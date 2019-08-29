قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا

يُنتظر أن يعلن، بعد قليل، عن الفائز بلقب أفضل لاعب في القارة الأوروبية خلال الموسم الكروي الماضي.

وتضم القائمة القصيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، ثلاث لاعبين يتنافسون على حيازة اللقب، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.

ويحمل الكرواتي لوكا مودريتش لقب الجائزة، حيث حصل عليها الموسم الماضي بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، الذي خرج من القائمة القصيرة هذا الموسم.

ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا