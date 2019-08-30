القوات التركية تفرق تظاهرة لمئات السوريين عند معبر باب الهوى

اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم، الناشط السياسي جوشوا وونغ، أحد قادة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، قبل يوم من التظاهرة الاحتجاجية المقررة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال حزب "ديموسيستو"، الذي يشغل وونغ منصب أمينه العام، إن عناصر الشرطة اعترضت طريق وونغ لدى سيره في الشارع، واقتادوه إلى شاحنة خاصة. وألقت الشرطة، اليوم، القبض على الناشطة في الحزب ذاته، أغنيس تشاو، وعدد لم يتضح بعد من قادة الاحتجاجات، من بينهم، عضو البرلمان في هونغ كونغ، تشينغ تشونغ تاي.

يأتي هذا فيما أعلن منظمو الاحتجاجات السلمية، المتواصلة منذ عدة أشهر، إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة إلى مقر الحكومة، يوم غدٍ السبت؛ لعدم حصولها على ترخيص من السلطات الأمنية، وذلك عقب تحذيرات أطلقتها الشرطة تتوعد المشاركين في أي تظاهرة غير مصرح بها، بعقوبة السجن لخمس سنوات.

وفي حين يتوقع البعض أن تؤجج اعتقالات اليوم غضب المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي، يُخشى أن تدفع التظاهرات الصين إلى التدخل؛ لاسيما وأن الجيش الصيني بدَّل، أمس، حاميته التي تتمركز في هونغ كونغ بشكلٍ دائم، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.