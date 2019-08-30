القوات التركية تفرق تظاهرة لمئات السوريين عند معبر باب الهوى
أطلق حرس الحدود التركي عيارات تحذيرية وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق تظاهرة احتجاجية لمئات السوريين، تطالب أنقرة بوقف الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية شمال غربي سوريا .
وتجمع المحتجون السوريون على الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي قبيل إعلان موسكو عن وقف لإطلاق النار من جانب الحكومة السورية في إدلب، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، اعتبارا من يوم غد السبت.
وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية فإن إطلاق النار من جانب الجنود الأتراك تم بعد محاولة المحتجين اقتحام الحدود.
عاجلاليمن: تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى تفجيراً انتحارياً خلف 6 قتلى في عدن
أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل ستة من مقاتلي القوات الجنوبية، في مدينة عدن اليمنية، اليوم.
واستهدف الهجوم دورية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واللذين يقاتلون قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أجل السيطرة على المدينة.
وتشهد مدينة عدن الجنوبية زيادة في وتيرة العنف مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
جونسون لمعارضي "بريكست دون اتفاق": أنتم تقوضون فرصي في التوصل لاتفاق مع القادة الأوروبيين
حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن النواب المصممين على الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يقوضون فرصه في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون إنه كلما ازدادت قناعة قادة الاتحاد الأوروبي بأن البرلمان قد يوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلما قل احتمال منحهم بريطانيا الاتفاق الذي ترمي إليه.
وأضاف جونسون أن النقطة الخلافية العالقة بشأن أيرلندا الشمالية ستترك لندن تحت قيادة بروكسل.
أزمة بريكست: محكمة اسكتلندية ترفض طلباً للطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان
رفضت المحكمة المدنية العليا في إدنبره، اليوم، طلباً بالطعن
في قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعليق البرلمان.
وقال القاضي الاسكتلندي، رايموند دوهرتي، إنه ليس ثمة حاجة لاستصدار أمر قضائي فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع، خلال جزء
من الفترة التي تسبق الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"
في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن جلسة استماع موضوعية لبحث القضية ستجري في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من معارضي البريكست قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في إدنبره، في مسعى للحصول على أمر قضائي يعتبر تعليق عمل
البرلمان غير قانوني، واستمعت المحكمة إلى طلبهم، بشكل عاجل، مساء أمس.
ويعارض هؤلاء البرلمانيون، منذ أسابيع، احتمال
تعليق عمل البرلمان بما يتيح لرئيس الحكومة تطبيق بريكست دون اتفاق دون أن يلقى معارضة من البرلمان.
منظمة الصحة العالمية تعتزم "تتبع التلاعب بالجينات البشرية"
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطط لتدشين سجل عالمي لتتبع البحوث في مجال التلاعب بالجينات البشرية.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانٍ لها "رغم أن تقنيات تعديل الجينوم تبشر بآمال كبرى في التغلب على الأمراض التي كان يعتقد أنها غير قابلة للعلاج، إلا أنها تنطوي على تحديات أخلاقية واجتماعية وتنظيمية فريدة وغير مسبوقة".
وكانت الأصوات المطالبة بمزيد من الرقابة على تكنولوجيا تعديل الجينات قد تصاعدت عقب زعم العالم الصيني، خه جيان كوي، قيامه بإجراء تعديلات جينية لتوأمتين؛ لحمايتهما من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
ويذكر أن نحو 30 دولة تتبنى قوانين تحظر الاستخدام السريري لتقنيات تعديل الجينوم البشري.
هونغ كونغ: إلغاء احتجاجات نهاية الأسبوع واعتقال عدد من قادة المعارضة
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم، الناشط السياسي جوشوا وونغ، أحد قادة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، قبل يوم من التظاهرة الاحتجاجية المقررة في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال حزب "ديموسيستو"، الذي يشغل وونغ منصب أمينه العام، إن عناصر الشرطة اعترضت طريق وونغ لدى سيره في الشارع، واقتادوه إلى شاحنة خاصة.
وألقت الشرطة، اليوم، القبض على الناشطة في الحزب ذاته، أغنيس تشاو، وعدد لم يتضح بعد من قادة الاحتجاجات، من بينهم، عضو البرلمان في هونغ كونغ، تشينغ تشونغ تاي.
يأتي هذا فيما أعلن منظمو الاحتجاجات السلمية، المتواصلة منذ عدة أشهر، إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة إلى مقر الحكومة، يوم غدٍ السبت؛ لعدم حصولها على ترخيص من السلطات الأمنية، وذلك عقب تحذيرات أطلقتها الشرطة تتوعد المشاركين في أي تظاهرة غير مصرح بها، بعقوبة السجن لخمس سنوات.
وفي حين يتوقع البعض أن تؤجج اعتقالات اليوم غضب المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي، يُخشى أن تدفع التظاهرات الصين إلى التدخل؛ لاسيما وأن الجيش الصيني بدَّل، أمس، حاميته التي تتمركز في هونغ كونغ بشكلٍ دائم، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلجمّال ترست بنك: كل الودائع مؤمنة في وقت استحقاقتها حفاظا على مصالح المتعاملين بعد العقوبات الأمريكية
عاجلوزير المالية اللبناني: القطاع المصرفي يستطيع تحمل العقوبات الأمريكية المفروضة على "جمّال ترست بنك"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على جمّال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.
وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.
وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997 وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وجمّال ترست بنك تجاري عمره 50 عاما وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان.
تركيا: بيانات التتبع البحرية تظهر أن الناقلة "أدريان داريا" أبحرت باتجاه لبنان
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ناقلة النفط الايرانية "أدريان داريا" التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيرت مسارها مرة أخرى بعيدا عن الساحل التركي وتتوجه الآن الى لبنان، وأكد أوغلو أن الناقلة الإيرانية التي كانت تسمى سابقا "غريس 1 " لم تدخل المياه التركية.
وأضف أن بيانات التتبع البحرية تظهر أن الناقلة موجودة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غربا باتجاه لبنان.
وأبحرت الناقلة العملاقة المحملة بالنفط الإيراني من جبل طارق بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع. وتشتبه الولايات المتحدة وبريطانيا في أن الناقلة كانت تهرب نفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وحاولت واشنطن الضغط لاحتجاز الناقلة لصلاتها بمنظمة تسميها إرهابية. بيد أن سلطات منطقة جبل طارق التي تتبع بريطانيا وتتمتع بحكم ذاتي لم تمتثل لطلب واشنطن لأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة.
عاجلالخارجية التركية: الناقلة الإيرانية أدريان داريا (غريس-1 سابقا) تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا
القوات الحكومية تسيطر على بلدة خوين وقريتي زرزور والتمانعة في جنوب إدلب
قالت مصادر في المعارضة وسكان إن روسيا والجيش السوري كثفا غاراتهما الجوية على ريف إدلب الجنوبي شمال غرب سوريا.
وسيطر الجيش السوري المدعوم من روسيا، على بلدة التمانعة وقريتي خوين و زرزور في ريف إدلب الجنوبي.
ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار سيدعو لهدنة في شمال غرب سوريا لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المأساوي لكن دبلوماسيين قالوا إن مثل تلك الخطوة ستواجه على الأرجح معارضة من روسيا التي تملك حق النقض الفيتو.
حرب اليمن: الإمارات تؤكد تنفيذ ضربات جوية في عدن
قالت الإمارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن الضربات الجوية التي نفذتها في اليمن كانت بهدف حماية قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بعد معلومات مؤكدة عن استهداف "ميليشيات إرهابية" لقوات التحالف.
وأشارت الإمارات إلى أن استهداف القوات التابعة للتحالف جاء عبر "مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".
وناشد أمس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجددا، السعودية وقف ما وصفه بالتدخل الإماراتي السافر في بلاده ودعم الانفصاليين الذين يقاتلون للسيطرة على العاصمة الموقته عدن.
Quote Message: "تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019" from بيان الخارجية الإماراتية
"تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019"
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القوات التركية تفرق تظاهرة لمئات السوريين عند معبر باب الهوى
أطلق حرس الحدود التركي عيارات تحذيرية وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق تظاهرة احتجاجية لمئات السوريين، تطالب أنقرة بوقف الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية شمال غربي سوريا .
وتجمع المحتجون السوريون على الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي قبيل إعلان موسكو عن وقف لإطلاق النار من جانب الحكومة السورية في إدلب، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، اعتبارا من يوم غد السبت.
وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية فإن إطلاق النار من جانب الجنود الأتراك تم بعد محاولة المحتجين اقتحام الحدود.
عاجلاليمن: تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى تفجيراً انتحارياً خلف 6 قتلى في عدن
أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل ستة من مقاتلي القوات الجنوبية، في مدينة عدن اليمنية، اليوم.
واستهدف الهجوم دورية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واللذين يقاتلون قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أجل السيطرة على المدينة.
وتشهد مدينة عدن الجنوبية زيادة في وتيرة العنف مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
جونسون لمعارضي "بريكست دون اتفاق": أنتم تقوضون فرصي في التوصل لاتفاق مع القادة الأوروبيين
حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن النواب المصممين على الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يقوضون فرصه في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون إنه كلما ازدادت قناعة قادة الاتحاد الأوروبي بأن البرلمان قد يوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلما قل احتمال منحهم بريطانيا الاتفاق الذي ترمي إليه.
وأضاف جونسون أن النقطة الخلافية العالقة بشأن أيرلندا الشمالية ستترك لندن تحت قيادة بروكسل.
أزمة بريكست: محكمة اسكتلندية ترفض طلباً للطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان
رفضت المحكمة المدنية العليا في إدنبره، اليوم، طلباً بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعليق البرلمان.
وقال القاضي الاسكتلندي، رايموند دوهرتي، إنه ليس ثمة حاجة لاستصدار أمر قضائي فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع، خلال جزء من الفترة التي تسبق الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن جلسة استماع موضوعية لبحث القضية ستجري في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من معارضي البريكست قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في إدنبره، في مسعى للحصول على أمر قضائي يعتبر تعليق عمل البرلمان غير قانوني، واستمعت المحكمة إلى طلبهم، بشكل عاجل، مساء أمس.
ويعارض هؤلاء البرلمانيون، منذ أسابيع، احتمال تعليق عمل البرلمان بما يتيح لرئيس الحكومة تطبيق بريكست دون اتفاق دون أن يلقى معارضة من البرلمان.
منظمة الصحة العالمية تعتزم "تتبع التلاعب بالجينات البشرية"
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطط لتدشين سجل عالمي لتتبع البحوث في مجال التلاعب بالجينات البشرية.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانٍ لها "رغم أن تقنيات تعديل الجينوم تبشر بآمال كبرى في التغلب على الأمراض التي كان يعتقد أنها غير قابلة للعلاج، إلا أنها تنطوي على تحديات أخلاقية واجتماعية وتنظيمية فريدة وغير مسبوقة".
وكانت الأصوات المطالبة بمزيد من الرقابة على تكنولوجيا تعديل الجينات قد تصاعدت عقب زعم العالم الصيني، خه جيان كوي، قيامه بإجراء تعديلات جينية لتوأمتين؛ لحمايتهما من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
ويذكر أن نحو 30 دولة تتبنى قوانين تحظر الاستخدام السريري لتقنيات تعديل الجينوم البشري.
هونغ كونغ: إلغاء احتجاجات نهاية الأسبوع واعتقال عدد من قادة المعارضة
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم، الناشط السياسي جوشوا وونغ، أحد قادة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، قبل يوم من التظاهرة الاحتجاجية المقررة في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال حزب "ديموسيستو"، الذي يشغل وونغ منصب أمينه العام، إن عناصر الشرطة اعترضت طريق وونغ لدى سيره في الشارع، واقتادوه إلى شاحنة خاصة. وألقت الشرطة، اليوم، القبض على الناشطة في الحزب ذاته، أغنيس تشاو، وعدد لم يتضح بعد من قادة الاحتجاجات، من بينهم، عضو البرلمان في هونغ كونغ، تشينغ تشونغ تاي.
يأتي هذا فيما أعلن منظمو الاحتجاجات السلمية، المتواصلة منذ عدة أشهر، إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة إلى مقر الحكومة، يوم غدٍ السبت؛ لعدم حصولها على ترخيص من السلطات الأمنية، وذلك عقب تحذيرات أطلقتها الشرطة تتوعد المشاركين في أي تظاهرة غير مصرح بها، بعقوبة السجن لخمس سنوات.
وفي حين يتوقع البعض أن تؤجج اعتقالات اليوم غضب المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي، يُخشى أن تدفع التظاهرات الصين إلى التدخل؛ لاسيما وأن الجيش الصيني بدَّل، أمس، حاميته التي تتمركز في هونغ كونغ بشكلٍ دائم، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.
عاجلجمّال ترست بنك: كل الودائع مؤمنة في وقت استحقاقتها حفاظا على مصالح المتعاملين بعد العقوبات الأمريكية
عاجلوزير المالية اللبناني: القطاع المصرفي يستطيع تحمل العقوبات الأمريكية المفروضة على "جمّال ترست بنك"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على جمّال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.
وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.
وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997 وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وجمّال ترست بنك تجاري عمره 50 عاما وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان.
تركيا: بيانات التتبع البحرية تظهر أن الناقلة "أدريان داريا" أبحرت باتجاه لبنان
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ناقلة النفط الايرانية "أدريان داريا" التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيرت مسارها مرة أخرى بعيدا عن الساحل التركي وتتوجه الآن الى لبنان، وأكد أوغلو أن الناقلة الإيرانية التي كانت تسمى سابقا "غريس 1 " لم تدخل المياه التركية.
وأضف أن بيانات التتبع البحرية تظهر أن الناقلة موجودة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غربا باتجاه لبنان.
وأبحرت الناقلة العملاقة المحملة بالنفط الإيراني من جبل طارق بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع. وتشتبه الولايات المتحدة وبريطانيا في أن الناقلة كانت تهرب نفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وحاولت واشنطن الضغط لاحتجاز الناقلة لصلاتها بمنظمة تسميها إرهابية. بيد أن سلطات منطقة جبل طارق التي تتبع بريطانيا وتتمتع بحكم ذاتي لم تمتثل لطلب واشنطن لأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة.
عاجلالخارجية التركية: الناقلة الإيرانية أدريان داريا (غريس-1 سابقا) تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا
القوات الحكومية تسيطر على بلدة خوين وقريتي زرزور والتمانعة في جنوب إدلب
قالت مصادر في المعارضة وسكان إن روسيا والجيش السوري كثفا غاراتهما الجوية على ريف إدلب الجنوبي شمال غرب سوريا.
وسيطر الجيش السوري المدعوم من روسيا، على بلدة التمانعة وقريتي خوين و زرزور في ريف إدلب الجنوبي.
ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار سيدعو لهدنة في شمال غرب سوريا لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المأساوي لكن دبلوماسيين قالوا إن مثل تلك الخطوة ستواجه على الأرجح معارضة من روسيا التي تملك حق النقض الفيتو.
حرب اليمن: الإمارات تؤكد تنفيذ ضربات جوية في عدن
قالت الإمارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن الضربات الجوية التي نفذتها في اليمن كانت بهدف حماية قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بعد معلومات مؤكدة عن استهداف "ميليشيات إرهابية" لقوات التحالف.
وأشارت الإمارات إلى أن استهداف القوات التابعة للتحالف جاء عبر "مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".
وناشد أمس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجددا، السعودية وقف ما وصفه بالتدخل الإماراتي السافر في بلاده ودعم الانفصاليين الذين يقاتلون للسيطرة على العاصمة الموقته عدن.