قائد الجيش الجزائري يدعو إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، وتعهد حكومي فلسطيني باستكمال التحقيقات في مقتل "إسراء غريب"

يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة لانتخابات مبكرة في حال ما نجحت جهود عدد من النواب في عرقلة فرص خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وعلمت بي بي سي أن نقاشا سيجرى في مقر الحكومة، في 10 داوننج ستريت، لدعوة البرلمان لقبول الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقالت محررة الشؤون السياسية في بي بي سي لورا كيسينبرج إن اتخاذ قرار بهذا الشأن يمكن أن يتم الأربعاء المقبل.

ويتفق عدد من الوزراء السابقين في حكومة المحافظين مع أعضاء حزب العمال المعارض في بريطانيا على ضرورة وقف خطة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بدون اتفاق.

ووسط التكهنات بشأن الدعوة لانتخابات مبكرة، يعقد بوريس جونسون اجتماعا حكوميا لم يكن مخطط له اليوم الاثنين كما سيتحدث إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.

وكان بوريس جونسون قد تعهد بضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء تم التوصل لاتفاق أو بدون اتفاق، مما دفع عدد من أعضاء البرلمان للاتفاق لمنع خطة الخروج بدون اتفاق.