام شخصين في قضية مقتل راهب
قضت محكمة جنايات دمنهور شمالي مصر بإعدام راهبين اثنين، أحدهما معزول من الكنيسة القبطية، بعد إدانتهما بقتل رئيس دير الأنبا أبو مقار في يوليو/تموز العام الماضي.
والحكم أولي يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
وكانت النيابة قد أحالت وائل سعد، وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب قتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري، واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور إلى المحاكمة بتهمة القتل
المجلس العسكري في السودان يدعو المعارضة إلى اجتماع
أفادت مصادر رسمية سودانية أن المجلس العسكري الانتقالي دعى قيادات قوى الحرية والتغيير للاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد علقت المفاوضات مع المجلس العسكري قبل يومين وقالت في مؤتمر صحفي اليوم إن المجلس لا يعترف بشرعيتها ويتعنت في نقل السلطة لإدارة مدنية.
وتضم قوى الحرية والتغيير العديد من الجماعات التي شاركت في التظاهرات التي سبقت إطاحة الجيش بحكم الرئيس عمر البشير
مقتل أكثر من 60 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في جنوب أفريقيا
قتل 60 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي حدثت في مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية في جنوب إفريقيا.
ومن بين القتلى ثمانية أفراد من أسرة واحدة، وما زال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين.
ولاتزال فرق الإنقاذ تقوم بالبحث بين أنقاض المباني المنهارة بحثا عن ناجين.
وقال رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا الذي كان يزور المنطقة المنكوبة، إن أكثر من ألف شخص قد نزحوا منها.
وأضاف أن التغير المناخي لعب دورا جزئيا في هطول الامطار الغزيرة بين يومي الأحد والثلاثاء.
وسيزور رامافوسا مقاطعة كيب الشرقية المجاورة، حيث توفي هناك ثلاثة أشخاص على الأقل.
وفاة عباسي مدني مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
توفي في العاصمة القطرية الدوحة مؤسس حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائري المنحل، عباسي مدني، عن 88 عاما.
وأسس مدني الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1988 قبل أن تفوز بالانتخابات البلدية بعد عامين فقط، في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر.
وحكم على مدني بالسجن اثنتي عشرة سنة، عقب إلغاء المؤسسة العسكرية الانتخابات التشريعية 1991 ، بتهمة المس بأمن الدولة.
وتمتع مدني بالإفراج الصحي، بعد ست سنوات، لكنه بقي تحت الإقامة الجبرية، حتى عام ألفين وأربعة، تاريخ انتقاله للعيش بالدوحة التي توفي بها.
إدانة أممية لإعدام السعودية 37 شخصا بعد إدانتهم "بالإرهاب"
أدانت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، قيام السلطات السعودية يوم أمس بإعدام 37 شخصا بعد إدانتهم بتهمة "الإرهاب".
وأعربت باشليت عن قلقها حيال ما وصفته بغياب العدالة عن المحاكمات مطالبة السلطات السعودية بمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء "تعزيرا وإقامة لحد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".
15 قتيلا على الأقل في انفجار بمدينة جسر الشغور السورية
تفيد التقارير الورادة من سوريا بسقوط 15 قتيلا وإصابة العشرات في انفجار في وسط مدينة جسر الشغور في شمال غربي سوريا، بعد يوم واحد من ضربات جوية روسية مكثفة في المنطقة المجاورة.
وانهارت العديد من المباني السكنية نتيجة الانفجار الذي وقع في المدينة التابعة لمحافظة إدلب
وقال أحمد يازجي، رئيس الدفاع المدني في المدينة في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "من المتوقع أن ترتفع الخسائر البشرية، وسبب الانفجار غير معروف".
وشهدت محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال سوريا تصعيدا في الهجمات من قبل الطائرات الحربية الروسية والجيش السوري رغم أنها تدخل ضمن اتفاقية "خفض التصعيد" التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.
روحاني مخاطبا السعودية والإمارات: أتردون الحسنة بالسيئة؟
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الرئيس حسن روحاني وجه انتقادات إلى موقف السعودية والإمارات من العقوبات الأمريكية حيال صادرات النفط الإيراني، متسائلا "أتردون الحسنة بالسيئة؟ أنسيتم أن بقاءكم أمام سياسات "صدام حسين" التوسعية هي بفضل حكمة الإيرانيين وقرارتهم الصائبة".
وتأتي تصريحات روحاني في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على عدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني، وهو ما اعقبه تأكيد السعودية عن استعدادها تعويض أي عجز سينتج عن وقف الصادرات الإيرانية من النفط.
إلا أن روحاني قال إن الوقف التام لتصدير النفط الإيراني "أمر غير ممكن، وإن التعويض عن صادرات إيران النفطة يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني".
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا بقطاره المدرع
وصل زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي ، وذلك عشية لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان في استقبال زعيم كوريا الشمالية فرقة عسكرية.
وفي وقت سابق، عبر كيم جونغ أون الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا في قطاره المدرع الخاص.
وأعرب كيم جونغ أون عن أمله في أن يستخدم الرئيسان قمتهما الأولى لمناقشة مسألة السلام في شبه الجزيرة الكورية.
ويقول مراسل بي بي سي في فلاديفوستوك إن روسيا حريصة على رؤية كوريا الشمالية تتخلص من أسلحتها النووية وتريد الإبقاء على العقوبات الدولية على بيونج يانج - لكنها لا تريد أن توضع حكومتها تحت ضغط كبير.
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ما هي قصة قطار كيم جونغ أون؟
أنباء عن مقتل شخص في انفجار سيارة جنوبي دمشق
قال سكان في جنوب العاصمة السورية ووسائل إعلام رسمية إن سيارة انفجرت في منطقة نهر عيشة جنوب دمشق ما ادى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجراح.
وقالت المصادر الرسمية ان التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الانفجار.
تقرير أممي: القوات الأمريكية وحلفاؤها قتلوا من المدنيين الأفغان ما يزيد عن من قضوا على يد الجماعات المسلحة
قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن القوات الأمريكية والجماعات المسلحة المدعومة من قبل واشنطن قتلت من المدنيين الأفغان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يزيد عن عدد من قضوا على يد طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في البلاد وذلك للمرة الأولى.
وبحسب التقرير فإن الجماعات المسلحة في أفغانستان كانت مسؤولة عن قتل 227 مدنيا بينما قتل في نفس الفترة ما يزيد عن 300 من الأفغان من غير المقاتلين نتيجة للغارات الجوية أو العمليات البرية التي تشنها القوات الأمريكية وحلفاؤها.
السلطات في سريلانكا تكشف عن هوية منفذي هجمات الأحد الدامية
قال نائب وزير الدفاع في سريلانكا، رويان ويجواردين، إن الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات الدامية يوم الأحد الماضي كانوا مواطنين سريلانكيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وتلقوا تعليما عاليا.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن أحد الانتحاريين درس في بريطانيا واستراليا.
وكانت السلطات الأمنية قد اعلنت أن حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت فنادق وكنائس قد ارتفعت إلى 359 قتيلا
.وكشفت السلطات الأمنية عن إلقاء القبض على 18 مشتبها بهم آخرين ما يزيد عدد من ألقي القبض عليهم إلى نحو 60 شخصا.