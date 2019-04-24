المجلس العسكري في السودان يدعو المعارضة إلى اجتماع، وظريف يحذر واشنطن من "عواقب" منع تصدير النفط الإيراني عبر مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستواصل البحث عن مشترين لنفطها ونقله عبر مضيق هرمز، محذرا من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة منع ذلك ، فينبغي أن تكون مستعدة للعواقب.

وكان ظريف يتحدث في نيويورك بعد يومين من إعلان الحكومة الأمريكية أنها لن تتنازل عن فرض عقوبات على الدول التي لا تزال تشتري النفط من إيران.

وقال ظريف إنه لا يوجد شك في أن العقوبات سيكون لها أثارا سلبية ، لكنها لن تغير السياسة الإيرانية أبدًا.