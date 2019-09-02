قائد الجيش الجزائري يدعو إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، وتعهد حكومي فلسطيني باستكمال التحقيقات في مقتل "إسراء غريب"

جونسون قد يدعو لانتخابات مبكرة في حال ما رفض البرلمان مقترحه للبريكست
يبحث رئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة لانتخابات مبكرة في حال ما نجحت جهود عدد
من النواب في عرقلة فرص خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وعلمت بي بي سي أن نقاشا سيجرى في
مقر الحكومة، في 10 داوننج ستريت، لدعوة البرلمان لقبول الدعوة لانتخابات مبكرة.
وقالت محررة الشؤون السياسية في
بي بي سي لورا كيسينبرج إن اتخاذ قرار بهذا الشأن يمكن أن يتم الأربعاء المقبل.
ويتفق عدد من الوزراء السابقين في حكومة
المحافظين مع أعضاء حزب العمال المعارض في بريطانيا على ضرورة وقف خطة خروج
بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بدون اتفاق.
ووسط التكهنات بشأن الدعوة
لانتخابات مبكرة، يعقد بوريس جونسون اجتماعا حكوميا لم يكن مخطط له اليوم الاثنين
كما سيتحدث إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.
وكان بوريس جونسون قد تعهد بضمان
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء تم التوصل لاتفاق
أو بدون اتفاق، مما دفع عدد من أعضاء البرلمان للاتفاق لمنع خطة الخروج بدون اتفاق.
نقل الكوميدي الأمريكي "كيفين هارت" للمستشفى بعد حادث سيارة
نُقل الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير كيفين هارت إلى المستشفى بعد
تعرضه لإصابات بالغة في الظهر يوم الأحد، إثر حادث سيارة في مدينة لوس أنجليس.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد السائق "جاريد بلاك" السيطرة على مقود
السيارة مما تسبب في سقوطها من فوق الجسر.
وأصيب السائق بإصابات بالغة في ظهره، بينما لم تصب ريبيكا
بروكستيرمان التي كانت معهما في السيارة بأي أذي.
ووقع الحادث بعد منتصف الليل.
ويُعرف هارت بأدواره الكوميدية في أفلام رايد لونج وذا سيكريت لايف
أوف بيتس.
وانسحب هارت من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام بعد جدل
بشأن تغريدات قديمة له وصفت بالعنصرية تجاه المثليين.
الطلاب في هونغ كونغ يقاطعون الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد
شارك طلاب المدارس والجامعات في هونغ كونغ في التظاهرات التي تعم البلاد منذ 3 أشهر للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقاطع الطلاب في نحو 200 مدرسة، الدراسة خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.
ونظم بعض الطلاب سلاسل بشرية خارج مدارسهم.
كما شارك آلاف الطلاب في مسيرة احتجاجية في "الجامعة الصينية" بهونغ كونغ.
ومن ناحية أخري، لم تلق الدعوة لتظاهرات أوسع بين العمال تضامنا كبيرا على الرغم من أن العديد من المحال التجارية والمصالح أغلقت أبوابها بسبب الطقس السئ.
وتدخل التظاهرات شهرها الثالث، بعد أن بدأت بحركة احتجاج على مشروع قانون بتسليم المجرمين إلى الصين للتم محاكمتهم هناك ثم اتسع نطاقها ليشمل المطالبة بإصلاحات سياسية.
"فيفا" يعلن عن أسماء المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب
أعلن
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسماء المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في
العالم للعام الجاري.
وضمت
القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو
رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.
وكان فان
دايك قد فاز قبل أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
هذا قد ضمت ترشيحات أفضل مدير فني، ثلاثة مدربين يقودون ثلاثة فرق إنجليزية وهم الإسباني بيب غوارديولا الذي يقود فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام.
الإعصار "دوريان" يشرد المئات في البهاما ويتجه نحو الولايات المتحدة
يواصل الإعصار "دوريان" التسبب في دمار غير مسبوق في شمال جزرالبهاما، وذلك غداه تسببه في انهيار أرضي.
كما غمرت المياه نتيجة الإعصار المنازل، وانقلبت السيارات وانقطعت خطوط الكهرباء.
ويعد الإعصار "دوريان" ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة.
وأسفر الإعصار عن تشريد المئات في جزر "أباكو" في البهامز، ويتحرك ببطئ غربا محملا برياح تصل سرعتها إلى 300 كيلو مترا في الساعة.
ودعت السلطات المواطنين للبقاء في منازلهم حفاظا على أرواحهم، كما حذر خبراء الطقس من أمواج ناتجة من الإعصار يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار.
ويتجه الإعصار في هذه الأثناء نحو الولايات المتحدة.
وأجلت ولايتا كارولينا الجنوبية وجورجيا مئات الآلاف من المواطنين من سواحلها.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن دوريان وصل الأحد إلى جزر أباكو كإعصار من الفئة الخامسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 295 كيلومترا في الساعة وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترا في الساعة.
محكمة مصرية ترجئ الحكم في قضية " انصار بيت المقدس"
قررت
محكمة
مصرية إعادة فتح باب المرافعة لدفاع المتهمين في القضية
المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس"، والمتهم فيها أكثر من 200 شخص،
بعدما كان قد قرر سلفا تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية.
ومن
المقرر أن تستمر مرافعات المحامين على مدار أربع جلسات تنتهي الخميس المقبل.
ويحاكم في
القضية 213 متهما في 54 واقعة شملت قتل أكثر من أربعين شرطيا و15 مدنيا وإصابة 350
أخرين في هجمات مسلحة وتفجيرات بمنشآت شرطية منها مديرية أمن القاهرة والدقهلية
وغيرها ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم واستهداف سفن بالمجرى الملاحي
بقناة السويس والتخابر مع جهات أجنبية وتلقي تدريبات عسكرية على يد جماعات مسلحة
خارج البلاد.
ونشطت
جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء منذ 2011، غير أنها أعلنت بعد سنوات مبايعة
تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وأطلقت على نفسها اسم ولاية سيناء.
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المحادثات بين واشنطن وطالبان
التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني المبعوث الأمريكي إلى بلاده، زلماي خليل زادة، في العاصمة كابول لبحث مستجدات المباحثات بين واشنطن وحركة طالبان.
وجاء الاجتماع بعد الجولة التاسعة من المفاوضات التي شارك فيها زادة في الدوحة.
وكان المبعوث الأمريكي قد قال إن المباحثات على وشك أن تسفر عن اتفاق تاريخي لوضع حد للعنف في أفغانسان وتحقيق السلام في البلاد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إندونيسيا تحظر التظاهرات "الفوضوية" في إقليم بابوا
حظرت السلطات الإندونيسية التظاهرات في إقليم بابوا شرقي البلاد ،وذلك لمنع وقوع "أعمال فوضوية"
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت الكثير من أعمال العنف، وذلك أثناء المواجهات بين قوات الأمن ودعاة الانفصال في الإقليم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم جندي.
وكان إقليما بابوا وغرب بابوا قد تم ادماجهما في اندونيسيا في ستينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي دفع عدد من السكان إلى المطالبة بالاستقلال
مقتل ضابط وثلاثة مسلحين في مواجهات بمدينة حيدرة بوسط تونس
قُتل ضابط في مواجهات مع مسلحين بمدينة
حيدرة، وسط غربي تونس.
وجاء مقتل رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة
حيدرة في ولاية القصرين، حين حاصرت قوات أمنية مجموعة من المسلحين.
وذكر مصدر أمني أن ثلاثة مسلحين قتلوا خلال تبادل إطلاق النار.
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جونسون: الأمل في التوصل لاتفاق حول بريكست يلوح في الأفق
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة تحرز تقدما في ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن الأمل في التوصل لاتفاق بدأ يلوح في الأفق، لأن الاتحاد الأوروبي كما قال جونسون " يري أن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق".
وتعهد جونسون بعدم طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قايد صالح: لابد من تحديد موعد انتخابات الرئاسة الجزائرية قبل منتصف الشهر الجاري
قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه من الضروري تحديد موعد لانتخابات الرئاسة قبل الـ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأضاف قايد صالح، في خطاب ألقاه في المنطقة العسكرية الرابعة، أن هناك توجها لتشكيل هيئة وطنية مستقلة تتولى مهام تنظيم الانتخابات ومراقبتها.
وأشار قائد الجيش الجزائري أنه يجب تعديل مواد في القانون الانتخابي بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن.
ظريف: لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج.
وجاءت تصريحات الوزير الإيراني بعد محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيجي لافروف.
وشدد ظريف على ترحيب طهران باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.
وكانت منطقة الخليج قد شهدت الكثير من التوتر في الفترة الأخيرة حيث تعرضت أكثر من سفينه لهجوم .
وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.
ظريف: إيران ترحب بالمقترح الروسي حول ضمان أمن الخليج
رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد باستكمال التحقيقات في مقتل إسراء غريب
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال اجتماع للحكومة الفلسطينية برام الله، إن التحقيق في قضية مقتل الشابة إسراء غريب، ما زال مستمرا.
وأضاف اشتيه أنه تم اعتقال عدة أشخاص للتحقيق معهم، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله.
وكانت قد تضاربت الأنباء بشأن مقتل إسراء حيث يشير البعض إلى أنها جريمة قتل للشرف بينما تنفي الأسرة ذلك.
وأثار مقتل إسراء ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "كلنا إسراء"
جونسون قد يدعو لانتخابات مبكرة في حال ما رفض البرلمان مقترحه للبريكست
يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة لانتخابات مبكرة في حال ما نجحت جهود عدد من النواب في عرقلة فرص خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وعلمت بي بي سي أن نقاشا سيجرى في مقر الحكومة، في 10 داوننج ستريت، لدعوة البرلمان لقبول الدعوة لانتخابات مبكرة.
وقالت محررة الشؤون السياسية في بي بي سي لورا كيسينبرج إن اتخاذ قرار بهذا الشأن يمكن أن يتم الأربعاء المقبل.
ويتفق عدد من الوزراء السابقين في حكومة المحافظين مع أعضاء حزب العمال المعارض في بريطانيا على ضرورة وقف خطة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بدون اتفاق.
ووسط التكهنات بشأن الدعوة لانتخابات مبكرة، يعقد بوريس جونسون اجتماعا حكوميا لم يكن مخطط له اليوم الاثنين كما سيتحدث إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.
وكان بوريس جونسون قد تعهد بضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء تم التوصل لاتفاق أو بدون اتفاق، مما دفع عدد من أعضاء البرلمان للاتفاق لمنع خطة الخروج بدون اتفاق.
نقل الكوميدي الأمريكي "كيفين هارت" للمستشفى بعد حادث سيارة
نُقل الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير كيفين هارت إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات بالغة في الظهر يوم الأحد، إثر حادث سيارة في مدينة لوس أنجليس.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد السائق "جاريد بلاك" السيطرة على مقود السيارة مما تسبب في سقوطها من فوق الجسر.
وأصيب السائق بإصابات بالغة في ظهره، بينما لم تصب ريبيكا بروكستيرمان التي كانت معهما في السيارة بأي أذي.
ووقع الحادث بعد منتصف الليل.
ويُعرف هارت بأدواره الكوميدية في أفلام رايد لونج وذا سيكريت لايف أوف بيتس.
وانسحب هارت من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام بعد جدل بشأن تغريدات قديمة له وصفت بالعنصرية تجاه المثليين.
الطلاب في هونغ كونغ يقاطعون الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد
شارك طلاب المدارس والجامعات في هونغ كونغ في التظاهرات التي تعم البلاد منذ 3 أشهر للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقاطع الطلاب في نحو 200 مدرسة، الدراسة خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.
ونظم بعض الطلاب سلاسل بشرية خارج مدارسهم.
كما شارك آلاف الطلاب في مسيرة احتجاجية في "الجامعة الصينية" بهونغ كونغ.
ومن ناحية أخري، لم تلق الدعوة لتظاهرات أوسع بين العمال تضامنا كبيرا على الرغم من أن العديد من المحال التجارية والمصالح أغلقت أبوابها بسبب الطقس السئ.
وتدخل التظاهرات شهرها الثالث، بعد أن بدأت بحركة احتجاج على مشروع قانون بتسليم المجرمين إلى الصين للتم محاكمتهم هناك ثم اتسع نطاقها ليشمل المطالبة بإصلاحات سياسية.
"فيفا" يعلن عن أسماء المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسماء المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري.
وضمت القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.
وكان فان دايك قد فاز قبل أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
هذا قد ضمت ترشيحات أفضل مدير فني، ثلاثة مدربين يقودون ثلاثة فرق إنجليزية وهم الإسباني بيب غوارديولا الذي يقود فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام.
الإعصار "دوريان" يشرد المئات في البهاما ويتجه نحو الولايات المتحدة
يواصل الإعصار "دوريان" التسبب في دمار غير مسبوق في شمال جزرالبهاما، وذلك غداه تسببه في انهيار أرضي.
كما غمرت المياه نتيجة الإعصار المنازل، وانقلبت السيارات وانقطعت خطوط الكهرباء.
ويعد الإعصار "دوريان" ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة.
وأسفر الإعصار عن تشريد المئات في جزر "أباكو" في البهامز، ويتحرك ببطئ غربا محملا برياح تصل سرعتها إلى 300 كيلو مترا في الساعة.
ودعت السلطات المواطنين للبقاء في منازلهم حفاظا على أرواحهم، كما حذر خبراء الطقس من أمواج ناتجة من الإعصار يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار.
ويتجه الإعصار في هذه الأثناء نحو الولايات المتحدة.
وأجلت ولايتا كارولينا الجنوبية وجورجيا مئات الآلاف من المواطنين من سواحلها.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن دوريان وصل الأحد إلى جزر أباكو كإعصار من الفئة الخامسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 295 كيلومترا في الساعة وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترا في الساعة.
محكمة مصرية ترجئ الحكم في قضية " انصار بيت المقدس"
قررت محكمة مصرية إعادة فتح باب المرافعة لدفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس"، والمتهم فيها أكثر من 200 شخص، بعدما كان قد قرر سلفا تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية.
ومن المقرر أن تستمر مرافعات المحامين على مدار أربع جلسات تنتهي الخميس المقبل.
ويحاكم في القضية 213 متهما في 54 واقعة شملت قتل أكثر من أربعين شرطيا و15 مدنيا وإصابة 350 أخرين في هجمات مسلحة وتفجيرات بمنشآت شرطية منها مديرية أمن القاهرة والدقهلية وغيرها ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم واستهداف سفن بالمجرى الملاحي بقناة السويس والتخابر مع جهات أجنبية وتلقي تدريبات عسكرية على يد جماعات مسلحة خارج البلاد.
ونشطت جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء منذ 2011، غير أنها أعلنت بعد سنوات مبايعة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وأطلقت على نفسها اسم ولاية سيناء.
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المحادثات بين واشنطن وطالبان
التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني المبعوث الأمريكي إلى بلاده، زلماي خليل زادة، في العاصمة كابول لبحث مستجدات المباحثات بين واشنطن وحركة طالبان.
وجاء الاجتماع بعد الجولة التاسعة من المفاوضات التي شارك فيها زادة في الدوحة.
وكان المبعوث الأمريكي قد قال إن المباحثات على وشك أن تسفر عن اتفاق تاريخي لوضع حد للعنف في أفغانسان وتحقيق السلام في البلاد.
إندونيسيا تحظر التظاهرات "الفوضوية" في إقليم بابوا
حظرت السلطات الإندونيسية التظاهرات في إقليم بابوا شرقي البلاد ،وذلك لمنع وقوع "أعمال فوضوية"
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت الكثير من أعمال العنف، وذلك أثناء المواجهات بين قوات الأمن ودعاة الانفصال في الإقليم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم جندي.
وكان إقليما بابوا وغرب بابوا قد تم ادماجهما في اندونيسيا في ستينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي دفع عدد من السكان إلى المطالبة بالاستقلال
مقتل ضابط وثلاثة مسلحين في مواجهات بمدينة حيدرة بوسط تونس
قُتل ضابط في مواجهات مع مسلحين بمدينة حيدرة، وسط غربي تونس.
وجاء مقتل رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، حين حاصرت قوات أمنية مجموعة من المسلحين.
وذكر مصدر أمني أن ثلاثة مسلحين قتلوا خلال تبادل إطلاق النار.