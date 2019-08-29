قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا

يُنتظر أن يعلن، بعد قليل، عن الفائز بلقب أفضل لاعب في القارة الأوروبية خلال الموسم الكروي الماضي.
وتضم القائمة القصيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، ثلاث لاعبين يتنافسون على حيازة اللقب، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.
ويحمل الكرواتي لوكا مودريتش لقب الجائزة، حيث حصل عليها الموسم الماضي بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، الذي خرج من القائمة القصيرة هذا الموسم.
محكمة مصرية تجدد حبس فتاة متهمة بقتل رجل حاول اغتصابها
قررت محكمة مصرية تجديد حبس فتاة مصرية متهمة
بقتل رجل حاول اغتصابها.
ويعد تجديد الحبس الرابع على التوالي بعد أن
قبلت المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الفتاة، 15 عاما، قتلت
سائق ميكروباص بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين
أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده
بـ14 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.
منظمة الصحة العالمية: حالات الإصابة بالحصبة هذا العام تزيد ثلاث مرات عنها خلال العام الماضي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن جميع مناطق
العالم، باستثناء الأمريكتين، تشهد زيادة في نسب الإصابة بمرض الحصبة، على الرغم
من كونه مرضاً قد يؤدي للوفاة أو إعاقة الأطفال، ويمكن الوقاية منه باللقاحات.
وأضافت المنظمة، في بيانٍ لها، أن نحو 365 ألف
حالة إصابة بالمرض تم الإبلاغ عنها، هذا العام، وهو أعلى معدل للإصابة بالمرض منذ
عام 2006، مشيرة إلى أن عدد ما تم الإبلاغ عنه من إصابات بالمرض، خلال الفترة من
يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز، هذا العام، يزيد ثلاث مرات عن عددها خلال
الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتسبب مرض الحصبة في وفاة ما يقدر ب109
ألف شخص عام 2017.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن أكبر تفشٍ للمرض كان
في جمهورية الكونغو، ومدغشقر، وأوكرانيا.
ويذكر أن منظمة اليونيسيف كانت قد حذرت، في وقت
سابق من أبريل/نيسان الفائت، من أن أكثر من 20 مليون طفل حول العالم، لم يتلقوا
لقاحات الحصبة خلال السنوات الثماني الماضية.
يُنظر لحرب اليمن، التي دخلت عامها الخامس الآن، على أنها أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا.
وتتراوح الأعداد المقدَّرة للقتلى بين 10 آلاف و 70 ألف قتيل، غالبيتهم من اليمنيين.
وبحسب تقارير فإن الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلثي هذا العدد.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 30 جبهة قتال، وتسبب القتال في نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص من مناطقهم، ويحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة والحماية، بما في ذلك 10 ملايين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية.
وشهد العام الجاري انتقال الصراع إلى خارج اليمن. كما شنت جماعة أنصار الله الحوثية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على البلدات الحدودية السعودية، وعلى سفن الشحن في البحر الأحمر، وحتى على أهداف بعيدة داخل السعودية مثل العاصمة الرياض، فضلاً عن أهداف في الإمارات.
الخارجية اليمنية تتهم الإمارات بقصف قوات حكومية في عدن وزنجبار
اتهم وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، محمد الحضرمي، الإمارات بقصف قوات حكومية في عدن وزنبجار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.
وناشد الوزير المملكة العربية السعودية، كقائدة للتحالف العربي، بالوقوف الى جانب الحكومة، وطالب مجلس الأمن بإدانة "القصف الإماراتي".
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و سلمى عمارة
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المجموعة الثامنة
تشيلسي
أياكس أمستردام
فالنسيا
ليل
المجموعة السابعة
زينيت سان بطرسبورج
بنفيكا
أوليمبيك ليون
لايبزج
المجموعة السادسة
برشلونة
بوروسيا دورتموند
انتر ميلان
سلافيا براغ
المجموعة الرابعة
يوفنتوس
أتليتكو مدريد
بايرن ليفركوزين
لوكوموتيف موسكو
المجموعة الثالثة
مانشستر سيتي
شاختار دونيتسك
دينامو زغرب
أتالانتا
المجموعة الثانية
بايرن ميونخ
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أولمبياكوس
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من سيفوز بلقب أفضل لاعب في أوروبا؟
يُنتظر أن يعلن، بعد قليل، عن الفائز بلقب أفضل لاعب في القارة الأوروبية خلال الموسم الكروي الماضي.
وتضم القائمة القصيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، ثلاث لاعبين يتنافسون على حيازة اللقب، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.
ويحمل الكرواتي لوكا مودريتش لقب الجائزة، حيث حصل عليها الموسم الماضي بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، الذي خرج من القائمة القصيرة هذا الموسم.
ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا
ترقب لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2010
تسود حالة من الترقب لدى عشاق كرة القدم حول العالم؛ إذ يُنتظر أن ينطلق، مساء اليوم، في مدينة موناكو الفرنسية، حفل قرعة دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم.
واكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات، الذي يبدأ يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر المقبل، بعد نهاية الأدوار التمهيدية، وإعلان التصنيف النهائي للفرق التي تشارك في مرحلة المجموعات.
وقسمت الفرق المشاركة في البطولة، والبالغ عددها 32 فرقة، إلى أربعة مستويات يضم كل منها ثماني فرق.
وتحل ثلاث فرق إنجليزية ضمن المستوى الأول في التصنيف هي ليفربول، حامل اللقب، وتشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.
محكمة مصرية تجدد حبس فتاة متهمة بقتل رجل حاول اغتصابها
قررت محكمة مصرية تجديد حبس فتاة مصرية متهمة بقتل رجل حاول اغتصابها.
ويعد تجديد الحبس الرابع على التوالي بعد أن قبلت المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الفتاة، 15 عاما، قتلت سائق ميكروباص بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ14 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.
ما مصير فتاة مصرية قتلت رجلا اتهمته بمحاولة اغتصابها؟
ظريف: ننظر في تسريع الإجراءات القانونية بشأن ناقلة النفط البريطانية
قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستنظر في تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.
على صعيد آخر جدد ظريف مطالبته الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام ألفين وخمسة عشر والالتزام به إذا أرادت أن تجري محادثات مباشرة مع إيران.
ووصف ظريف ممارسات واشنطن بحق بلاده بأنها إرهاب وحرب اقتصادية على الشعب الإيراني. وتصاعد التوتر بين البلدين منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي يحد من طموحات طهران النووية.
احتجاز الناقلات: "نهاية لصبر إيران الاستراتيجي" أم "لعب بالنار مع أمريكا"
منظمة الصحة العالمية: حالات الإصابة بالحصبة هذا العام تزيد ثلاث مرات عنها خلال العام الماضي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن جميع مناطق العالم، باستثناء الأمريكتين، تشهد زيادة في نسب الإصابة بمرض الحصبة، على الرغم من كونه مرضاً قد يؤدي للوفاة أو إعاقة الأطفال، ويمكن الوقاية منه باللقاحات.
وأضافت المنظمة، في بيانٍ لها، أن نحو 365 ألف حالة إصابة بالمرض تم الإبلاغ عنها، هذا العام، وهو أعلى معدل للإصابة بالمرض منذ عام 2006، مشيرة إلى أن عدد ما تم الإبلاغ عنه من إصابات بالمرض، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز، هذا العام، يزيد ثلاث مرات عن عددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتسبب مرض الحصبة في وفاة ما يقدر ب109 ألف شخص عام 2017.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن أكبر تفشٍ للمرض كان في جمهورية الكونغو، ومدغشقر، وأوكرانيا.
ويذكر أن منظمة اليونيسيف كانت قد حذرت، في وقت سابق من أبريل/نيسان الفائت، من أن أكثر من 20 مليون طفل حول العالم، لم يتلقوا لقاحات الحصبة خلال السنوات الثماني الماضية.
الآثار الإنسانية المترتبة على حرب اليمن
يُنظر لحرب اليمن، التي دخلت عامها الخامس الآن، على أنها أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا.
وتتراوح الأعداد المقدَّرة للقتلى بين 10 آلاف و 70 ألف قتيل، غالبيتهم من اليمنيين.
وبحسب تقارير فإن الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلثي هذا العدد.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 30 جبهة قتال، وتسبب القتال في نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص من مناطقهم، ويحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة والحماية، بما في ذلك 10 ملايين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية.
وشهد العام الجاري انتقال الصراع إلى خارج اليمن. كما شنت جماعة أنصار الله الحوثية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على البلدات الحدودية السعودية، وعلى سفن الشحن في البحر الأحمر، وحتى على أهداف بعيدة داخل السعودية مثل العاصمة الرياض، فضلاً عن أهداف في الإمارات.
الخارجية اليمنية تتهم الإمارات بقصف قوات حكومية في عدن وزنجبار
اتهم وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، محمد الحضرمي، الإمارات بقصف قوات حكومية في عدن وزنبجار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.
وناشد الوزير المملكة العربية السعودية، كقائدة للتحالف العربي، بالوقوف الى جانب الحكومة، وطالب مجلس الأمن بإدانة "القصف الإماراتي".
حرب اليمن: هل اصطدمت حسابات الإمارات والسعودية؟